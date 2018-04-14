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14.04.2018 07:57  Релиз pgAdmin 4 3.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL

Состоялся релиз многоплатформенного графического интерфейса для управления СУБД PostgreSQL - pgAdmin 4 3.0. Напомним, что четвёртая серия pgAdmin переписана с нуля на языках Python и Javascript/jQuery с задействованием отдельных runtime-компонентов для рабочего стола, написанных на C++. Приложение построено в виде встраиваемого фреймворка, возможности которого могут быть расширены через подключение модулей, при помощи которых может быть обеспечена поддержка сторонних надстроек над PostgreSQL. Код поставляется под свободной лицензией PostgreSQL, напоминающей BSD и MIT.

В новом выпуске:

  • Компоненты pgAdmin для рабочего стола (desktop runtime) теперь выполняются в системном лотке, а вместо отдельного интерфейса на Qt вызывается web-приложение в браузере. Данный шаг позволил избавиться от серии ошибок и проблем, вызванных применением QtWebKit/QtWebEngine;
  • В режиме редактирования Query Tool появилась возможность сортировки данных;
  • Для многих операций реализоваа возможность управления с клавиатуры, применяя настраиваемые горячие клавиши, что позволяет работать в pgAdmin без мыши;
  • Возможность включения/выключения таблиц и графиков на сводном экране (Dashboard);
  • Поддержка сохранения в БД Greenplum статистики сервера и СУБД, сведений о функциях, разделах, внешних таблиц и результатов выполнения EXPLAIN;
  • Добавлена поддержка файлов pg_service.conf;
  • Сокращён размер контейнера Docker (переход на Alpine Linux с сервером приложений Gunicorn).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  3. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
  4. OpenNews: Для PostgreSQL предложено новое хранилище zheap
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pgadmin, postgresql
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