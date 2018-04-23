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23.04.2018 21:02  В Chrome тестируют новое оформление интерфейса

В свежих тестовых сборках Chrome Canary, на базе которых формируется релиз Chrome 68, появилась опция, позволяющая оценить находящийся в разработке новый модернизированный интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design. Для включения нового интерфейса следует перейти на страницу "chrome://flags#top-chrome-md" и выбрать режим "Refresh".

В новом интерфейсе изменена форма вкладок, которые теперь стали более компактными и поменяли форму - вместо трапециевидных кнопок предложены прямоугольники с закруглёнными углами. Из изменений также выделяется изменение кнопки открытия новой вкладки, вместо которой теперь показывается символ "+". В адресной строке скруглены углы и использован серый фон вместо белого. Индикатор профиля пользователя перемещён в основную панель рядом с кнопкой вызова меню (раньше размещался в верхнем правом углу рядом с кнопками управления окном).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/04...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  3. OpenNews: Проект Mozilla по созданию нового оформления интерфейса Firefox
  4. OpenNews: Обновлены макеты переработанного оформления Firefox 57
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню
  6. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, design
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  • 1.1, Аноним, 21:12, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Феноменальные изменения.
     
     
  • 2.2, Он самый, 21:14, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Не хуже чем ваше сообщение
     
  • 2.20, Аноним, 22:11, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    что изменилось-то?
     
  • 1.3, Berkwit, 21:15, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А новость точно не про файрфокс?
     
  • 1.4, турин, 21:16, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    это какой-то фаерфокс..
     
     
  • 2.11, Аноним, 21:39, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    точнее какая то опера, но в опере хотя бы панель табов можно было переместить на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Вулх, 22:56, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Реально лиса, мне тоже так показалось. Я ими обоими пользуюсь, теперь никак не отличить)
     
  • 1.5, Аноним, 21:18, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Трапецивидная форма вкладок выглядит более современно, чем прямоугольная с загру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 21:18, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Красиво. Ждём.
     
     
  • 2.9, Аноним, 21:35, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас самый актуальный браузер это Tor
     
     
  • 3.12, Аноним, 21:45, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor
     
  • 1.7, llolik, 21:19, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > предложены прямоугольники с закруглёнными углами

    Ну вот, ругались на Мозиллу за australis - она вернула ровные прямоугольники. Теперь тут скругляют.

     
  • 1.8, Аноним, 21:30, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь при большом количестве вкладок будут видны иконки сайтов Если это так, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 21:36, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У Яндекс браузера все скопипастили
     
  • 1.13, Аноним, 21:53, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Черный плюс на темном фоне)) Там случайно не русский дизайнит?
     
     
  • 2.22, Аноним, 22:39, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ппц, полчаса искал.
     
  • 1.14, Anonymoustus, 21:54, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не верю своим глазам… Инновация века!
     
  • 1.16, Anonymoustus, 22:02, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Эти блёклые цвета и почти неразличимые малоконтрастные элементы — это чудовищно. Да ещё и вместе с такими же дегенеративными надписями из тощего набора шрифтов дистрофика. Некоторыми новейшими прогрессивными инновационными программами практически невозможно пользоваться.

    Если кто-то меня здесь читает из молодых дизайнеров компьютерных интерфейсов, то советую вам обратить самое пристальное внимание на оформление Windows 3.11 и Mac OS Classic — и взять пример со старшего поколения, которое знало толк в том, что делает.

     
  • 1.17, Anonymoustus, 22:04, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё одно послание к юным дизайнерам гуёв: сделайте наконец вашему хромоногу нормальный заголовок окна. Потому что его отсутствие бесит невероятно.
     
     
  • 2.18, Вы забыли заполнить поле Name, 22:07, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он включается в настройках: Settings -> Appearance -> Use system title bar and borders
     
  • 2.25, Аноним, 22:58, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    добавим над вкладками целую строку под заголовок - и по вкладкам придется __цели... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 22:11, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    короче, новый тренд будет скругления, плавность, плоскость.
     
     
  • 2.21, Аноним, 22:15, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще бровь добавить и ваще шик
     
  • 1.23, Онаним, 22:45, 23/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть только один правильный вариант оформления интерфейса приложения - общесистемный.
     

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