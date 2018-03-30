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30.03.2018 17:53  Выпуск операционной системы TrueOS 18.03

Увидел свет релиз операционной системы TrueOS 18.03 (ранее PC-BSD), построенной на основе FreeBSD Current с применением rolling-модели обновления, окружения рабочего стола Lumina, файловой системы ZFS и системы инициализации OpenRC. Проектом поддерживаются две ветки: UNSTABLE с самыми свежими версиями программ и STABLE с отстающими по времени, но полностью протестированными выпусками программ (за исключением пакетов с рабочим столом Lumina и конфигуратором SysAdm, которые переносятся сразу). Размер установочного iso-образа 2.8 Гб.

Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg. Обновления могут устанавливаться как автоматически, так и в ручном режиме. Новую версию TrueOS также можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации. Из особенностей TrueOS также можно отметить применение LibreSSL вместо OpenSSL, графический конфигуратор SysAdm на базе Qt c возможностью удалённого управления, наличие свежих графических драйверов.

Выпуск TrueOS 18.03 позиционируется как промежуточный, нацеленный главным образом на устранение уязвимостей Meltdown и Spectre v2. Исправления аналогичны патчам для FreeBSD и базируются на методах PTI (Page Table Isolation) и IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation). Кроме того, все сторонние пакеты пересобраны с использованием Clang 6 с включением механизма защиты retpoline. Для борьбы с уявзимостью Spectre также требуется обновление микрокода, которое не устанавливается по умолчанию и требует ручной установки пакета devcpu-data в Appcafe и включения сервиса microcode_update для применения нового микрокода в процессе загрузки. В новой версии также обновлены многие пакеты, в которых были выявлены уязвимости и ошибки, например обновлены LibreSSL 2.6.4, Firefox 58.0.2, Chromium 63.0.3239.132, Qt5 Webengine (QupZilla, Falkon) 5.9.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.trueos.org/blog/tr...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта TrueOS 17.12, пришедшего на смену PC-BSD
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  4. OpenNews: Третья стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  5. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
  6. OpenNews: Во FreeBSD устранены уязвимости Meltdown и Spectre V2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trueos, lumina, bsd, pcbsd
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  • 1.1, Аноним, 17:59, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Странно что Firefox искаропки не -ESR Кстати, кто знает - Chromium там обычный,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, IRASoldier, 18:15, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скоро Квантум будет уже ESR. Так что нет смысла тащить труп мамонта.
     
  • 2.3, Аноним, 18:28, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Каких именно патчей Их там оказывается уже на 14k строк набежало https svnwe... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:00, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    например inox, ungoogled
     
  • 1.4, Аноним, 19:53, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как там с локализацией? Лет 8 -10 назад там наши что то пыхтели а теперь что?
     
     
  • 2.5, iZEN, 20:09, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Консольный редактор ee не поддерживает ввод символов национального алфавита в UTF-8. Так что текстовые файлы на русском редактировать невозможно.
    Может в 12-CURRENT что-то изменили...
     
     
  • 3.6, DerRoteBaron, 20:29, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а разве православный vim туда не устанавливается?
     
     
  • 4.7, iZEN, 20:29, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > а разве православный vim туда не устанавливается?

    В 11.1-STABLE:

    % vim
    vim: Команда не найдена.

     
  • 4.10, Аноним, 20:43, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если изкоробочный, то есть vi Но он не всех пользователей поддерживает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Аноним, 20:39, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Неосиляторы vi должны страдать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 20:41, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем фан использовать bsd на домашнем компьютере?
     
     
  • 2.14, Онаним, 21:23, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже существуют ransomware, способные заразить комп на Linux без помощи пользователя. До BSD вроде пока не добрались.
     
     
  • 3.16, angra, 21:38, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://bash.im/quote/408552
     

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