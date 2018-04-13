13.04.2018 16:28  Первый выпуск музыкального проигрывателя Elisa, развиваемого сообществом KDE

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|3.45, Тот же Аноним, 19:54, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Было бы классно если он станет полноценной заменой Clementine. Тот уже много лет не могут на Qt5 перевести.
В генте добавили версию, собирающую из среза гитхаба: 1.3.1_p20180319, теперь на qt5
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|1.4, OramahMaalhur, 17:01, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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>Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов
>Простая настройка, в идеале возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек
То есть, при первом запуске он автоматически начнёт шуршать моим винтом, даже не спросив?
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|1.7, MrClon, 17:15, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Сосредоточение разработки на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией;
/usr/bin/play? Проигрывать музыку можно чем угодно, а вот удобной управлялки аудиотекой (более удобной чем дефолтный вариант: файловый менеджер) мне не хватает
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|3.37, PereresusNeVlezaetBuggy, 18:59, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не знай. Всегда удивляло, что в Амарок эта крутая функция есть, а
> iTunes/Apple Music не умеют.
> Бред. Слабаки, не умеют делать решения для людей.
Формально там может быть проблема с ухудшением качества воспроизведения: gapless-воспроизведение подразумевает, что отсутствует переподключение к аудиосерверу. Такое подключение нужно при смене параметров аудиопотока (скажем, одна песенка закодирована 44100Гц, а другая — 48000Гц), так как иначе нужно на лету производить ресемплирование, что не только нагружает проц, но и ухудшает звук.
Но на практике gapless используется в 99% случаев для прослушивания последовательно соответствующим образом записанных музыкальных альбомов, которые, очевидно, и оцифровываются целиком. И почему бы не использовать компромиссное решение и переподключаться к аудиосерверу только при необходимости? — темна вода в облацех...
Так что MoC (под *nix) и PowerAmp (под Android) — наше всьо, да.
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|3.44, Аноним84701, 19:45, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Во-первых,он уже есть, и имя ему - lxmusic (отлично удаляется в пользу deadbeef),
lxmusic, вообще-то – морда к xmms2.
Поэтому удаление откладывается (ну или не откладывается - xmms2 cli управлялку никто не отменял), пока дидбиф не научится проигрывать музыку без гуя ;)
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|1.42, Anonymoustus, 19:08, 13/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Двадцать лет они делают музыкальный проигрыватель, средство просмотра PDF и текстовый редактор для начинающих. И ровно то же самое — гномосеки в своём вольере.
У меня уже давно фейспалм в квадрате от наблюдения этой бессмысленной мышиной возни.
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|3.51, Anonymoustus, 20:44, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> особенность опенсорса - хорошие по замыслу, но недоделанные программы.
Особенность опенсорса в его линуксовой разновидности — наглая и хамская безответственность и наплевательство на всех и на всё.
Для Windows и macOS СПО совсем другое, потому что программисты знают, что делают для людей, а не для понтов и чесания опухшего ЧСВ. Примеры: Notepad++, Notepad2, MPC-HC. Для Windows почему-то действительно написаны те самые искомые СПО-программы в виде текстовых редакторов, мультимедийных проигрывателей и так далее.
Совершенно ясно, что проблема _именно_ в мировоззрении, а также нравственных, умственных и других качествах людей, тяготеющих к пингвиранию.
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|2.52, Anonymoustus, 20:47, 13/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> И вот наxpена спрашивается? Только что в мейнстримовых KDE дистрах заменили Amarok
> на Cantata. Теперь давайте еще слепим плееров. Мало плееров. Мало.
Да потому, что это govno легко писать. Они ж не математику кодеков для своих плееров пишут и не драйвера для звуковоспроизведения, а нескучные обои, желательно на жлобоскрипте.
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