26.03.2018 23:36  Обновление Firefox 59.0.2

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|2.4, тормазилла, 00:20, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Похоже тестировать на разных осях и разных сайтах - это не модно...
мы тестируем на тех, которые видим в телеметрии (вы, вероятно, пропустили историю о том, что мы теперь по ее анализу оптимизируем свой гениальный продукт под конкретные сайты?)
У неудачников-ретроградов, по сей день застрявших на windows7, есть, вероятно, кое-что общее с посетителями опеннета и "некоторых других сайтов". Догадываетесь?
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