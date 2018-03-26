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26.03.2018 17:39  Выпуск ONLYOFFICE 9.6 с плагинами EasyBib и WordPress

Вышла новая версия пакета ONLYOFFICE Community Edition 9.6, в котором предлагаются редакторы текста, таблиц и презентаций, совместимые с форматами MS Office и OpenDocument. Доступны как работающие в связке с сервером online-редакторы, так и приложения для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий и оформлены для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется на условиях свободной лицензии AGPLv3.

В новой версии добавлена возможность подключения к редакторам документов двух новых плагинов:

  • EasyBib - предоставляет инструменты для работы с библиотекой и автоматического оформления списка литературы в полном соответствии с выбранным стандартом. Имеется возможность добавлять точные ссылки на использованные источники - книги, статьи и веб-сайты, что, прежде всего, экономит время на их цитировании.
  • WordPress - позволяет добавлять контент на свой сайт в WordPress непосредственно из онлайн-редактора ONLYOFFICE. Для публикации необходимо предварительно подключиться через меню плагина в своем аккаунте на WordPress. Картинки, автофигуры, таблицы и некоторые другие объекты не будут сохранены при публикации ввиду внутренней специфики WordPress.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE
  3. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  4. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
  5. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
  6. OpenNews: Опубликованы исходные тексты облачного офисного пакета ONLYOFFICE Document Editors 4.0
Автор новости: Евгения Гуртовенко
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice, office
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  • 1.1, A.Stahl, 21:43, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >EasyBib

    Понятно что easy.  Что может быть проще бибы? Бибай себе потихоньку и всё. Ребёнок справится.

     
     
  • 2.2, Аноним, 21:53, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это вы про vim пошутили?
     
     
  • 3.3, Аноним, 21:58, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    бибать мало, надо еще портить
     
  • 1.4, Аноним, 22:52, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Настоящие гики юзают латех
     
  • 1.5, Kuromi, 23:09, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "WordPress - позволяет добавлять контент на свой сайт в WordPress непосредственно из онлайн-редактора ONLYOFFICE. Для публикации необходимо предварительно подключиться через меню плагина в своем аккаунте на WordPress. Картинки, автофигуры, таблицы и некоторые другие объекты не будут сохранены при публикации ввиду внутренней специфики WordPress."

    Они "изобрели" XML-RPC?

     
  • 1.6, vantoo, 23:54, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дожили, уже и офисные пакеты пишут на JavaScript.
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:30, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мало кто знает, но родилось и умерло несколько десятков миллиардов обезьян, преж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Владимир, 00:32, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неа. Только LibreOffice Online.

    https://nextcloud.com/collaboraonline/

     

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