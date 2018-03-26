26.03.2018 17:39  Выпуск ONLYOFFICE 9.6 с плагинами EasyBib и WordPress

Вышла новая версия пакета ONLYOFFICE Community Edition 9.6, в котором предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций, совместимые с форматами MS Office и OpenDocument. Доступны как работающие в связке с сервером online-редакторы, так и приложения для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий и оформлены для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется на условиях свободной лицензии AGPLv3. В новой версии добавлена возможность подключения к редакторам документов двух новых плагинов: EasyBib - предоставляет инструменты для работы с библиотекой и автоматического оформления списка литературы в полном соответствии с выбранным стандартом. Имеется возможность добавлять точные ссылки на использованные источники - книги, статьи и веб-сайты, что, прежде всего, экономит время на их цитировании.

WordPress - позволяет добавлять контент на свой сайт в WordPress непосредственно из онлайн-редактора ONLYOFFICE. Для публикации необходимо предварительно подключиться через меню плагина в своем аккаунте на WordPress. Картинки, автофигуры, таблицы и некоторые другие объекты не будут сохранены при публикации ввиду внутренней специфики WordPress.



