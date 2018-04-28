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28.04.2018 11:07  Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 66, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 66. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 66 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 66:

  • Представлен новый интерфейс управления горячими клавишами (Keyboard Shortcut Helper, Ctrl+Alt+?). Добавлена горячая клавиша (Alt+Поиск+m) для перемещения активного окна между разными экранами;
  • Улучшены возможности по настройке подключения внешнего монитора. Добавлена настройка для корректировки размера экрана внешнего монитора и изменения уровня масштабирования контента;
  • В приложении для работы с web-камерой (Camera) появилась поддержка записи видео;
  • Улучшена анимация при манипуляции с окнами;
  • Расширено число устройств для которых поддерживается режим Magic Tether (возможность быстрой организации совместного доступа к сети через рядом расположенный смартфон или планшет);
  • Появилась возможность увеличения содержимого произвольных областей экрана в режиме "картинка в картинке" (3/4 экрана выделяется под увеличение изображения рядом с курсором). При масштабировании возможно увеличение от 2 до 20 раз;
  • Добавлена возможность изменения уровня масштабирования в полноэкранном режиме через жест "щипок";
  • В ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений) для Android-приложений, установленных из Google Play, добавлена поддержка совместного доступа к экрану. Улучшены средства раскрытия окон Android-приложений на весь экран. В Google Play обеспечено соблюдение требовний GDPR (General Data Protection Regulation), добавлены настройки, связанные с персональными данными;
  • Кнопка для установки программ из Google Play добавлена на экран первого входа в систему;
  • Для приложений, установленных из Google Play, реализована поддержка вывода на печать;
  • Реализована автоматическая передача параметров учётной записи Chrome OS для сетевой аутентификации через 802.1x;
  • При первом входе добавлено уведомление о проведении синхронизации;
  • Добавлена экспериментальная поддержка системы Crostini (chrome://flags#enable-experimental-crostini-ui), позволяющей запустить виртуальную машину с Linux. Для запуска виртуальной машины задействованы наработки проекта CrosVM, основанного на использовании гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с приложениями, которые планируют распространять в виде пакетов. Образы контейнеров с приложениями можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS и использовать между разными пользователями. Для запуска графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением композитного сервера на стороне основного хоста и возможностью эффективного использования GPU из гостевых систем.

    Функция доступна не для всех моделей Chromebook (работоспособность подтверждена в Pixelbook). После активации Crostini в списке приложений появляется пиктограмма 'Terminal', после запуска которой будет предложена опция 'Install' для установки и настройки базового образа виртуальной машины с классическим Linux-терминалом. При установке графических приложений в виртуальной машине, они могут быть запущены по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS (отображение Linux-программ в ланчере пока не работает). В виртуальной машине можно вручную создавать дополнительные контейнеры (используется LXC) и запускать такие приложения как Steam и Firefox.



  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 65
  4. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 64
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Аноним, 11:18, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Клёво, накачу на десктоп.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 11:44, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Лучше уж FreeDOS -- возможностей больше.
     
     
  • 3.11, Отражение луны, 12:23, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Какой-то очень вялый вброс. Старайся больше.
     
  • 1.2, Аноним, 11:24, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Эту систему в virtualbox можно установить?
     
     
  • 2.16, дгмму, 13:02, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Какой ты нерешительный. Сам не можешь принять решения, все время у всех разрешения спрашиваешь?
     
  • 1.3, Аноним, 11:36, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Кстати, по популярности Manjaro сместил с первого места Mint https distrowat... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 11:45, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Кстати, по популярности Manjaro сместил с первого места Mint:
    > https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity

    Нет, это просто на каком-то сайте изменилась какая-то табличка.


     
     
  • 3.8, Диносуслик, 12:02, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем Manjaro так хорош? Вырвиглазными цветами? Тем, что арчик внутри?
     
     
  • 4.9, A.Stahl, 12:11, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А он хорош? Я как Дебиан поставил лет 10 назад, так и не рыпаюсь никуда. Меня всё устраивает.
     
     
  • 5.17, Пользователь Debian, 13:39, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конформист-центрист!
     
  • 4.22, Аноним, 13:59, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, наверно кучей ненужного хлама, что устанавливается по дефолту.
     
  • 4.23, Аноним, 14:00, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    this Тем, что это стабильный протухший на джве недели рач с гуевым установщик... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Анонимер, 12:53, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, Венера переходит из Близнецов в Рака. Совпадение? Не думаю...
     
  • 1.7, ё, 12:00, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > upstart

    доколе?

     
     
  • 2.12, Аноним, 12:35, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, не любят чинить то, что не ломалось.
     
     
  • 3.14, A.Stahl, 12:44, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато любят поддерживать то, от чего другие уже отказались.
     
  • 1.10, Аноним, 12:15, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А этот ARC работает на всех моделях хромыхбуков Заглянул в магазин гугла, там... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, gimrock, 12:37, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, в неофициальных сборках можно устанавливать Android-приложения?
     
  • 1.18, iPony, 13:53, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс постепенно идёт к своей победе на десктопах.
    Гугл всех затащит в себя <зловещий смех>
     
  • 1.19, Аноним, 13:54, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хpeнь несусветная Проще накатить любой дистрибутив легковестный wm браузер, бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 13:57, 28/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    так оно и не для Ъ Офисный планктон, которым кудахтеры нужны только для социало... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 13:55, 28/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    браузер в виртуалке - прошлый век, теперь можно запускать виртуалку в браузере ... весь текст скрыт [показать]
     

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