26.03.2018 22:31  Выпуск дистрибутива Slax 9.4

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Подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.4. Начиная с прошлого года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта.
Загрузочный образ занимает 270 Мб (amd64, i386).
В новой версии:
- Перенесены обновления из Debian Stable.
- Добавлены утилита rfkill для включения/выключения Wi-Fi и интерфейс для работы с архивами xarchiver.
- Добавлены пакеты libdrm-intel1, libgl1-mesa-dri и libglu1-mesa для поддержка DRI.
- В файловом менеджере обеспечено распознавание MIME-типов файлов (PDF, документы, изображения) для вызова необходимого обработчика.
- Для установки дополнительных программ представлена возможность установки приложения при попытке его первого запуска (предложена большая коллекция пиктограмм различных программ, при клике на которые осуществляется установка и запуск).