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29.03.2018 22:34  Проекту Mozilla исполняется 20 лет

31 марта сообщество празднует пятнадцать лет с момента основания проекта Mozilla, в 1998 году приступившего к созданию первого полноценного свободного web-браузера, основанного на коде Netscape Communicator 5. После четырёх лет разработки, в 2002 году был выпущен релиз Mozilla 1.0. В этом же году проект признал перспективной идею разработки нового браузера с гибким и расширяемым интерфейсом на языке XUL, поддержкой вкладок и широкими возможностями по расширению функциональности через дополнения, которая в 2004 году воплотилась в первом стабильном релизе Firefox.

Mozilla также сообщает о первом значительном обновлении манифеста, определяющего основные принципы, которые отражают отношение к назначению Firefox и online-жизни в целом. Например, в манифесте определено, что интернет является глобальным общественным ресурсом, открытым и доступным для всех. Люди должны иметь возможность формировать интернет и свое пребывание в нём. Безопасность и приватность пользователей имеют первостепенное значение. В интернете должен быть здоровый баланс между коммерческой выгодой и общественной пользой.

Отныне манифест дополнен ещё 4 пунктами:

  • Интернет для всех людей на земле и демографические особенности не должны влиять на выход в Сеть, возможности и качество доступа;
  • Интернет должен поддерживать выражение гражданской позиции, человеческого достоинства и индивидуальности;
  • Интернет должен способствовать критическому мышлению, аргументированным точкам зрения, общим знаниям и проверяемым фактам;
  • Интернет должен стимулировать сотрудничество между различными сообществами, работающих вместе для общего блага.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Проекту Firefox исполнилось 10 лет
  3. OpenNews: Web-браузеру Firefox исполнилось 5 лет
  4. OpenNews: Проекту Mozilla исполнилось 10 лет
  5. OpenNews: Проект Mozilla празднует пятнадцатилетие
  6. OpenNews: Mozilla празднует 10-летие
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним, 23:04, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Капец. Я помню еще нешкаф...
     
     
  • 2.3, saahriktu, 23:08, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А я помню "Mozilla Browser" с красной головой Годзиллы на логотипе.
     
  • 1.2, Аноним, 23:07, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Совсем недавно люди были наивные или не думали сколько вредоносных дополнений и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Привет, 23:19, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как бы ни ругали, ни обвиняли Mozilla в лицемерии, двойных стандартах, сборе инфы и т.д. - замены все-равно нет. Либо фанатские наколенные поделия без плагинов, либо гуглохром, который еще хуже. Щас налетят фанаты поделий и скажут, что популярные плагины, которых нет в их поделиях - "ненужны", поэтому "сам ты лox", и Firefox тоже "ненужен". Угадал?
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:43, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > либо гуглохром, который еще хуже.

    А есть что-то более хуже или это предел?

     
     
  • 3.6, anonim mouse, 23:47, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IE 6
     
     
  • 4.7, Аноним, 23:58, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там такой слежки не было если вообще была.
     
  • 2.8, нах, 00:25, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > гуглохром, который еще хуже

    "главное - верить!"

     
     
  • 3.9, Аноним, 00:30, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитай соглашение и не нужно будет верить.
     

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