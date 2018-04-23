23.04.2018 21:02  В Chrome тестируют новое оформление интерфейса

В свежих тестовых сборках Chrome Canary, на базе которых формируется релиз Chrome 68, появилась опция, позволяющая оценить находящийся в разработке новый модернизированный интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design. Для включения нового интерфейса следует перейти на страницу "chrome://flags#top-chrome-md" и выбрать режим "Refresh".

В новом интерфейсе изменена форма вкладок, которые теперь стали более компактными и поменяли форму - вместо трапециевидных кнопок предложены прямоугольники с закруглёнными углами. Из изменений также выделяется изменение кнопки открытия новой вкладки, вместо которой теперь показывается символ "+". В адресной строке скруглены углы и использован серый фон вместо белого. Индикатор профиля пользователя перемещён в основную панель рядом с кнопкой вызова меню (раньше размещался в верхнем правом углу рядом с кнопками управления окном).