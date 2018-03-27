27.03.2018 11:41  Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL

> Это не будет "дистрибутивом", это будет операционной системой. Дистрибутивом оно не будет

> потому что нужды в куче разнородных полурабочих GNU/компонентах - у МС

> не будет. В таком случае было бы ядро линукс и от

> МС все остальное. И наверняка по удобству и стабильности оно бы

> зарулило все линукс-дистры вместе взятые, и еще откусило бы от серверов

> рыночка. была уже история - "сдохли все" , тролить пытаются только...

Т.е. история доказала нежизнеспособность такой модели для МС и ей подобных, проприерастить, да глючно-дырявые продукты выпускать - это удел МС > Вот у макоси ядро юникс и открытое, тебе от этого сильно легче,

> это мешает им быть самыми злостными проприетарщиками и зондоносцами?