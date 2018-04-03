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03.04.2018 15:45  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.17

Подготовлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.17.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 516 изменений, подготовленных при участии 71 разработчика, из которых 20 впервые приняли своё участие в разработке.

Основные изменения:

  • В команду diff добавлена опция "--find-object=object-id" для оценки изменений, связанных только с заданным именованным объектом;
  • В "git format-patch" при передаче данных в diffstat обеспечено форматирование патча с ограничением ширины в 72 символа, что соответствует ограничениям, применяемым в других субкомандах;
  • В "git daemon" добавлена возможность вывода лога в stderr вместо syslog в случае запуска из inetd;
  • В "git rebase" добавлена опция "--allow-empty-message";
  • В "git am" добавлена опция "--quit" в дополнение к уже существующей опции "--abort" для синхронизации с опциями других команд, таких как "rebase" и "cherry-pick";
  • В "git worktree add" добавлена возможность вызова обработчика после выполнения checkout, по аналогии с вызовом обработчика перед checkout в "git clone";
  • В "git tag" добавлена опция "--edit" для редактирования сообщения, переданного через флаги "-m" и "-F";
  • Добавлена команда "git fetch --prune-tags", которую можно использовать для чистки устаревших локально сохранённых тегов;
  • Добавлена опция "--show-current-patch", позволяющая посмотреть патч на котором остановился "git rebase" при возникновении конфликта;
  • В "git merge" применение "--no-ff" (создаётся коммит для слияния вместо быстрого перенаправления (fast-forwarding), даже если присоединенная ветвь является потомком текущего коммита) по умолчанию теперь ограничено слиянием тегов, находящихся не в типовых местах иерархии refs/tags/. Старое поведение было приемлемо для интеграторов, которые принимают подписанные теги от разработчиков downstream-проекта, но не было удобно для разработчиков downstream-проектов, которые "догоняли" upstream до очередного тега с релизом;
  • В "git status" добавлена опция "--no-ahead-behind" для отключения ресурсоёмких операций вычисления связи между текущей веткой и её upstream;
  • В "git send-email" добавлена опция "--reply-to=address";
  • В "git config" по аналогии с "git tag" страничная прокрутка теперь не применяется в операциях, не связанных с отображением данных (например, при установке параметров).


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/4/2...)
  2. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
  3. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.4.0
  4. OpenNews: GitHub прекратил поддержку ненадёжных методов шифрования
  5. OpenNews: GitLab покупает платформу Gemnasium
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git
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  • 1.1, Аноним, 16:00, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Только сейчас дошло, это же, по сути, блокчейн ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 16:40, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите
    > Только сейчас дошло, это же, по сути, блокчейн?

    Та ты https://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree чо?! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80 Правда?7

     
  • 2.4, Crazy Alex, 17:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну... Если любой log-based формат считать предельно вырожденной формой блокчейна...

    А если серьёзно - то под блокчейном каждый сейчас понимает что-то своё, настолько, что как термин оно слабо применимо.

     
     
  • 3.5, Аноним, 17:13, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну, здесь нет блоков, здесь каждая транзакция заверена так-то получается Так чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, KonstantinB, 17:38, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Причем тут лог? Это называется hash tree (или, как уже упомянули выше, Merkle tree). Эта структура данных используется как в git/mercurial, так и во всяких биткоинах с эфирами.
     
  • 2.7, Аноним, 18:56, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, причем git появился раньше bitcoin ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, X4asd, 16:18, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    когда переход на sha-3 ?
     

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