13.04.2018 16:28  Первый выпуск музыкального проигрывателя Elisa, развиваемого сообществом KDE

Состоялся выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.1, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. Бинарные сборки подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС. Elisa позволяет просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам. Поддерживается создание списков воспроизведения. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки, а Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE. Изначально определённые цели проекта: Простая настройка, в идеале возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек (без добавления директорий с файлами);

Возможность обращения к online сервисам, например, для загрузки обложек и текстов песен;

Полноценная работа в off-line и приватный режим для блокировки использования online-сервисов;

Сосредоточение разработки на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией;

Первичное внимание уделяется обеспечению стабильности. В первую очередь стабильность, а уже потом наращивание функциональности;

Ориентация на использовании в KDE Plasma, с возможностью запуска и в других окружениях рабочего стола, а также на системах с Android и Windows;

Поддержка UPnP DLNA.



