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26.03.2018 22:31  Выпуск дистрибутива Slax 9.4

Подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.4. Начиная с прошлого года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 270 Мб (amd64, i386).

В новой версии:

  • Перенесены обновления из Debian Stable.
  • Добавлены утилита rfkill для включения/выключения Wi-Fi и интерфейс для работы с архивами xarchiver.
  • Добавлены пакеты libdrm-intel1, libgl1-mesa-dri и libglu1-mesa для поддержка DRI.
  • В файловом менеджере обеспечено распознавание MIME-типов файлов (PDF, документы, изображения) для вызова необходимого обработчика.
  • Для установки дополнительных программ представлена возможность установки приложения при попытке его первого запуска (предложена большая коллекция пиктограмм различных программ, при клике на которые осуществляется установка и запуск).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/en/blog/2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.3
  3. OpenNews: Возрождение дистрибутива Slax
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Доступен новый выпуск дистрибутива Slax 7.0.6
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: slax
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  • 1, vantoo, 23:57, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Когда-то самобытный live-дистрибутив превратился в очередной клон Debian.
     

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