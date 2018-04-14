14.04.2018 07:57  Релиз pgAdmin 4 3.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL

Состоялся релиз многоплатформенного графического интерфейса для управления СУБД PostgreSQL - pgAdmin 4 3.0. Напомним, что четвёртая серия pgAdmin переписана с нуля на языках Python и Javascript/jQuery с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++. Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT. В новом выпуске: Компоненты pgAdmin для рабочего стола (desktop runtime) теперь выполняются в системном лотке, а вместо отдельного интерфейса на Qt вызывается web-приложение в браузере. Данный шаг позволил избавиться от серии ошибок и проблем, вызванных применением QtWebKit/QtWebEngine;

В режиме редактирования Query Tool появилась возможность сортировки данных;

Для многих операций реализоваа возможность управления с клавиатуры, применяя настраиваемые горячие клавиши, что позволяет работать в pgAdmin без мыши;

Возможность включения/выключения таблиц и графиков на сводном экране (Dashboard);

Поддержка сохранения в БД Greenplum статистики сервера и СУБД, сведений о функциях, разделах, внешних таблиц и результатов выполнения EXPLAIN;

Добавлена поддержка файлов pg_service.conf;

Сокращён размер контейнера Docker (переход на Alpine Linux с сервером приложений Gunicorn).



