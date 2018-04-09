09.04.2018 18:43  Microsoft открыл код классического файлового менеджера Windows

Компания Microsoft опубликовала под свободной лицензией MIT код файлового менеджера Windows (WinFile). Речь ведётся о программе, которая впервые была предложена в Windows 3.0 и поставлялась вплоть до 1999 года, пока на смену не пришло приложение Windows Explorer. При этом, опубликованный открытый вариант WinFile существенно расширен в функциональности и портирован для всех актуальных выпусков Windows, включая Windows 10. В качестве основы использован код из дерева исходных текстов Windows NT 4 по состоянию на ноябрь 2007 года. Данный код был адаптирован для сборки в VS 2015 и 2017, добавлена возможность запуска на 64-разрядных Windows, осуществлён переход с внутреннего на публичный API. Среди функциональных улучшений: добавлена поддержка OLE drag/drop,

задействованы более привычные современным пользователям горячие клавиши (например, комбинация ctrl+C раньше использовалась для смены диска),

добавлено сворачивание и раскрытие каталогов по аналогии с Windows Explorer,

добавлены контекстные меню,

добавлен вызов notepad или notepad++ по клавише F12,

настройки перемещены в каталог %AppData%\Roaming\Microsoft\WinFile,

добавлена поддержка ограничения поиска по дате и опция для применения рекурсивного поиска,

предложен режим быстрого поиска файла по маске (File.Goto, ctrl+G),

добавлены кнопки для перехода к предыдущему/следующему каталогу,

добавлен режим обратной сортировки по дате.



