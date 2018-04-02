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22.04.2018 21:01  Вышел AV Linux 2018.4.2, дистрибутив для создания аудио и видео контента

Представлен дистрибутив AV Linux 2018.4.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Testing и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.5 Гб.

Ядро Linux (4.9.76) поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнении работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour ArdourVST, Harrison Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot Kdenlive LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 130 стр.)

В новом выпуске опционально предложен вариант ядра Linux "lowlatency", для которого поставляется проприетарные видеодрайверы (для установки используется SGFXI). Добавлена поддержка установки в режиме UEFI. Вместо штатного Debian-пакета Wine предложен Wine-Staging. В меню с настройками добавлена возможность включения динамического управления частотой CPU. Добавлено приложение для создания LiveUSB. Предложена утилита Killswitch для удаления ненужных процессов. В поставку возвращены Kdenlive и Yoshimi. В состав включены Shuriken Beat Slicer и синтезатор звука Xhip Synthesizer с плагинами. Добавлена прослойка LinVST, позволяющая использовать в Linux VST-плагины, поставляемые в виде Windows DLL. Добавлены плагины SFZero SFZ Instrument, Noise Repellent (Noise Reduction) и Dragonfly Reverb.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.bandshed.net/2018/0...)
  2. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  3. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.2.2
  4. OpenNews: Релиз свободного звукового редактора Ardour 4.7
  5. OpenNews: Доступен Mixxx 2.0, свободный пакет для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: avlinux, music
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  • 1.1, Аноним, 21:12, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    В чём плюс таких дистров Тот же Ubuntu Studio Можно же и так поставить нужные... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, YetAnotherOnanym, 21:17, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Сорее всего, создатели с того и начинали - поставить дистр, подрихтовать и перекомпилить ядро, поставить проги, и так далее, а потом решили, что если всё это упихнуть в ISO'шник, то кому-то это может сохранить N часов рабочего времени.
     
     
  • 3.10, Тот_Самый_Анонимус, 05:19, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запилить для этого отдельный скрипт, позволяющий установить нужные пакеты им, наверное, показалось глупостью. Ведь пользователь куда радостнее переустановит ОС, чем установит нужные пакеты, решили создатели.
     
  • 1.3, Аноним, 21:43, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а если б еще логин и пароль не требовало для входа - цены б такому дистру не был... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Константавр, 21:55, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про SFZero SFZ Instrument - запустил дистрибутив в виртуалке, в меню нигде не нашёл, запустил Carlaб в нём нашёл vst плагин sfz и не понял как им пользоваться, так что это такое?
     
  • 1.5, Аноним, 21:56, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    целых две синелеры!
     
  • 1.6, Аноним, 22:40, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Считаю что наличие такие дистрибутивов в противовес наличию всех пакетов в родн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:08, 23/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раскройте свою мысль то Проще ж сразу готовый дистр поставить, чем патчить ядро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Алконим, 22:57, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Имею два Бистра в дуалбуте. Один на случай, если захочу создавать медиаконтент, а другой -если не захочу.
     
  • 1.8, Аноним, 23:19, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В этом дистре не хватает таких приложений: LMMS, FL Studio и OrionPlatinum.
     

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