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09.04.2018 18:43  Microsoft открыл код классического файлового менеджера Windows

Компания Microsoft опубликовала под свободной лицензией MIT код файлового менеджера Windows (WinFile). Речь ведётся о программе, которая впервые была предложена в Windows 3.0 и поставлялась вплоть до 1999 года, пока на смену не пришло приложение Windows Explorer. При этом, опубликованный открытый вариант WinFile существенно расширен в функциональности и портирован для всех актуальных выпусков Windows, включая Windows 10.

В качестве основы использован код из дерева исходных текстов Windows NT 4 по состоянию на ноябрь 2007 года. Данный код был адаптирован для сборки в VS 2015 и 2017, добавлена возможность запуска на 64-разрядных Windows, осуществлён переход с внутреннего на публичный API. Среди функциональных улучшений:

  • добавлена поддержка OLE drag/drop,
  • задействованы более привычные современным пользователям горячие клавиши (например, комбинация ctrl+C раньше использовалась для смены диска),
  • добавлено сворачивание и раскрытие каталогов по аналогии с Windows Explorer,
  • добавлены контекстные меню,
  • добавлен вызов notepad или notepad++ по клавише F12,
  • настройки перемещены в каталог %AppData%\Roaming\Microsoft\WinFile,
  • добавлена поддержка ограничения поиска по дате и опция для применения рекурсивного поиска,
  • предложен режим быстрого поиска файла по маске (File.Goto, ctrl+G),
  • добавлены кнопки для перехода к предыдущему/следующему каталогу,
  • добавлен режим обратной сортировки по дате.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Microsoft/w...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: file, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 18:45, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Его можно импортировать в Wine?
     
     
  • 2.18, kai3341, 19:55, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Смысла мало Основная функциональность wine лежит на рантайме, а не на файловом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 21:25, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там же очень ограниченный файловый мэнеджер, по этому заменить этот вполне имеет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, x0r, 20:28, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже давно все сами воспроизвели без мракософт
     
  • 2.70, Анонец, 02:44, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше спроси где картинки к новости
     
  • 1.2, Аноним, 18:47, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Вот радости то =)
     
     
  • 2.11, iPony, 19:22, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Вот радости то =)

    Да, что тут ещё сказать... Поздравляю всё Open Source сообщество с этим событием 🍰

     
  • 1.3, Аноним, 18:52, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    В реактос надо добавить!
     
     
  • 2.21, kai3341, 20:08, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Первые минуты три я думал Бинго Вы чертовски правы Релиза 3 назад это было ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.66, Аноним, 23:50, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В ректос и в вайне надо бы выкинуть все клоны устаревшего майкрософтовского дерь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, lucentcode, 18:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ещё помню этот файловый менеджер. Он был довольно неплох, по своему даже удобен. И выглядел по тем временам вполне прилично. Не Windows Commander, конечно, но шёл из коробки и был удобней чем Explorer.
     
     
  • 2.8, ., 19:17, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    чем удобней - Чем explorer P S не вижу проблем с explorer до XP включительн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, iPony, 19:20, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жутко тормозил Если что встанет раком ну там диск CD плохо читается , то всё в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 19:45, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лечилось опцией 171 запускать в отдельных процессах 187 Значение по умолчан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, ., 20:48, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а филеманагер, типа, не вставал и не тормозил со свисты он начал тормозить неск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 19:05, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Самое классное, что изобретенноые тогда в самом начале 90-х Windows API - функци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, win32 programmer, 19:12, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Базовый C-шный win32 API весьма неплох, с ним легко разобраться и использовать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Ivan_83, 21:25, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так и после COM появилось много "замечательных" технологий, и всё это по факту уже полумёртвое, и МС это поддерживает.
    OLE, MFC, ASP, #net, UWP.
    У них совершенно не было никакой долгосрочной стратегии, жили от релиза до релиза, и сейчас примерно так же осталось, единственный долгосрочный тренд это тырить из OpenBSD наработки по безопасности. И может как то пытатся пользователя всё больше ограничить, в идеале чтобы можно было срубать бабло за каждый отдельный просмотр с блюрейдиска.
     
  • 1.7, Аноним, 19:16, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Еще бы под Linux портировали, вот тогда была бы польза.
     
     
  • 2.9, ., 19:19, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    линуксер должен страдать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 19:53, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    разве что системдосовый вантузошкольник без этой прекрасной программы в своей во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 20:44, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дващерики! Всем надеть шапочки из фольги!
     
  • 3.43, Аноним, 22:00, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто страдает-то Много лет дома на Линуксе, на работе на Винде, и мечта, чтобы и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Michael Shigorin, 22:47, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто страдает-то? Много лет дома на Линуксе, на работе на Винде,
    > и мечта, чтобы и не работе был Линукс, не исчезает все эти годы.

    Сбычи Вам ;-) (у меня-то двадцать лет уж так, теперь хочу эльбрус домой)

     
     
  • 5.67, Аноним, 23:57, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для него-то хоть компилятор опенсорсный появился?
     
  • 2.14, Аноним, 19:46, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так кто вас останавливает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, FrameworkBy, 19:47, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ls, cp, mv, rm вот пользуйтесь.
     
     
  • 3.30, ., 20:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    tcsh - собственно, и пользуемся Но чего-то уровня explorer для разгребания кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Ivan_83, 21:20, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Thunar, PCManFM тебе совсем не подходят?
    Там ещё куча всего на QT понаписано, поищи.
     
  • 4.46, Аноним, 22:06, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем Nautilus не угодил Особенно если с аддонами А если ещё и Double Commander ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.53, Аноним, 22:37, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть же замечательный дельфин, который несравнимо удобней експлореров всех верси... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.57, Michael Shigorin, 22:49, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не, не надо мне про трупик ytree

    Зубинский вспомнился ;-)

     
  • 3.45, Аноним, 22:05, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может хватит уже подтрунивать Основные дистры Линукса уже лет 5-7 как не требую... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, fi, 22:21, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Основные дистры Линукса уже лет 5-7

    кому как, а моим пользователи начиная с kde-1.1 :)))))) а уж с kde-3 совсем просто

    но в правильных руках ls, cp, mv, rm до сих пор удобней всего!

     
  • 2.16, Fracta1L, 19:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это да, в Линуксе остро не хватает файловых менеджеров, и вот теперь-то заживём ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.68, Аноним, 00:01, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Он для Линукса как собаке пятая нога Что, в Линукс мало файловых менеджеров ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 19:45, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И работает быстрее nautilus'а
     
  • 1.19, Аноним, 20:06, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    теперь осталось открыть explorer exe, чтобы на лялихе наконец то появился вменяе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Кир, 20:23, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    к логопеду, срочно
     
  • 2.60, Аноним, 22:53, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Dolphin
    Лучше, мощнее, удобнее - во всех смыслах
     
  • 1.20, Аноним, 20:07, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь заживем.
     
  • 1.22, L, 20:09, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле если выйдет файловый менеджер, бы можно было заменить им стандартное ... из Windows 10, внедрив его в систему — это шикарно.
    Последний раз я такое делал с Windows 98SE, но тогда я брал готовый из Windows 95OSR2
     
  • 1.25, vz, 20:41, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет практической ценности, даже для reactOS.
    Суть MS, по внедрению запуска GNU/Linux софта на Win только одна, зачем замещать нашу ОС, когда всё что вам нужно можно запустить не отходя от кассы.
     
     
  • 2.27, Аноним, 20:45, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ах они негодяи Делают УДОБНО 11... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Michael Shigorin, 22:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>когда всё что вам нужно можно запустить не отходя от кассы.
    > Ах они негодяи! Делают УДОБНО!11

    Что, прям кассой?  А это точно удобно?

     
  • 1.28, corvuscor, 20:48, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Майкрософт таким нехитрым способом работает на имидж "хороших парней".
    Меня, однако, напрягает вопрос - что будет, когда они этот имидж захотят монетизировать, и не дороговато ли нам это выйдет в прямом и переносном смысле?
     
  • 1.31, Аноним, 21:01, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Практический смысл утилиты 19летней давности не понятен Разве что мелкософт буд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Аноним, 21:57, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    программа, у которой открыты исходники, и которой почти 20 лет Микрософт очень ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Николай Райковский, 21:02, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    После Dolphin смотреть на этот т.н. "файловый менеджер windows" без боли и слез невозможно.
     
     
  • 2.39, Аноним, 21:31, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аналогично Тоже как ни открою WinFile, все время думаю как же я таким тормозным... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 22:08, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    эт ты с наутилусом перепутал видимо, бывает
     
  • 3.48, Аноним, 22:09, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аналогично Все на MATE Caja просто летает и удобство на высоте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, VINRARUS, 21:06, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда там код IE уже откроют? Без него HTML6 не придет (да, IE именно HTML6 понимал, а глупые вебдевелоперы ему насильно HTML4 пихали, а некоторые маньяки вообще с помощью HTML5 насиловали).
     
  • 1.34, azure, 21:15, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Опенсорц плевок от майкрософт. Утерлись.
     
  • 1.35, Ivan_83, 21:19, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть что хотят то и публикуют, я к ним уже не вернусь.
    Даже на серверную ОС, где всего треша из десятки нет.

    https://github.com/Microsoft/winfile/blob/master/src/wfdir.c
    Мда.
    100500 пустрых строк - это видимо потому что индусам платят за строки.
    Да и форматирование такое что ппц.
    У этого всего отрицательная ценность - только время терять копасять в этом легаси.

     
     
  • 2.40, Аноним, 21:39, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Довольно приятное оформление кода с явным разделением на блоки Это просто ты пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Кир, 22:14, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему стиль оформления кода меняется в разных частях файла? Индусы не осилили astyle?
     
     
  • 4.55, Аноним, 22:45, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не критично Могу предположить, что в то время развитых средств и подходов для р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.61, Michael Shigorin, 22:55, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Не критично. Могу предположить

    Да нет.  Вы просто привыкли, как и переобуваться в подскоке.

     
  • 3.58, Ivan_83, 22:49, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1. Код слишко разрежен, там прямо так и скводит оплата за строки.
    2. 3к+ строк в одном файле это явный перебор, скролить такое уже трудно, а на модули они растащить не смогли.
     
     
  • 4.63, Аноним, 23:17, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Самое то Выкиньте уже ноутбук, пишите код как все нормальные люди - за полно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.71, Ivan_83, 03:10, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты унылый троль: второй раз переходишь на личности, и каждый раз мимо.

    Этот "ключевой" модуль легко можно было попилить на части, было бы желание.
    Ещё раз повторяю: там слишком низкая концентрация кода, даже если взять 1080 и повернуть всё равно мало поможет.
    3к строк может быть и нормально, если ты непризнанный гений и у тебя всё в голове легко умещается либо ты кодер который привык к однострочным патчам и не способен увидеть и понять что вокруг, для обычного человека это ппц как не удобно.

     
  • 1.41, Daemon, 21:42, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда исходники Windows 10 на github выложат?
     
     
  • 2.44, Аноним, 22:04, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ты их будешь исследовать, патчить, посылать пулреквесты и канпелировать тревисом... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, пох, 00:09, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    самое ужасное - что таки да, будет. И еще миллиард макак вместе с ним.

     
  • 2.50, Анонимный анонимус, 22:18, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Через 40 лет
     
  • 1.62, Аноним, 23:15, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше ranger?
     
  • 1.64, anonymous, 23:37, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну офигеть теперь. исходники то венды никому даром не нужны, а это и подавно
     
  • 1.65, Аноним, 23:49, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь РекталОС взлетит! :)
     

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