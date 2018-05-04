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04.05.2018 10:52  Уязвимость в драйвере DisplayLink, позволяющая выполнить код в контексте ядра Linux

Исследователи из компании Checkpoint проанализировали использование техники маппинга областей памяти в драйверах из состава ядра Linux и выявили опасную уязвимость (CVE-2018-8781) в драйвере udl для устройств DisplayLink. Уязвимость позволяет непривилегированному пользователю, имеющему доступ к драйверу udldrmfb, организовать чтение и запись для любых областей памяти ядра Linux и может быть эксплуатирована для выполнения кода с правами ядра.

Проблема проявляется в ядрах начиная с 3.4 и заканчивая 4.15. Исправление доступно в виде патча, который уже включён в состав ядер Linux 4.4.125, 4.9.90, 4.14.31 и 4.15.14. Обновления с исправлением проблемы выпущены для Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux и SUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.checkpoint.co...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в системах виртуализации, использующих драйвер PCNET
  3. OpenNews: Уязвимость в драйвере KCodes NetUSB ставит под удар миллионы домашних маршрутизаторов
  4. OpenNews: Уязвимости в драйвере ozwpan, позволяющие удалённо вызвать крах ядра Linux
  5. OpenNews: В ядре Linux выявлены две уязвимости, затрагивающие драйвер tun и IPSec
  6. OpenNews: В проприетарных драйверах NVIDIA обнаружена новая local root уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel, displaylink
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  • 1.9, Аноним, 11:49, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Это что за пользователь такой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:50, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Пользователь без привилегий.
     
  • 1.11, IB, 12:15, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А проблему когда устройство подключённое по DL может управлять PCIex произвольно уже исправили?
     
  • 1.14, Оффтоп, 13:46, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    там вроде хотели разделить ядро и драйвера на разные пакеты. Не прошло?
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 13:49, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > там вроде хотели разделить ядро и драйвера на разные пакеты. Не прошло?

    Почему ж не прошло? Прошло. У Таненбаума в Intel ME.

     

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