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26.03.2018 23:36  Обновление Firefox 59.0.2

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 59.0.2, в котором устранена уязвимость (крах при выполнении определённых графических операций) и исправлено несколько проблем:

  • Неработоспособность API getUserMedia на системах DragonFly, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD, что приводит, например, к невозможности использования видеочатов;
  • Неработоспособность горячих клавиш (например, Ctrl+C), при использовании данных сочетаний на сайтах при включенной настройке privacy.resistFingerprinting;
  • Невозможность перезагрузки настроек прокси при использовании URL для автоматической настройки;
  • Нарушение ответа от Service Worke при использовании URL с разделителем "#";
  • Крах при попытке отменить вывод на печать в момент близкий к завершению печати;
  • Высокая нагрузка на CPU и большое потребление памяти в Windows при наличии некоторых сторонних программ, использующих Accessibility API;
  • Некорректная отрисовка страницы при включении аппаратного ускорения в Windows;
  • Крах в Windows 7 при использовании сенсорных экранов или сервисов для людей с ограниченными возможностями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  3. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  4. OpenNews: Релиз Firefox 59
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari
  6. OpenNews: В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 23:41, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Неудивительно почему Tor Browser 8 останется на ESR 52.
     
     
  • 2.2, НяшМяш, 00:09, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Я думаю, скорее из-за нормальных дополнений он останется на 52.
     
     
  • 3.5, Аноним, 00:21, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Все дополнения есть для квантума и с более расширенным функционалом, а песочница... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним, 00:33, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "безопасность Mozilla Corporation", да?
     
  • 4.11, Аноним, 02:10, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подскажи тогда, чем заменить следующие Tree Style Tabs Vimperator HTTPS Everywh... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, dimqua, 02:25, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > HTTPS Everywhere

    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/https-everywhere/versions/

     
  • 5.15, Аноним, 03:07, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты наркоман И правда, наркоман Уже давно и так он повсеместно, без плагинов За... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, dimqua, 02:21, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Функционал NoScript порезали, а он входит в состав Tor Browser Bundle.
     
  • 2.14, Онаним, 02:37, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы на базе QupZilla запилили.
     
  • 1.3, Аноним, 00:12, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда только вышла 59 я сразу поставил И реально был удивлен - как же можно вып... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, тормазилла, 00:20, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Похоже тестировать на разных осях и разных сайтах - это не модно...

    мы тестируем на тех, которые видим в телеметрии (вы, вероятно, пропустили историю о том, что мы теперь по ее анализу оптимизируем свой гениальный продукт под конкретные сайты?)

    У неудачников-ретроградов, по сей день застрявших на windows7, есть, вероятно, кое-что общее с посетителями опеннета и "некоторых других сайтов". Догадываетесь?

     
  • 2.7, Аноним, 00:29, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хром отправляет каждое действие, каждое движение мышью в корпорацию бабла По эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 03:13, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как раз, таки, преимущества нет пока она так не делает - она не может оптимизиро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним84701, 01:12, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Такое чувство, что там и своим браузером повседневно пользоваться не модно, т к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Аноним, 03:17, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это может звучать невероятно, но зачем вообще кому-то нужно ресайзить окно Оно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 03:26, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я очень надеюсь, что люди когда-нибудь поймут, что так называемый прогресс, за к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, QuAzI, 00:25, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А что, видеочаты в линуксе уже заработали web-версию скайпа можно юзать при нер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Нормальный, 00:50, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Хватит насиловать труп скайпа
     
     
  • 3.18, Аноним, 03:19, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то в нем все контакты друзья, мама, сестра, тёща с айпадами и скайпом и... весь текст скрыт [показать]
     

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