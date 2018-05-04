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04.05.2018 21:58  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.3

Представлено третье обновление ветки SeaMonkey 2.49, построенной на основе Firefox 52 ESR. SeaMonkey объединяет в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемые под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49.3 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого. Новый выпуск синхронизирован с кодовыми базами Firefox 52.7.3 и Thunderbird 52.7.0, и включает все доступные в них исправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.2
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, Michael Shigorin, 23:49, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Посмотрим-посмотрим... http://webery.altlinux.org/task/205580
     
     
  • 2.3, 1, 00:28, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Знаете, Михаил, а он - удобен. Гораздо более чем мозилла и трундебёрд вместе взятые.
     
     
  • 3.4, тоже Аноним, 00:37, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Попробую угадать: у вас браузер закрывается только на обновление?
     
     
  • 4.6, Crazy Alex, 01:02, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Да оно сейчас, кажется, у всех так
     
  • 1.2, Аноним, 23:56, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А где почитать о планах его развития в свете инноваций базового проекта?
     
     
  • 2.5, Kuromi, 00:54, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перспективы довольно смутные. Даже если отбросить проблему расширений имеется устаревшая база и крайне небольшое количество людей работающих над проектом. Споследним ESR они еще синхронизируются как-то, а что будет дальше - покрыто туманом.
     
  • 1.7, Аноним, 01:23, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что там с внедрением модных технологий слежки за пользователем вроде DetectPor... весь текст скрыт [показать]
     

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