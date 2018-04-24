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24.04.2018 09:27  Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE

Разработчики проекта LXDE представили релиз файлового менеджера PCManFM 1.3.0 и связанной с ним библиотеки libfm. PCManFM поддерживает вкладки, совмещение вкладок в двухпанельное представление, обращение к удалённым директориям (ssh, sftp, webdav, smb и т.п.), режим Drag & Drop, расширенные средства поиска, позволяет быстро перемещаться по типовым директориям через систему закладок. Изначально интерфейс PCManFM базируется на использовании GTK+, но библиотека libfm абстрагирует выполнение основных операций и позволяет интегрировать функции PCManFM в сторонние приложения и создавать варианты файлового менеджера на базе других тулкитов. В частности, существует порт PCManFM на базе Qt.

Ключевые новшества:

  • Возможность отображения эмблем для каталогов (например, показываются специальные значки для Downloads, Documents, Music, Videos), определённых через атрибут "metadata::emblems" в GFileInfo. Метаданные предоставляются gio/gvfs и сохраняются в каталоге $XDG_DATA_HOME/gvfs-metadata.
  • При клике на файлы на рабочем столе теперь выводится диалог подтверждения операции, вместо запуска без лишних вопросов. Исключение сделано для файлов на рабочем столе, которые отражены в системном меню (menu://applications/), которые как и раньше запускаются без подтверждения. Перемещённые в корзину файлы открываются только как текстовые;
  • Добавлена всплывающая подсказка с информацией об атрибутах копируемого файла;
  • Добавлен API с реализацией нового типа объектов FmAction, который написан на Си, заменил собой старый код на Vala и поддерживает все возможности спецификации DES-API. На новый API переведён модуль gtk-menu-actions;
  • В диалог с прогрессом выполнения операции добавлена статистика о переданных данных;
  • Устранено некорректное назначение имён для файлов, скопированных из Google Drive;
  • Решены многие проблемы, в том числе приводившие к крахам (при попытке запуска битой ссылки, при вставке больших строк, при вставке файла в список с результатами поиска, при разборе некорректного файла конфигурации).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lxde.org/2018/04/...)
  2. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce
  3. OpenNews: Доступен файловый менеджер PCManFM 1.2, развиваемый проектом LXDE
  4. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
  5. OpenNews: Файловый менеджер PCManFM-Qt готов к использованию
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.2.5, развиваемого проектом LXDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pcmanfm, lxde
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  • 1.1, Аноним, 10:17, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –12 +/
    Ну почему всегда такие вырвиглазные шрифты по дефолту...
     
     
  • 2.9, anonononononono, 10:29, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +22 +/
    Как же вы надоели со своими шрифтами.
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    А ты попробуй в течении 8ч рабочего дня читать текст, а не картинки с девками ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.102, ZloySergant, 14:20, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    -misc-fixed-medium-r-normal--14-130- -75-c-70-iso10646-1 в зубы и вперед Двадца... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.152, Виталик, 18:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, я тоже раньше пытался настроить шрифты, все мне не нравилось как они выглядят, даже прагмата про за 200$ выглядела убого. Потом купил новый монитор и все шрифты стали выглядеть хорошо, даже дефолтные в кде. Так что все это нытье про шрифты от людей с устаревшей техникой.
     
     
  • 5.162, тоже Аноним, 18:47, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О да, 4К-мониторы вполне оправдывают свою цену, когда дело доходит до хвастовства на форумах.
     
  • 3.14, кверти, 10:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    это просто отдельная каста опеннетчиков/лоровцев, которые гоняются за скринами, чтобы повонять про шрифты
     
     
  • 4.35, Аноним, 11:51, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну уж нет На что у ж я неразборчив в шрифтах и ругаем за мыло настоящими цените... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Аноним, 12:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Где снимки экрана с вашими любимыми шрифтами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.104, Аноним84701, 14:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но о том, что отображение шрифтов может сильно зависить от особенностей целевог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.136, Аноним, 16:50, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не нравится критика — выкладывайте векторные скриншоты
     
     
  • 7.143, Аноним84701, 17:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > не нравится критика
    >>> вырвиглазные шрифты
    >> шрифты на этих скринах вызывают отторжение даже у меня.
    > критика

    /0

    > выкладывайте векторные скриншоты

    Векторный скриншот изображения, отрисованного (и оптимизированного) для конкретного растрового монитора, чтобы просмотреть этот векторный скриншот на другом растровом мониторе с другими параметрами?
    Не поясните смысл сего странного действа?

     
  • 2.33, VladSh, 11:44, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что шрифты, что пиктограммы и их пропорции - просто ужас.
     
     
  • 3.38, 1, 12:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Настрой под себя и не ужасайся ...
    Делов то
     
     
  • 4.128, Хряк, 15:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Менеджер файлов может и хороший, но после презентации такого скрина, создается в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, Аноним, 12:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Патамушта опенсорс
     
     
  • 3.60, Аноним, 12:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И что? В опенсорсе уже даже минимально стараться не нужно?
     
     
  • 4.68, Аноним, 13:05, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В опенсорсе вообще стараться не нyжно Главное, чтобы тебя все устраивало, а ког... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.71, Дегенератор, 13:11, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто-то обязан страдать )))
     
  • 4.107, Аноним, 14:38, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В свободных проектах никто и ничем тебе не обязан, это чисто добровольные разраб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:18, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как там LXQT и pcmanfm-qt поживает лучше расскажите.
     
     
  • 2.22, Аноним, 11:13, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    все плохо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, q4a, 11:34, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот так вроде https github com lxqt pcmanfm-qt commits master Так что я не по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Аноним, 12:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В зачаточном состоянии Чего не зватает так это делать ярлыки для файлов, как в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.87, Аноним, 13:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    За ярлыками иди в винду.
     
     
  • 4.108, биджей Пингвин, 14:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы за всем уже туда посылаете.
     
     
  • 5.151, Аноним, 18:18, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что делать, если именно там придумали такую странную сущность как ярлык , кот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.164, angra, 18:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В винде тоже есть симлинки, но там они никому из пользователей не нужны из-за наличия более богатой возможностями концепции - ярлыков. И в линукс эту концепцию давным-давно утянули в виде .desktop файлов.
    Ну а качестве домашнего задания попробуй при помощи только симлинки решить три задачи:
    1. Задать линке иконку
    2. Задать параметры запуска, не создавая для этого промежуточных скриптов.
    3. Менять название в зависимости от выбранного языка системы.
     
  • 3.109, биджей Пингвин, 14:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут в комментариях к каждой новости про LXQT люди трубят, что всё взлетело уже и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.61, Аноним, 12:54, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    lxqt просто работает (russian fedora 27). Полгода посидел, перелез на kde
     
  • 1.3, Аниним, 10:22, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    Абсолютно бесполезная вещь для застрявших в ДОСе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:24, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    для людей с деменцией скорее, лично у меня родители пользуются потому что в пров... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 10:52, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >для людей с деменцией скорее

    То есть, у тебя это наследственное?

     
     
  • 4.58, Аниним, 12:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Деменция не может быть наследственной, умник.
     
     
  • 5.110, биджей Пингвин, 14:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шёл я путями неисповедимыми проводника Дедушка, открой уже Наутилус Сейчас, в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.113, биджей Пингвин, 14:47, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты же учишься в школе Ты же школьник ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 10:26, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Абсолютно полезная вещь в правильном исполнении У PCman исполнение неправильное... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аниним, 10:56, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –13 +/
    Лол, у меня на работе, если соискатель для выполнения тестового задания в Window... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, YetAnotherOnanym, 11:09, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    А можно название Вашей конторы узнать,чтобы обходить её стороной, если чо?
     
     
  • 5.25, Аниним, 11:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Вы знаете, я тут в соседнем треде рассказал, что мы заимствуем некоторые открыты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, кверти, 11:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, мы ждем с нетерпением название этой чудо компании А насчет репутации - ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.36, Аниним, 11:52, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    PVS Studio.
     
     
  • 8.51, кверти, 12:28, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    кому ты звездишь? откуда в этой студии соискатели? вот ты клоун базарный )))
     
  • 6.79, Аноним, 13:33, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ругали точно за заимствование Не за затирание копирайтов и смену лицензии на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.85, Аниним, 13:38, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну вообще да, за него, я, честно говоря, не разбирался (нас - рать!).
     
     
  • 8.100, Аноним, 14:12, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправил, не стоит благодарности ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.157, Аноним, 18:33, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не смущает, что фирма занимается отчасти незаконной деятельностью ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Аноним, 11:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Специально извернутся и завести mc под Win10, чтобы фильтровать соискателей Мсь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.43, Аноним, 12:11, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    прям так написали, словно человек что-то потеряет от невозможности работать с странными людьми, которые судят о его профнавыках по запуску или не запуску двухпанельника, да еще и гордятся этим на форуме. Привыкли думать, что выбираете вы? Давно уже вас выбирают или не выбирают.
     
     
  • 5.47, Аниним, 12:19, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, выбираю я Потому что я плачу деньги К нам в фирму ежедневно приходят по 7-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.53, кверти, 12:32, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нельзя платить то, чего нет В типографии, где ты работаешь писателем сказок, ше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.56, Аниним, 12:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну детский сад же, уважаемый Чувствуется бугурт человека, который ТАКОЕ даже пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.90, кверти, 13:46, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    у меня тяжело с воображением на сказки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.132, Аноним, 16:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ладно, детский сад так детский сад Если соискатель на должность воспитателя зап... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.118, Аномномномнимус, 15:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    100 000 россии = 3 273 белок. С разморозкой
     
  • 6.57, Аноним, 12:44, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Барин терпеливо сидят и тябя это трогает А ка должен вести себя человек на с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.59, Аниним, 12:48, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да Они - мои потенциальные подчинённые и юношеский дух противоречия из них долж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.66, Аноним, 13:01, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так легко инициативу записали в токсичное поведение Прям опыт ощущается Вам кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.82, Аниним, 13:36, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Именно так И снова почти в яблочко Он должен быть как вымуштренный солдат, а н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.96, YetAnotherOnanym, 13:58, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кажется, я знаю, кто станет скорой жертвой троллей из EFF ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.120, Аниним, 15:02, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ой даладна Поковыряй дизасмом любой мультимедийный закрытый проект и найдёшь в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.160, Аноним, 18:40, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, значит вот так Если требования EULA, то это законные требования, если треб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.163, Аноним, 18:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отдал приказ 3 14здить, значит 3 14здить Приказы не обсуждаются ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.70, zfs, 13:07, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т е вы еще не проходили в школе, что рабский труд не эффективен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.75, Аниним, 13:27, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не доводите до абсурда Чётко выполнять обязанности и получать за это ОГРОМНЫЕ д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.83, Аноним, 13:36, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы точно понимаете что такое абсурд Просто любопытно, как вы сами оцениваете св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.88, Аниним, 13:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я взял армейскую модель Пока ты салага пусть и с двумя корочками и опытом ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.95, Аноним, 13:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Интересно, эта армейская модель подсмотрена в кино или в игрушках ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.121, Аниним, 15:03, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вычитана в книгах, тогда ещё бумажных.
     
     
  • 14.127, Аноним, 15:41, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это был риторический вопрос То, что вы реальную модель в глаза не видели, было ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 14.159, Илья, 18:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой-то пустомеля, когда уже его отмодерируют отсюда?
     
  • 8.73, Аноним, 13:17, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.91, Аноним, 13:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по тому, что ты не прочувствовал все прелести итальянской забастовки, подчи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.62, Аноним, 12:55, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Неужели принял понтующееся школиё всерьез Не волнуйся, шестизначную зарплату ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.76, Аниним, 13:28, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Туши, туши его скорее, а то стул прожгёт Отрицание - первая стадия принятия гор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.81, Аноним, 13:34, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хоть в сто Пока ты ограничен парадигмой получать , ты так и останешься винтико... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.114, биджей Пингвин, 14:51, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А Total Commander можно в Windows 10 открывать Я открываю И можно ли попробова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.64, Аноним, 12:59, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вам шашечки или ехать т е человек работает быстро и качественно, но только в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.69, Аноним, 13:05, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эээ, надо так Если соискатель для выполнения тестового задания загружает Window... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.115, биджей Пингвин, 14:55, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда загружает Тест начинается с выбора операционной системы на тестовом компью... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.98, Alex_hha, 14:09, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И давно это ваша контора портировала mc на венду ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.125, Аниним, 15:10, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/mcwin32/files/latest/download
     
  • 4.106, Аноним, 14:37, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отличный троллинг!
     
  • 4.147, Аноним, 17:36, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Кто такие луддиты 2 А какой лучше открывать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.161, Аноним, 18:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Это те, которым ещё паять не доверяют.
     
  • 4.165, anonymous, 19:08, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если работодатель дает тестовое задание связанное с *nix на windows 10, от такого надо шарахаться.
     
  • 3.41, Аноним, 12:09, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какое правильное и почему у pcmanfm неправильное?
     
  • 2.19, Аноним, 10:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем застревание в Win лучше?
     
  • 2.27, Аноним, 11:30, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, собственно, не так с двухпанельниками?
    А как надо, научите?
     
     
  • 3.40, Аноним, 12:07, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пишешь по три полотна башизмов в православной консоли на копирование каждого пар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.74, Аноним, 13:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я и есть старый дед Сынок, по три полотна ради разового копирования файлов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.141, Аноним, 17:12, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это ты какой-то неправильный дед Правильный ещё и контрольные суммы файлов посл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:22, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А графические файловые менеджеры без привязки к DE WM существуют вообще Этот вр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 10:44, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    xfm? Правда он слегка того... окаменел, давно причем.
     
  • 2.31, Аноним, 11:41, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    spacefm, но он на гтк3 но не зависит от де Есть еще doublecmd кьют гтк - на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Семен, 11:46, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а там можно выводить информацию о выбранном файле в один из табов как в mc ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.144, Ivan_83, 17:24, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    спс, попробую на фрю запилить в виде порта.
     
  • 2.49, Аноним, 12:23, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    PCManFM идет в комплекте LXDE, PCManFM-QT идет в LXQT, всё просто.
     
  • 2.78, Аноним, 13:32, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >gtk\qt\mime-type

    Давно с Венды свалил?

     
     
  • 3.117, биджей Пингвин, 14:58, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поднимая глаза, думал что увижу Led Но нет, просто какой-то аноним ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.99, Alex_hha, 14:10, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    mc ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.111, Аноним, 14:46, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >графические

    читать умеем? mc не может в гуй, там только curses

     
  • 2.124, Аномномномнимус, 15:09, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А какие знания там надо Запустил и работай krusader, doublecmd, и ещё пачка ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.138, Аноним, 17:03, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Из тех, что не успели перечислить: emelFM2, rox, tuxcmd, fman, polo.
     
  • 1.5, iPony, 10:23, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядит страшненько
     
     
  • 2.13, z, 10:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    но работает
     
  • 2.23, Ух, 11:16, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит страшненько Сделай так, как тебе нравится, измени настройки оформ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.86, Аноним, 13:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Могу компилять. Могу не компилять. А ты можешь только ныть.
     
  • 1.7, Аноним, 10:25, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    И что там, начинают работать F5, F6 Нет Похоже на карго-культ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:47, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, может быть полезно, чтобы лишние окна не плодить.
     
     
  • 3.154, Аноним, 18:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если эта вторая панель не привносит никакой синергетической составляющей в ФМ, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.158, Аноним84701, 18:35, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > зачем усложнять и встраивать функции WM в файловый менеджер?

    Видимо, традиция -- как с табами в браузере или тулкитах. То, что они в нормальных ВМ не нужны, не мешает плодить свои велосипеды, со своими кнопочками и горячими клавишами.


     
  • 1.10, Аноним, 10:36, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    выглядит как гуано (из 2000-х)
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:39, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно там же и работать предназначено в основном вместе с lxde, на железках из нул... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Аноним, 10:49, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Что, пустых заголовков и кнопок на пол-экрана не хватает Или плоскоты не завезл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 12:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А тебе надо стильно-модно-молодежно как в Gnome Гоните их, насмехайтесь над ним... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.119, биджей Пингвин, 15:01, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После твоего комментария изгои не перестанут быть изгоями И маргиналами без стр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.112, пох, 14:46, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    ну, бросьте, в 2000м такого уже не носили хотя бы уже поняли, что все эти папк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 11:17, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неужели так трудно вывести кнопки переключения вида значков на панель Да и вооб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, тоже Аноним, 12:07, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ctrl 1 2 3 4 У Thunar других тараканов хватает, сабж все-таки куда более в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.52, Аноним, 12:30, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну кстати никто не мешает создать feature requset на их https github com lxd... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, Аноним, 12:35, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А лучше здесь https://github.com/lxqt/lxqt/issues
     
  • 2.156, Аноним, 18:32, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты их постоянно туда-сюда переключаешь, что ли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, abi, 11:31, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кстати, а что за мода не включать в файловые менеджеры поиск? Вот тут нет, в крыске нет... Я понимаю, что unix way, но wtf ?
     
     
  • 2.32, Аноним, 11:42, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ctrl f, не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 11:53, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не ctrl shift f... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, AlexYeCu_not_logged, 12:15, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот тут нет, в крыске нет..

    В крыске Catfish.

     
  • 2.55, Аноним, 12:36, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Поиск всегда отдельной тулзой идет же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 13:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой Krusader просил передать, что ты немножко неправ.
     
  • 1.42, linvinus, 12:11, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучший графический файловый менеджер.
    Лёгкий, быстрый, стабильный и не теряет функционал со временем.

    К сожалению скоро будет занесён в красную книгу, как только gtk2 начнут выпиливать из дистрибутивов.

     
     
  • 2.67, Аноним, 13:04, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >не теряет функционал со временем.

    А есть что терять-то?

     
     
  • 3.149, AlexYeCu_not_logged, 17:45, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А есть что терять-то?

    Есть.
    Например, тот же фильтр, который кроме PCManFM есть только в Dolphin-е.
    Или более-менее нормальный механизм отрисовки миниатюр файлов. Таковой (в смысле нормальный) есть в Dolphin-е (хоть и с костылём), а вот в Thunar-е такого нет со времён появления Thumbler-а.
    А вообще вон пользователи Nautilus-а из второгонома тоже, поди, дамали, что терять нечего, функционал только базовый и всё в таком духе. Третьегноморазрабы показали, что реальность бывает несколько богаче и разнообразней представлений о ней.

     
  • 1.80, Аноним, 13:34, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нееееее надо  желтым по-белому, серым по светло-серому или магентой по циану
     
     
  • 2.137, Аноним, 17:00, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну уж нет, пусть так только в кде остаётся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.101, asdfj, 14:18, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    просто хороший ФМ в своей категории.
    лучше чем nemo и nautilus.
    если менять, то на dolphin.
     
  • 1.103, Аноним, 14:24, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/jarun/nnn
     
     
  • 2.116, Аноним84701, 14:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    CODE nnn doesn t support file copy, move, delete natively However, it simplif... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.126, asdfj, 15:25, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну я, кстати, pcmanfm похожим образом использую иногда.
    быстренько через него по каталогам хожу и, где надо, прямо отуда вызываю шелл и что-нибудь делаю.
     
     
  • 4.131, Аноним, 15:57, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Быстрее, чем через шелл с автокомплитом Сегодня что, день сказочника на опеннет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.142, Аноним, 17:14, 24/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоило назвать ranger-cripple.
     
  • 1.105, Аноним, 14:36, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ranger.github.io/index.html
     
  • 1.155, Аноним, 18:30, 24/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче. Я возьму только тех кто придет с macOS и откроет Finder.
     

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