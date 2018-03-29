29.03.2018 22:34  Проекту Mozilla исполняется 20 лет

31 марта сообщество празднует пятнадцать лет с момента основания проекта Mozilla, в 1998 году приступившего к созданию первого полноценного свободного web-браузера, основанного на коде Netscape Communicator 5. После четырёх лет разработки, в 2002 году был выпущен релиз Mozilla 1.0. В этом же году проект признал перспективной идею разработки нового браузера с гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL, поддержкой вкладок и широкими возможностями по расширению функциональности через дополнения, которая в 2004 году воплотилась в первом стабильном релизе Firefox. Mozilla также сообщает о первом значительном обновлении манифеста, определяющего основные принципы, которые отражают отношение к назначению Firefox и online-жизни в целом. Например, в манифесте определено, что интернет является глобальным общественным ресурсом, открытым и доступным для всех. Люди должны иметь возможность формировать интернет и свое пребывание в нём. Безопасность и приватность пользователей имеют первостепенное значение. В интернете должен быть здоровый баланс между коммерческой выгодой и общественной пользой. Отныне манифест дополнен ещё 4 пунктами: Интернет для всех людей на земле и демографические особенности не должны влиять на выход в Сеть, возможности и качество доступа;

Интернет должен поддерживать выражение гражданской позиции, человеческого достоинства и индивидуальности;

Интернет должен способствовать критическому мышлению, аргументированным точкам зрения, общим знаниям и проверяемым фактам;

Интернет должен стимулировать сотрудничество между различными сообществами, работающих вместе для общего блага.



