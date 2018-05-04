04.05.2018 10:52  Уязвимость в драйвере DisplayLink, позволяющая выполнить код в контексте ядра Linux

Исследователи из компании Checkpoint проанализировали использование техники маппинга областей памяти в драйверах из состава ядра Linux и выявили опасную уязвимость (CVE-2018-8781) в драйвере udl для устройств DisplayLink. Уязвимость позволяет непривилегированному пользователю, имеющему доступ к драйверу udldrmfb, организовать чтение и запись для любых областей памяти ядра Linux и может быть эксплуатирована для выполнения кода с правами ядра.

Проблема проявляется в ядрах начиная с 3.4 и заканчивая 4.15. Исправление доступно в виде патча, который уже включён в состав ядер Linux 4.4.125, 4.9.90, 4.14.31 и 4.15.14. Обновления с исправлением проблемы выпущены для Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux и SUSE.



