09.04.2018 18:43  Microsoft открыл код классического файлового менеджера Windows

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|1.4, lucentcode, 18:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Ещё помню этот файловый менеджер. Он был довольно неплох, по своему даже удобен. И выглядел по тем временам вполне прилично. Не Windows Commander, конечно, но шёл из коробки и был удобней чем Explorer.
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|3.38, Ivan_83, 21:25, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Так и после COM появилось много "замечательных" технологий, и всё это по факту уже полумёртвое, и МС это поддерживает.
OLE, MFC, ASP, #net, UWP.
У них совершенно не было никакой долгосрочной стратегии, жили от релиза до релиза, и сейчас примерно так же осталось, единственный долгосрочный тренд это тырить из OpenBSD наработки по безопасности. И может как то пытатся пользователя всё больше ограничить, в идеале чтобы можно было срубать бабло за каждый отдельный просмотр с блюрейдиска.
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|4.56, Michael Shigorin, 22:47, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кто страдает-то? Много лет дома на Линуксе, на работе на Винде,
> и мечта, чтобы и не работе был Линукс, не исчезает все эти годы.
Сбычи Вам ;-) (у меня-то двадцать лет уж так, теперь хочу эльбрус домой)
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|4.52, fi, 22:21, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Основные дистры Линукса уже лет 5-7
кому как, а моим пользователи начиная с kde-1.1 :)))))) а уж с kde-3 совсем просто
но в правильных руках ls, cp, mv, rm до сих пор удобней всего!
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|1.22, L, 20:09, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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На самом деле если выйдет файловый менеджер, бы можно было заменить им стандартное ... из Windows 10, внедрив его в систему — это шикарно.
Последний раз я такое делал с Windows 98SE, но тогда я брал готовый из Windows 95OSR2
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|1.25, vz, 20:41, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Нет практической ценности, даже для reactOS.
Суть MS, по внедрению запуска GNU/Linux софта на Win только одна, зачем замещать нашу ОС, когда всё что вам нужно можно запустить не отходя от кассы.
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|1.28, corvuscor, 20:48, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Майкрософт таким нехитрым способом работает на имидж "хороших парней".
Меня, однако, напрягает вопрос - что будет, когда они этот имидж захотят монетизировать, и не дороговато ли нам это выйдет в прямом и переносном смысле?
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|1.33, VINRARUS, 21:06, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Когда там код IE уже откроют? Без него HTML6 не придет (да, IE именно HTML6 понимал, а глупые вебдевелоперы ему насильно HTML4 пихали, а некоторые маньяки вообще с помощью HTML5 насиловали).
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|3.58, Ivan_83, 22:49, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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1. Код слишко разрежен, там прямо так и скводит оплата за строки.
2. 3к+ строк в одном файле это явный перебор, скролить такое уже трудно, а на модули они растащить не смогли.
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|5.71, Ivan_83, 03:10, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты унылый троль: второй раз переходишь на личности, и каждый раз мимо.
Этот "ключевой" модуль легко можно было попилить на части, было бы желание.
Ещё раз повторяю: там слишком низкая концентрация кода, даже если взять 1080 и повернуть всё равно мало поможет.
3к строк может быть и нормально, если ты непризнанный гений и у тебя всё в голове легко умещается либо ты кодер который привык к однострочным патчам и не способен увидеть и понять что вокруг, для обычного человека это ппц как не удобно.
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