22.04.2018 21:01  Вышел AV Linux 2018.4.2, дистрибутив для создания аудио и видео контента

Представлен дистрибутив AV Linux 2018.4.2, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian Testing и репозитории KXStudio с дополнительными пакетами собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Пользовательское окружение основано на Xfce. Дистрибутив может функционировать в Live-режиме, размер iso-образа 3.5 Гб.

Ядро Linux (4.9.76) поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнении работ, связанных с обработкой звука. В поставку входят звуковые редакторы Ardour ArdourVST, Harrison Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot Kdenlive LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 130 стр.)

В новом выпуске опционально предложен вариант ядра Linux "lowlatency", для которого поставляется проприетарные видеодрайверы (для установки используется SGFXI). Добавлена поддержка установки в режиме UEFI. Вместо штатного Debian-пакета Wine предложен Wine-Staging. В меню с настройками добавлена возможность включения динамического управления частотой CPU. Добавлено приложение для создания LiveUSB. Предложена утилита Killswitch для удаления ненужных процессов. В поставку возвращены Kdenlive и Yoshimi. В состав включены Shuriken Beat Slicer и синтезатор звука Xhip Synthesizer с плагинами. Добавлена прослойка LinVST, позволяющая использовать в Linux VST-плагины, поставляемые в виде Windows DLL. Добавлены плагины SFZero SFZ Instrument, Noise Repellent (Noise Reduction) и Dragonfly Reverb.