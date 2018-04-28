28.04.2018 11:07  Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 66, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 66. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач.
Сборка Chrome OS 66 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.
Основные изменения в Chrome OS 66:
Функция доступна не для всех моделей Chromebook (работоспособность подтверждена в Pixelbook). После активации Crostini в списке приложений появляется пиктограмма 'Terminal', после запуска которой будет предложена опция 'Install' для установки и настройки базового образа виртуальной машины с классическим Linux-терминалом. При установке графических приложений в виртуальной машине, они могут быть запущены по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS (отображение Linux-программ в ланчере пока не работает). В виртуальной машине можно вручную создавать дополнительные контейнеры (используется LXC) и запускать такие приложения как Steam и Firefox.
Нет, это просто на каком-то сайте изменилась какая-то табличка.
доколе?