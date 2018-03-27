27.03.2018 11:26  Выпуск среды разработки Android Studio 3.1

Компания Google выпустила релиз интегрированной среды разработки Android Studio 3.1, построенной на базе исходных текстов продукта IntelliJ IDEA Community Edition. Проект Android Studio развивается в рамках открытой модели разработки и распространяется под лицензией Apache 2.0. Бинарные сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows. Предоставляется поддержка всех актуальных версий Android и сервисов Google Play. Cреда содержит все необходимые элементы для разработки приложений для платформы Android, тестирования программ на совместимость с разными версиями платформы и проектирования приложений для устройств с различными разрешениями экрана (планшеты, смартфоны, ноутбуки, часы, автомобильные информационно-развлекательные системы, умные телевизоры). В состав входят редактор исходных текстов, визуальная среда проектирования интерфейса, инструменты для отладки и анализа кода, эмуляторы, а также унифицированная подсистема сборки, тестирования и развёртывания приложений, основанная на сборочном инструментарии Gradle и поддерживающая использование средств непрерывной интеграции. Основные новшества: В редактор кода добавлены инструменты для упрощения обращения к SQL-таблицам и создания запросов к СУБД Room или SQLite. Поддерживаются такие операции, как автодополнение SQL-конструкций в определениях @Query, подсветка синтаксиса, рефакторинг запросов (например, можно изменить имя таблицы в SQL и это изменение сразу отразится во всех упоминаниях этого имени в коде на Java и Kotlin) и перекрёстная навигация по SQL-коду во всём проекте;

Добавлена возможность запуска инструмента lint для проверки качества кода на языке Kotlin;

В эмулятор устройств на базе платформы Android добавлен режим быстрой загрузки, который позволяет сохранить состояние загруженного окружения перед выходом и при следующем запуске с минимальными задержками возобновить работу сеанса. В эмулятор также добавлена поддержка 27 версии Google Play Store и Google API, и обеспечена возможность тестирования предварительного выпуска Android 9 с симуляцией безрамочного экрана;

Добавлена система профилирования производительности для выявления узких мест в коде на C++ (ранее профилирование было доступно только для Kotlin и Java). В качестве бэкенда для отслеживания времени выполнения методов C++ задействован simpleperf;

В системе профилирования сетевой активности добавлена вкладка Network Thread для анализа сетевого трафика в многопоточных приложениях, а также вкладка Network Request для отслеживания сетевых запросов;

Добавлено новое окно для отображения результатов сборки с группировкой ошибок в древовидном отчёте;

Код платформы IntelliJ обновлён до выпуска 2017.3.3, в котором улучшена поддержка языка Kotlin и обеспечен встроенный предпросмотр формата SVG;

Для компиляции исходных текстов на языке Java в байткод в формате "dex" по умолчанию задействован новый компилятор D8. D8 позволяет добиться уменьшения размера приложений, поддерживает режим пошаговой отладки и во много раз превосходит старый компилятор DX по скорости сборки;



