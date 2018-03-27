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27.03.2018 11:41  Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL

Компания Microsoft сообщила об открытии набора компонентов для адаптации произвольных дистрибутивов Linux для запуска в окружении Windows 10 при помощи прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"). WSL позволяет организовать запуск родных исполняемых файлов Linux в Windows, на лету транслируя системные вызовы Linux в системные вызовы Windows.

Представленный пакет WSL-DistroLauncher предлагает каркас установщика, который можно адаптировать для установки в WSL произвольных дистрибутивов Linux, не ограничиваясь официально поддерживаемыми сборками Debian GNU/Linux, Kali Linux, Ubuntu, SUSE и openSUSE. Подготовленная при помощи WSL-DistroLauncher сборка также может быть предложена для включения в каталог Microsoft Store.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Debian и Kali Linux размещены в Windows Store и доступны для установки в WSL
  3. OpenNews: В Windows Server появится подсистема для запуска исполняемых файлов Linux
  4. OpenNews: Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows
  5. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store
  6. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wsl, microsoft, windows, linux
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  • 1.1, Аноним, 11:49, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    "Ну, теперь заживём!" сказал гентушник!
     
  • 1.2, Аноним, 11:51, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +29 +/
    Хорошая попытка, Майкрософт, но нет.
     
  • 1.14, Crazy Alex, 12:15, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну, когда прижимает и один хрен держат линуксовую виртуалку в винде (потому что контора привязана к MS-софту вроде exchange/skype for business, домены, сентрализованное управление антивирем, обязательным по правилам - вот это всё, а разработка под Linux) то, может, и есть смысл - давно видели скорость доступа к диску 3 МБ/с? Я вот недавно - винда на SSD, VirtualBox, Debian... Уж не знаю, что там с чем не подружилось, но WSL, пожалуй, помог бы.

    С другой стороны - да нехай они лучше сдохнут.

     
     
  • 2.65, Аноним, 14:03, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Виртуалка на SSD без TRIM — смерть SSD
     
     
  • 3.67, Солнышко, 14:08, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Подробнее с этого места Пожалуйста... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.68, Crazy Alex, 14:10, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С TRIM в VirtualBox единственное, что можно сделать - это чтобы при получении TR... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Sfinx, 12:17, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    как по мне - это самый неэффективный способ запускать bash пусть г овнософт сна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Анончик, 13:43, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Разве у г внософта не примерно половина серверного рынка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, Аноним, 13:48, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    100% рынка серверов с вендой!
     
  • 3.61, Анончик999999, 13:54, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ~40%
     
  • 1.20, Аноним, 12:35, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    На линукс бегут из-за приватности, а не из-за консольки Майки этого ещё не поня... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, iPony, 12:41, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сказал, аноним Написав это на сайте с жучками от гугл со своей приватной ОС От... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 12:58, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно дело шпионит сайт, а совсем другое ОС.
     
  • 3.38, Crazy Alex, 12:59, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кхм, в психологии это называется проекциями...
     
  • 2.80, Аноним, 14:41, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    говорить о приватности, сидя на машине с intel me amd psp Параноик уровня телег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, Аноним, 14:49, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня нет ни того ни другого.
     
     
  • 4.94, Аноним, 15:34, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С кофеварки пишешь?
     
     
  • 5.114, angra, 16:50, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всречный вопрос, ты покупаешь новый комп каждые полгода из-за "устаревания", а любой процессор, выпущенный более года назад, для тебя кофеварка?

     
     
  • 6.115, Аноним, 16:59, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для з...... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.137, НяшМяш, 18:42, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > The AMD Platform Security Processor (PSP) ... is a trusted execution environment subsystem incorporated since about 2013 into AMD microprocessors...

    Тут всё получше будет. Можно закупиться Phenom II X6 и в ус не дуть - мельдония нет, больших жуков нет - красота )

     
  • 1.29, DerRoteBaron, 12:44, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WSL на практике был бы неплохой альтернативой запуску линукса в виртуалке студентам и тем, кто вынужден работать под виндой.
    Но из-за ужасного эмулятора терминала и плохой поддержки многих фич просто потому, что работает это на ведре винды, проще и удобнее VM
     
     
  • 2.39, Crazy Alex, 13:01, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А что они вообще с доступом к открытым файлам сделали Там же принципиально разн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним, 13:36, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    исправили в висте Старое API OpenFile используемое в 90 приложений по умолча... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, Crazy Alex, 13:54, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть сейчас можно удалить открытый файл?
     
  • 1.35, Свой, 12:58, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А когда в WSL завезут поддержку нативного режима dbus ?
    И завезут ли её вообще ?
     
     
  • 2.66, X4asd, 14:07, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    там что -- даже dbus нет как тогда программы запускать на hello word расчитано... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.138, НяшМяш, 18:43, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > там что -- даже dbus нет?
    > как тогда программы запускать?
    > на hello word расчитано?

    ХЗ что там насчёт hello world, но какой-нибудь nodejs вполне себе запускается.

     
  • 1.40, azure, 13:06, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ждем следущего шага. Миграцию винды на ядро линукс
     
     
  • 2.52, Анончик, 13:47, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы не ждал, если МС это сделает - то линукс свободный в смысле просто бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Онаним, 14:30, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обоснуй Как возникновение ещё одного коммерческого дистра с нескучными обоями м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, Анончик, 14:39, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не будет дистрибутивом , это будет операционной системой Дистрибутивом оно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.103, none_first, 15:49, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это не будет "дистрибутивом", это будет операционной системой. Дистрибутивом оно не будет
    > потому что нужды в куче разнородных полурабочих GNU/компонентах - у МС
    > не будет. В таком случае было бы ядро линукс и от
    > МС все остальное. И наверняка по удобству и стабильности оно бы
    > зарулило все линукс-дистры вместе взятые, и еще откусило бы от серверов
    > рыночка.

    была уже история - "сдохли все" , тролить пытаются только...
    Т.е. история доказала нежизнеспособность такой модели для МС и ей подобных, проприерастить, да глючно-дырявые продукты выпускать - это удел МС

    > Вот у макоси ядро юникс и открытое, тебе от этого сильно легче,
    > это мешает им быть самыми злостными проприетарщиками и зондоносцами?

     
  • 5.120, AlexYeCu_not_logged, 17:13, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И наверняка по удобству и стабильности оно бы
    > зарулило все линукс-дистры вместе взятые

    С чего бы вдруг? Вроде на производстве чего-либо удобного МС ещё не ловили.

     
     
  • 6.122, Ананимус, 17:15, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналог офиса МСовского уже запилили?
     
     
  • 7.124, AlexYeCu_not_logged, 17:32, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Аналог офиса МСовского уже запилили?

    А офис вот прям образец удобства?

     
     
  • 8.126, Ананимус, 17:40, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя потому что его не удалось заменить опеноффисом - однозначно. Не будь это так - какой дурак бы стал его покупать?
     
     
  • 9.128, Crazy Alex, 17:46, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы открывать сделанные в нём документы, которые никто больше открыть нормально не может ввиду соврешенной чудовищности спеки и суровой нехватки документации.
     
     
  • 10.131, Аноним, 18:01, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только ты забыл ещё аутлук и скайп для бизнеса, интегрированные с ексчендж Взаи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.130, AlexYeCu_not_logged, 17:58, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Судя потому что его не удалось заменить опеноффисом - однозначно. Не будь это так - какой дурак бы стал его покупать?

    Во-первых, ничего однозначного в данном моменте нет.
    Во-вторых, вы путаете удобство с другими факторами, которые с таковым не только не схожи, но, часто, находятся на противоположном полюсе от оного.
    В-третьих, Опен/Либре Офис копирует во многом устройство МС Офиса, устройство уродливое и неудобное.

     
  • 6.127, Crazy Alex, 17:45, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, в десятке у них калькулятор прикольный
     
  • 2.109, Аноним, 16:29, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    следующим шагом будет покупка Canonical у Шаттлворта Все к этому идет, и очень ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.54, Аноним, 13:47, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пусть то, что корпорация Microsoft открывает какой-то там код, вас не вводит в з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.75, Анончик, 14:35, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Максимально изуродовали и отормозили третьегном и пихают его везде как дефолт - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.64, Аноним, 14:01, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ура, нам разрешили пропатчить дистрибутивы Linux для запуска в их Windows А не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.132, iPony, 18:05, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как бэ Debian Project, Canonical, разработчики Kali и суси пилили. Значит это и им нужно.
     
  • 1.71, Онаним, 14:28, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Запилили бы полноценную поддержку ext4 в Windows - вот это был бы номер.
     
     
  • 2.74, Анончик, 14:32, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но ext2fsd существует уже давно.
     
     
  • 3.104, Диалектик, 15:53, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    там проблемы с внезапной потерей питания, точнее в самой фс проблем нет, просто теряются все изменённые файлы с последней загрузки, я так загруженные за 2 недели торренты потерял когда внезапно вырубило свет, неудобно в общем на практике этим ext2fsd пользоваться, лучше чистым линуксом
     
  • 3.105, Полее, 15:53, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но ext2fsd существует уже давно.

    Он плохо работает с ext4, неполное журналирование. Сидел с ним на семерке, восьмерке и десятке - вещь ненадежная. Рандомно может стопорить всю винду при операциях, и выход один - ребут, а потом видишь кучу пропавших файлов. Даже если в режиме только для чтения монтировать - все равно похожая картина. Потом в линукс не мог зайти, выбивало в консоль и говорило что какая-то кри**рукая обезьяна наломала дров с разделом, надо чинить.
    В результате решил, что для данных все же лучше NTFS. А автор программы все равно молодец, но, как он и говорил, для ежедневного пользования ненадежно.

     
  • 2.82, Аноним, 14:43, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чем номер Раньше Винда 10 случайно удаляла разделы с Линуксом видимо отме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, iPony, 15:00, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Привираешь Она любые раздеы удаляла ... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.129, Crazy Alex, 17:47, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да тут кого только нет...
     
  • 1.133, wins proxy, 18:07, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого! Такое активное использование goto в коде:
    https://github.com/Microsoft/WSL-DistroLauncher/blob/master/build.bat
     
     
  • 2.134, iPony, 18:18, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > .bat

    ну так естественно...

     
  • 1.135, Gemorroj, 18:34, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    минусят по религиозным соображениям?
    пилят и ладно. иногда пригождается.
     
  • 1.136, Аноним, 18:39, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хитрый Билл понял что Линукс так просто не победишь, поэтому microsoft стала др... весь текст скрыт [показать]
     

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