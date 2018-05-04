04.05.2018 21:58  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.3

Представлено третье обновление ветки SeaMonkey 2.49, построенной на основе Firefox 52 ESR. SeaMonkey объединяет в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемые под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49.3 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого. Новый выпуск синхронизирован с кодовыми базами Firefox 52.7.3 и Thunderbird 52.7.0, и включает все доступные в них исправления.



