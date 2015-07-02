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03.05.2018 07:50  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 396.24

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 396.24. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Начиная с ветки 396.x выпуск 32-разрядных драйверов прекращён и поддержка новых GPU теперь осуществляться только в 64-разрядных драйверах.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1050 с Max-Q Design, Quadro GV100, Quadro P3200, Quadro P4200, Tesla V100-SXM2-32GB, Tesla V100-PCIE-32GB, Tesla V100-DGXS-32GB и Tesla V100-FHHL-16GB;
  • Добавлена поддержка X.Org xserver ABI 24 (xorg-server 1.20);
  • Для API Vulkan добавлен новый оптимизированный компилятор промежуточного представления шейдеров SPIR-V, примечательный уменьшением потребления памяти и сокращением времени компиляции шейдеров. Новый компилятор включен по умолчанию, для отключения можно воспользоваться переменной окружения __GL_NextGenCompiler=0;
  • Добавлена поддержка 32-разрядных доменов PCI, необходимых для использования драйвера NVIDIA в запущенных под управлением гипервизора Hyper-V виртуальных машинах с Linux, в которых применяется драйвер pci_hyperv;
  • В nvidia-settings добавлен раздел с информацией о EGL и обновлена страница настройки SLI Mosaic;
  • Обновлён инсталлятор, добавлена поддержка определения частичных установок libglvnd (когда присутствует libglvnd, но нет libOpenGL.so);
  • Увеличена производительность Vulkan API vkAllocateMemory(), vkBindBufferMemory() и vkBindImageMemory();
  • Для X-сервера реализована новая опция "AllowExternalGpus" для настройки съёмных GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: NVIDIA упразднит поддержку архитектуры Fermi
  3. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 390.25
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22
  5. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.59
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia, drivar
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  • 1.1, Fracta1L, 07:56, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Когда Wayland будет, сволочи?
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 08:23, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    А палец, палец-то где?
     
  • 2.10, Аноним, 09:36, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем он нужен? Что такого есть в wayland без чего жить тяжело?
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:19, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Есть очень специфичный софт, которому не удосужились запилить поддержку иксов.
     
  • 2.13, Аноним, 10:18, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    В Fedora всё работает.
     
  • 1.2, Аноним, 07:59, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то новый титанчик можно будет заюзать!
     
  • 1.3, Анонвидиус, 08:14, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Vulkan перестанет рандомно намертво вешать комп?
     
     
  • 2.9, Аноним, 09:26, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А причём тут Vulkan? Сабж и до всяких  вулканов с этим прекрасно справлялся.
     
     
  • 3.12, Думанон, 10:09, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Любые игры с поддержкой Vulkan стабильно вешают систему через 10-20 минут. При этом они же в режиме OpenGL работают как часы
     
  • 1.5, Дуплик, 08:31, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запилите уже Wayland наконец. Проприетарщики тормозят прогресс и развитие графического стека GNU/Linux.
     
  • 1.6, Аноним, 08:34, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Spir-V в OpenCL еще наверное несколько лет от них ждать.
     
  • 1.7, iPony, 08:41, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Начиная с ветки 396.x выпуск 32-разрядных драйверов прекращён

    Поздравляю всех с ещё одним знаменованием новой эры.

     
     
  • 2.15, Аноним, 10:27, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они придут и выпилят старый драйвер с твоего компа Или ты собрался новую карту ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, пох, 11:03, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они придут и выпилят старый драйвер с твоего компа?

    придет обновление иксов, и выпилит, из-за несовместимости abi.

    или ты собрался бесконечно латать устаревшую версию иксов самостоятельно?

     
  • 1.11, kknight, 10:08, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличная, очень важная и нужная новость. Может ещё новости о релизах драйвера Intel будем публиковать?
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я тоже как домохозяйка считаю, что на этом сайте должны публиковаться новости, к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, kknight, 10:29, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Новость должна быть интересна широкой публике, а не только лишь владельцам карточки нвидиа.
     
     
  • 4.24, anonimm, 11:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В процентном соотношении владельцев NVidia больше, чем интересующихся языком Python. Напишите то же самое в новости про него: не нужны нам новости про Python, не интересно широкой публике!
     
  • 2.17, ryoken, 10:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отличная, очень важная и нужная новость. Может ещё новости о релизах драйвера
    > Intel будем публиковать?

    Ну про нв-драйвер новости всегда тут были, сколько его читаю (года 3 минимум). Про интел вроде тоже иногда проскакивают :D.

     
  • 2.18, Аноним, 10:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше, конечно, еще раз про колебания генеральной линии Убунты написать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 10:41, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Новости про открытые драйверы Intel, AMDGPU и Nouveau выходят регулярно в каждом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 10:58, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    гибридная графика где 2018 год, до сих пор выгрузка гпу работает только на месе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, ryoken, 11:24, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > гибридная графика где? 2018 год, до сих пор выгрузка гпу работает только
    > на месе. Доколе?

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