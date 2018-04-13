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13.04.2018 16:28  Первый выпуск музыкального проигрывателя Elisa, развиваемого сообществом KDE

Состоялся выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.1, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. Бинарные сборки подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows.

Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС. Elisa позволяет просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам. Поддерживается создание списков воспроизведения.

Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки, а Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE.

Изначально определённые цели проекта:

  • Простая настройка, в идеале возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек (без добавления директорий с файлами);
  • Возможность обращения к online сервисам, например, для загрузки обложек и текстов песен;
  • Полноценная работа в off-line и приватный режим для блокировки использования online-сервисов;
  • Сосредоточение разработки на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией;
  • Первичное внимание уделяется обеспечению стабильности. В первую очередь стабильность, а уже потом наращивание функциональности;
  • Ориентация на использовании в KDE Plasma, с возможностью запуска и в других окружениях рабочего стола, а также на системах с Android и Windows;
  • Поддержка UPnP DLNA.


  1. Главная ссылка к новости (https://mgallienkde.wordpress....)
  2. OpenNews: Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa
  3. OpenNews: Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa
  4. OpenNews: Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, kde
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  • 1.1, mimocrocodile, 16:55, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Довольно страшненький
     
     
  • 2.17, Анонидзе, 17:46, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Это лишь первый релиз. Доработают ещё. Было бы классно если он станет полноценной заменой Clementine. Тот уже много лет не могут на Qt5 перевести.
     
     
  • 3.39, Emily, 19:03, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я ещё надеюсь, что Clementine будет развиваться. По-моему самый адекватный проигрыватель.
     
  • 3.45, Тот же Аноним, 19:54, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Было бы классно если он станет полноценной заменой Clementine. Тот уже много лет не могут на Qt5 перевести.

    В генте добавили версию, собирающую из среза гитхаба: 1.3.1_p20180319, теперь на qt5

     
     
  • 4.50, Анонс, 20:44, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как часто обновляется?
     
  • 2.43, vilehan, 19:09, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты гламурный с iPhone, на большее ума нет.
    Зачем проигрывателю гламурный интерфейс.
    Ему нужно удобство.
      
     
  • 1.2, Аноним, 16:55, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Кто-то ещё пользуется музыкальными проигрывателями, да?
     
     
  • 2.15, Аноним, 17:38, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А что в универсальных медиаплейерах, типа, VLC, проигрывать аудиофайлы удобнее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, rscx64_, 17:56, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в mpv удобнее
     
     
  • 4.35, PereresusNeVlezaetBuggy, 18:54, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    MoC (Music-on-Console), mpd, не?
     
  • 2.26, Аноним, 18:09, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В Elementary удобно сделано https medium com elementaryos juno-progress-for-j... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 16:57, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рассматривал скриншот и тщетно искал там настройки синхронизации с облаком.
     
     
  • 2.19, Аноним, 17:46, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А настройка отсылки списков воспроизведения и источников скачанных музыкальных ф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, OramahMaalhur, 17:01, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов
    >Простая настройка, в идеале возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек

    То есть, при первом запуске он автоматически начнёт шуршать моим винтом, даже не спросив?

     
     
  • 2.24, rscx64_, 17:58, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    системы 10-тых годов уже давно не близки к идеалу юзабельности, пора нереходить и на железо 10-тых годов(читай SSD)
     
  • 2.25, Аноним, 18:00, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И не только Оно даже список уже нашуршенного не запонминает, так что каждый раз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 17:07, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ура! Заждались качественных плееров.
     
     
  • 2.40, Аноним, 19:04, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А, также, калькуляторов и текстовых редакторов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Emily, 19:06, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем вам LibreOffice не угодил?
     
  • 1.6, Аноним, 17:13, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что, опять? Куда делись Amarok и Clementine?
     
     
  • 2.20, Аноним, 17:51, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Amarok прибит гвоздями к СУБД в топкy Clementine прибит к НенужноСтримеру ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 18:15, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    RIP
     
  • 1.7, MrClon, 17:15, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Сосредоточение разработки на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией;

    /usr/bin/play? Проигрывать музыку можно чем угодно, а вот удобной управлялки аудиотекой (более удобной чем дефолтный вариант: файловый менеджер) мне не хватает

     
     
  • 2.8, Диносуслик, 17:16, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    iTunes и Apple Music тебе в помощь
     
     
  • 3.11, MrClon, 17:22, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не, я не из этих
     
  • 1.9, ms, 17:18, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно, планируют ли они интегрироваться с Google Play Music?
     
     
  • 2.22, iPony, 17:54, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто им даст-то? :D
     
  • 2.27, anonymous, 18:10, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Открытые API для Google Play Music позволяют получить доступ только к купленным/загруженным трекам, поддержки All Access там нет, что несколько лишает подобную интеграцию смысла.
     
  • 1.10, BrainFucker, 17:21, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Небось gapless playback как и в Amarok реализовать так и не осилили.  Интерфейс вообще ужас...
     
     
  • 2.33, Диносуслик, 18:39, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знай. Всегда удивляло, что в Амарок эта крутая функция есть, а iTunes/Apple Music не умеют.

    Бред. Слабаки, не умеют делать решения для людей.

     
     
  • 3.37, PereresusNeVlezaetBuggy, 18:59, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не знай. Всегда удивляло, что в Амарок эта крутая функция есть, а
    > iTunes/Apple Music не умеют.
    > Бред. Слабаки, не умеют делать решения для людей.

    Формально там может быть проблема с ухудшением качества воспроизведения: gapless-воспроизведение подразумевает, что отсутствует переподключение к аудиосерверу. Такое подключение нужно при смене параметров аудиопотока (скажем, одна песенка закодирована 44100Гц, а другая — 48000Гц), так как иначе нужно на лету производить ресемплирование, что не только нагружает проц, но и ухудшает звук.

    Но на практике gapless используется в 99% случаев для прослушивания последовательно соответствующим образом записанных музыкальных альбомов, которые, очевидно, и оцифровываются целиком. И почему бы не использовать компромиссное решение и переподключаться к аудиосерверу только при необходимости? — темна вода в облацех...

    Так что MoC (под *nix) и PowerAmp (под Android) — наше всьо, да.

     
  • 1.12, Аноним, 17:26, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как будто на сайт зашел, а это оказывается проигрыватель, дела...
     
     
  • 2.21, Диносуслик, 17:54, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Хипстеры иначе не могут. Для меня идеал - это WinAmp/XMMS.
     
     
  • 3.30, Emily, 18:23, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага. Особый кайф на FullHD!
     
     
  • 4.36, Ронф, 18:57, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У винампа ещё в затёртые годы была функция удвоения масштаба интерфейса. Не иначе как предвидели появление HiDPI))) У xmms не помню...
     
     
  • 5.38, Emily, 19:00, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем больше масштаб, тем больше мыла? Спасибо, не надо!
     
  • 1.14, Аноним, 17:34, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если долго смотреть в пустоту между заголовком окна и органами управления, то пу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 17:46, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не нужно совсем, так же как и эта поделка KDE.
     
  • 1.28, Адекват, 18:14, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну что, ждем от lxde свои музыкальные и видео-проигрыватели версии 0.1
     
     
  • 2.32, Аноним, 18:36, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых,он уже есть, и имя ему - lxmusic отлично удаляется в пользу deadbeef ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним84701, 19:45, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во-первых,он уже есть, и имя ему - lxmusic (отлично удаляется в пользу deadbeef),

    lxmusic, вообще-то – морда к xmms2.
    Поэтому удаление откладывается (ну или не откладывается - xmms2 cli управлялку никто не отменял), пока дидбиф не научится проигрывать музыку без гуя ;)

     
  • 1.31, Emily, 18:26, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ненавижу, когда всё за меня решают. В каких папках, и в каком формате мне хранить музыку. Очередное убожество.
     
     
  • 2.48, Dark Side of development, 20:03, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гoвеный попсовый плеер. Надо пробовать Cantata, говорят хороший. Он на MPD.
     
  • 1.34, Аноним, 18:49, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Groove Music.
     
  • 1.42, Anonymoustus, 19:08, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Двадцать лет они делают музыкальный проигрыватель, средство просмотра PDF и текстовый редактор для начинающих. И ровно то же самое — гномосеки в своём вольере.

    У меня уже давно фейспалм в квадрате от наблюдения этой бессмысленной мышиной возни.

     
     
  • 2.49, Аноним, 20:09, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    особенность опенсорса - хорошие по замыслу, но недоделанные программы.
     
     
  • 3.51, Anonymoustus, 20:44, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > особенность опенсорса - хорошие по замыслу, но недоделанные программы.

    Особенность опенсорса в его линуксовой разновидности — наглая и хамская безответственность и наплевательство на всех и на всё.

    Для Windows и macOS СПО совсем другое, потому что программисты знают, что делают для людей, а не для понтов и чесания опухшего ЧСВ. Примеры: Notepad++, Notepad2, MPC-HC. Для Windows почему-то действительно написаны те самые искомые СПО-программы в виде текстовых редакторов, мультимедийных проигрывателей и так далее.

    Совершенно ясно, что проблема _именно_ в мировоззрении, а также нравственных, умственных и других качествах людей, тяготеющих к пингвиранию.

     
  • 1.47, Dark Side of development, 20:02, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И вот наxpена спрашивается? Только что в мейнстримовых KDE дистрах заменили Amarok на Cantata. Теперь давайте еще слепим плееров. Мало плееров. Мало.
     
     
  • 2.52, Anonymoustus, 20:47, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И вот наxpена спрашивается? Только что в мейнстримовых KDE дистрах заменили Amarok
    > на Cantata. Теперь давайте еще слепим плееров. Мало плееров. Мало.

    Да потому, что это govno легко писать. Они ж не математику кодеков для своих плееров пишут и не драйвера для звуковоспроизведения, а нескучные обои, желательно на жлобоскрипте.

     

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