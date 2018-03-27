27.03.2018 11:41  Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL

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|1.14, Crazy Alex, 12:15, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну, когда прижимает и один хрен держат линуксовую виртуалку в винде (потому что контора привязана к MS-софту вроде exchange/skype for business, домены, сентрализованное управление антивирем, обязательным по правилам - вот это всё, а разработка под Linux) то, может, и есть смысл - давно видели скорость доступа к диску 3 МБ/с? Я вот недавно - винда на SSD, VirtualBox, Debian... Уж не знаю, что там с чем не подружилось, но WSL, пожалуй, помог бы.
С другой стороны - да нехай они лучше сдохнут.
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|5.114, angra, 16:50, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Всречный вопрос, ты покупаешь новый комп каждые полгода из-за "устаревания", а любой процессор, выпущенный более года назад, для тебя кофеварка?
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|7.137, НяшМяш, 18:42, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> The AMD Platform Security Processor (PSP) ... is a trusted execution environment subsystem incorporated since about 2013 into AMD microprocessors...
Тут всё получше будет. Можно закупиться Phenom II X6 и в ус не дуть - мельдония нет, больших жуков нет - красота )
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|1.29, DerRoteBaron, 12:44, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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WSL на практике был бы неплохой альтернативой запуску линукса в виртуалке студентам и тем, кто вынужден работать под виндой.
Но из-за ужасного эмулятора терминала и плохой поддержки многих фич просто потому, что работает это на ведре винды, проще и удобнее VM
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|3.138, НяшМяш, 18:43, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> там что -- даже dbus нет?
> как тогда программы запускать?
> на hello word расчитано?
ХЗ что там насчёт hello world, но какой-нибудь nodejs вполне себе запускается.
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|5.103, none_first, 15:49, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это не будет "дистрибутивом", это будет операционной системой. Дистрибутивом оно не будет
> потому что нужды в куче разнородных полурабочих GNU/компонентах - у МС
> не будет. В таком случае было бы ядро линукс и от
> МС все остальное. И наверняка по удобству и стабильности оно бы
> зарулило все линукс-дистры вместе взятые, и еще откусило бы от серверов
> рыночка.
была уже история - "сдохли все" , тролить пытаются только...
Т.е. история доказала нежизнеспособность такой модели для МС и ей подобных, проприерастить, да глючно-дырявые продукты выпускать - это удел МС
> Вот у макоси ядро юникс и открытое, тебе от этого сильно легче,
> это мешает им быть самыми злостными проприетарщиками и зондоносцами?
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|9.130, AlexYeCu_not_logged, 17:58, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Судя потому что его не удалось заменить опеноффисом - однозначно. Не будь это так - какой дурак бы стал его покупать?
Во-первых, ничего однозначного в данном моменте нет.
Во-вторых, вы путаете удобство с другими факторами, которые с таковым не только не схожи, но, часто, находятся на противоположном полюсе от оного.
В-третьих, Опен/Либре Офис копирует во многом устройство МС Офиса, устройство уродливое и неудобное.
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|3.104, Диалектик, 15:53, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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там проблемы с внезапной потерей питания, точнее в самой фс проблем нет, просто теряются все изменённые файлы с последней загрузки, я так загруженные за 2 недели торренты потерял когда внезапно вырубило свет, неудобно в общем на практике этим ext2fsd пользоваться, лучше чистым линуксом
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|3.105, Полее, 15:53, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но ext2fsd существует уже давно.
Он плохо работает с ext4, неполное журналирование. Сидел с ним на семерке, восьмерке и десятке - вещь ненадежная. Рандомно может стопорить всю винду при операциях, и выход один - ребут, а потом видишь кучу пропавших файлов. Даже если в режиме только для чтения монтировать - все равно похожая картина. Потом в линукс не мог зайти, выбивало в консоль и говорило что какая-то кри**рукая обезьяна наломала дров с разделом, надо чинить.
В результате решил, что для данных все же лучше NTFS. А автор программы все равно молодец, но, как он и говорил, для ежедневного пользования ненадежно.
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|Часть нити удалена модератором