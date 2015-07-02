03.05.2018 07:50  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 396.24

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|3.22, пох, 11:03, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Они придут и выпилят старый драйвер с твоего компа?
придет обновление иксов, и выпилит, из-за несовместимости abi.
или ты собрался бесконечно латать устаревшую версию иксов самостоятельно?
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|4.24, anonimm, 11:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В процентном соотношении владельцев NVidia больше, чем интересующихся языком Python. Напишите то же самое в новости про него: не нужны нам новости про Python, не интересно широкой публике!
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|2.17, ryoken, 10:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Отличная, очень важная и нужная новость. Может ещё новости о релизах драйвера
> Intel будем публиковать?
Ну про нв-драйвер новости всегда тут были, сколько его читаю (года 3 минимум). Про интел вроде тоже иногда проскакивают :D.
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