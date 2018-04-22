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22.04.2018 22:40  Проект по созданию открытого компилятора для Qualcomm Hexagon DSP

Георг Готз (George Hotz), получивший известность разработкой способов обхода ограничений на установку дополнительного ПО на iPhone и Sony PlayStation 3, основал проект по разработке открытого компилятора и инструментария для современных DSP Hexagon, поставляемых в SoC Snapdragon компании Qualcomm. Для старых моделей Hexagon V4 и V5 доступен открытый инструментарий на базе GCC, но для новых серий Hexagon V60 поставляется только проприетарный Hexagon DSP SDK, основанный на LLVM (в LLVM 6.0 имеется штатный бэкенд с поддержкой v60, v62 и v65).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/geohot/open...)
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  3. OpenNews: Sony добилась удаления из сети информации о цифровой подписи Sony PlayStation 3
  4. OpenNews: Sony подала в суд на исследователя, взломавшего цифровую подпись приставки PlayStation 3
  5. OpenNews: Представлен неофициальный метод установки альтернативных ОС на PlayStation 3
  6. OpenNews: Озвучены имена победителей Pwnie Awards 2011
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dsp, llvm, qualcomm, hexagon
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  • 1, Аноним, 22:52, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >основанный на LLVM

    Пермиссивные лицензии просто замечательны.

     
  • 2, Сергей, 23:40, 22/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что это за процессор, зачем он нужен, какая архитектура, первый раз о нем слышу, и мало что понятно, можно, пожалуйста, подробностей?
     

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