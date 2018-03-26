26.03.2018 22:31  Выпуск дистрибутива Slax 9.4

Подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.4. Начиная с прошлого года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 270 Мб (amd64, i386). В новой версии: Перенесены обновления из Debian Stable.

Добавлены утилита rfkill для включения/выключения Wi-Fi и интерфейс для работы с архивами xarchiver.

Добавлены пакеты libdrm-intel1, libgl1-mesa-dri и libglu1-mesa для поддержка DRI.

В файловом менеджере обеспечено распознавание MIME-типов файлов (PDF, документы, изображения) для вызова необходимого обработчика.

Для установки дополнительных программ представлена возможность установки приложения при попытке его первого запуска (предложена большая коллекция пиктограмм различных программ, при клике на которые осуществляется установка и запуск).



