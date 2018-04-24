24.04.2018 09:27  Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE

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|4.152, Виталик, 18:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ой, я тоже раньше пытался настроить шрифты, все мне не нравилось как они выглядят, даже прагмата про за 200$ выглядела убого. Потом купил новый монитор и все шрифты стали выглядеть хорошо, даже дефолтные в кде. Так что все это нытье про шрифты от людей с устаревшей техникой.
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|7.143, Аноним84701, 17:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> не нравится критика
>>> вырвиглазные шрифты
>> шрифты на этих скринах вызывают отторжение даже у меня.
> критика
/0
> выкладывайте векторные скриншоты
Векторный скриншот изображения, отрисованного (и оптимизированного) для конкретного растрового монитора, чтобы просмотреть этот векторный скриншот на другом растровом мониторе с другими параметрами?
Не поясните смысл сего странного действа?
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|6.164, angra, 18:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В винде тоже есть симлинки, но там они никому из пользователей не нужны из-за наличия более богатой возможностями концепции - ярлыков. И в линукс эту концепцию давным-давно утянули в виде .desktop файлов.
Ну а качестве домашнего задания попробуй при помощи только симлинки решить три задачи:
1. Задать линке иконку
2. Задать параметры запуска, не создавая для этого промежуточных скриптов.
3. Менять название в зависимости от выбранного языка системы.
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|4.43, Аноним, 12:11, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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прям так написали, словно человек что-то потеряет от невозможности работать с странными людьми, которые судят о его профнавыках по запуску или не запуску двухпанельника, да еще и гордятся этим на форуме. Привыкли думать, что выбираете вы? Давно уже вас выбирают или не выбирают.
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|Часть нити удалена модератором
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|4.158, Аноним84701, 18:35, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> зачем усложнять и встраивать функции WM в файловый менеджер?
Видимо, традиция -- как с табами в браузере или тулкитах. То, что они в нормальных ВМ не нужны, не мешает плодить свои велосипеды, со своими кнопочками и горячими клавишами.
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|1.42, linvinus, 12:11, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Лучший графический файловый менеджер.
Лёгкий, быстрый, стабильный и не теряет функционал со временем.
К сожалению скоро будет занесён в красную книгу, как только gtk2 начнут выпиливать из дистрибутивов.
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|3.149, AlexYeCu_not_logged, 17:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А есть что терять-то?
Есть.
Например, тот же фильтр, который кроме PCManFM есть только в Dolphin-е.
Или более-менее нормальный механизм отрисовки миниатюр файлов. Таковой (в смысле нормальный) есть в Dolphin-е (хоть и с костылём), а вот в Thunar-е такого нет со времён появления Thumbler-а.
А вообще вон пользователи Nautilus-а из второгонома тоже, поди, дамали, что терять нечего, функционал только базовый и всё в таком духе. Третьегноморазрабы показали, что реальность бывает несколько богаче и разнообразней представлений о ней.
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|3.126, asdfj, 15:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну я, кстати, pcmanfm похожим образом использую иногда.
быстренько через него по каталогам хожу и, где надо, прямо отуда вызываю шелл и что-нибудь делаю.
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