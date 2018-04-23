23.04.2018 21:02  В Chrome тестируют новое оформление интерфейса

|
|
|
|1.7, llolik, 21:19, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> предложены прямоугольники с закруглёнными углами
Ну вот, ругались на Мозиллу за australis - она вернула ровные прямоугольники. Теперь тут скругляют.
|
|1.16, Anonymoustus, 22:02, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
Эти блёклые цвета и почти неразличимые малоконтрастные элементы — это чудовищно. Да ещё и вместе с такими же дегенеративными надписями из тощего набора шрифтов дистрофика. Некоторыми новейшими прогрессивными инновационными программами практически невозможно пользоваться.
Если кто-то меня здесь читает из молодых дизайнеров компьютерных интерфейсов, то советую вам обратить самое пристальное внимание на оформление Windows 3.11 и Mac OS Classic — и взять пример со старшего поколения, которое знало толк в том, что делает.
|