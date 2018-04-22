22.04.2018 22:40  Проект по созданию открытого компилятора для Qualcomm Hexagon DSP

Георг Готз (George Hotz), получивший известность разработкой способов обхода ограничений на установку дополнительного ПО на iPhone и Sony PlayStation 3, основал проект по разработке открытого компилятора и инструментария для современных DSP Hexagon, поставляемых в SoC Snapdragon компании Qualcomm. Для старых моделей Hexagon V4 и V5 доступен открытый инструментарий на базе GCC, но для новых серий Hexagon V60 поставляется только проприетарный Hexagon DSP SDK, основанный на LLVM (в LLVM 6.0 имеется штатный бэкенд с поддержкой v60, v62 и v65).



