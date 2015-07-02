03.05.2018 07:50  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 396.24

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 396.24. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). Начиная с ветки 396.x выпуск 32-разрядных драйверов прекращён и поддержка новых GPU теперь осуществляться только в 64-разрядных драйверах. Основные новшества: Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1050 с Max-Q Design, Quadro GV100, Quadro P3200, Quadro P4200, Tesla V100-SXM2-32GB, Tesla V100-PCIE-32GB, Tesla V100-DGXS-32GB и Tesla V100-FHHL-16GB;

Добавлена поддержка X.Org xserver ABI 24 (xorg-server 1.20);

Для API Vulkan добавлен новый оптимизированный компилятор промежуточного представления шейдеров SPIR-V, примечательный уменьшением потребления памяти и сокращением времени компиляции шейдеров. Новый компилятор включен по умолчанию, для отключения можно воспользоваться переменной окружения __GL_NextGenCompiler=0;

Добавлена поддержка 32-разрядных доменов PCI, необходимых для использования драйвера NVIDIA в запущенных под управлением гипервизора Hyper-V виртуальных машинах с Linux, в которых применяется драйвер pci_hyperv;

В nvidia-settings добавлен раздел с информацией о EGL и обновлена страница настройки SLI Mosaic;

Обновлён инсталлятор, добавлена поддержка определения частичных установок libglvnd (когда присутствует libglvnd, но нет libOpenGL.so);

Увеличена производительность Vulkan API vkAllocateMemory(), vkBindBufferMemory() и vkBindImageMemory();

Для X-сервера реализована новая опция "AllowExternalGpus" для настройки съёмных GPU.



