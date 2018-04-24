24.04.2018 09:27  Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE

Разработчики проекта LXDE представили релиз файлового менеджера PCManFM 1.3.0 и связанной с ним библиотеки libfm. PCManFM поддерживает вкладки, совмещение вкладок в двухпанельное представление, обращение к удалённым директориям (ssh, sftp, webdav, smb и т.п.), режим Drag & Drop, расширенные средства поиска, позволяет быстро перемещаться по типовым директориям через систему закладок. Изначально интерфейс PCManFM базируется на использовании GTK+, но библиотека libfm абстрагирует выполнение основных операций и позволяет интегрировать функции PCManFM в сторонние приложения и создавать варианты файлового менеджера на базе других тулкитов. В частности, существует порт PCManFM на базе Qt. Ключевые новшества: Возможность отображения эмблем для каталогов (например, показываются специальные значки для Downloads, Documents, Music, Videos), определённых через атрибут "metadata::emblems" в GFileInfo. Метаданные предоставляются gio/gvfs и сохраняются в каталоге $XDG_DATA_HOME/gvfs-metadata.

При клике на файлы на рабочем столе теперь выводится диалог подтверждения операции, вместо запуска без лишних вопросов. Исключение сделано для файлов на рабочем столе, которые отражены в системном меню (menu://applications/), которые как и раньше запускаются без подтверждения. Перемещённые в корзину файлы открываются только как текстовые;

Добавлена всплывающая подсказка с информацией об атрибутах копируемого файла;

Добавлен API с реализацией нового типа объектов FmAction, который написан на Си, заменил собой старый код на Vala и поддерживает все возможности спецификации DES-API. На новый API переведён модуль gtk-menu-actions;

В диалог с прогрессом выполнения операции добавлена статистика о переданных данных;

Устранено некорректное назначение имён для файлов, скопированных из Google Drive;

Решены многие проблемы, в том числе приводившие к крахам (при попытке запуска битой ссылки, при вставке больших строк, при вставке файла в список с результатами поиска, при разборе некорректного файла конфигурации).



