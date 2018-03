27.03.2018 11:41  Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL

7.137 , НяшМяш, 18:42, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – > The AMD Platform Security Processor (PSP) ... is a trusted execution environment subsystem incorporated since about 2013 into AMD microprocessors... Тут всё получше будет. Можно закупиться Phenom II X6 и в ус не дуть - мельдония нет, больших жуков нет - красота )