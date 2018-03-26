26.03.2018 23:36  Обновление Firefox 59.0.2

> Похоже тестировать на разных осях и разных сайтах - это не модно...

мы тестируем на тех, которые видим в телеметрии (вы, вероятно, пропустили историю о том, что мы теперь по ее анализу оптимизируем свой гениальный продукт под конкретные сайты?)

У неудачников-ретроградов, по сей день застрявших на windows7, есть, вероятно, кое-что общее с посетителями опеннета и "некоторых других сайтов". Догадываетесь?