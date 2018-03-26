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26.03.2018 13:37  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.9

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.9.0. В новом выпуске закрыто 45 отчётов об ошибках. Сообщается, что релиз станет последним в ветке 5.x и при его подготовке основное внимание уделялось устранению ошибок. В том числе внесены исправления, связанные с обработкой sidecar-файлов в формате XMP (Extensible Metadata Platform), устранены проблемы при миграции схем хранения данных для MySQL, исправлены ошибки в коде распознавания лиц и выполнения группировки файлов.

В выпуске digiKam 6.0.0 ожидается появление средств для управления видеофайлами, проведение большого рефакторинга кода и снижение числа внешних зависимостей для упрощения сборки, сопровождения и формирования пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.8
  3. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.28
  4. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.4
  5. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.4
  6. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam, photo
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  • 1.1, Аноним, 13:52, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Я ими управляю при помощи файлового менеджера Кстати, при помощи него в отличие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:03, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А почему документация о промышленном производстве шпингалетами не поддаётся упра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Странник, 14:09, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддаётся. Есть в перечислении.
     
  • 2.4, Странник, 14:15, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хороший файловый менеджер. И по геотегам и по лицам и пакетную обработку и т.д. - всё может, раз "управляет фотографиями" и прочим? Как называется?
     
     
  • 3.5, Аноним, 14:27, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    BolgenExplorer
     
  • 1.6, EuPhobos, 14:32, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ему MySQL нужен??
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:55, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Он встраиваемый, не бойся.
     
  • 2.11, Moomintroll, 15:40, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ему MySQL нужен??

    Можно использовать sqlite

     
  • 2.24, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 17:56, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    опционально
     
  • 1.7, Солнышко, 14:53, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    На macOS хорошо работает А то после того как iPhoto пришибли, Photos как-то юза... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.21, Анончик, 17:13, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >хватило денег на macOS

    Разве она не бесплатная?

     
     
  • 4.23, Солнышко, 17:43, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ахахаха! Раскусил! Бе-с-п-л-а-тная!
     
  • 4.25, Аноним84701, 18:07, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>хватило денег на macOS
    > Разве она не бесплатная?

    Ага. Но установить можно только на железо ябла. И ценообразование у яблов примерно такое:
    https://www.apple.com/shop/buy-mac/imac-pro
    > 3.2GHz 8-core Intel Xeon W processor
    > 32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB
    > 1TB SSD storage1
    > $4,999.00

    Теперь самое яблочное:
    [CODE]
    Update to:
    2.3GHz 18-core Intel Xeon W processor, Turbo Boost up to 4.3GHz
    + $2,400.00 (+150% к оф. цене)

    128GB 2666MHz DDR4 ECC memory
    + $2,400.00 (+100%, возможно больше, но тут копать точные данные нужно)

    4TB SSD
    + $2,800.00
    =====
    $12599
    [/CODE]
    т.е. где-то плюс 120%-200% ко всему сверху, за логотип надкушенного, кислого (хорошее бы съели) яблока – но хипстеры вкушают и не морщатся, нахваливая :)

     
     
  • 5.26, Анончик, 18:25, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Но установить можно только на железо ябла.

    Это еще с какого перепуга? У яббла что, какое то отдельное железо? Вроде точно такое же уже лет десять как минимум.

     
  • 5.29, Аноним, 19:25, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    малыш - вот выложи сравнение по ценам за macbook pro 15 и любого другого в этой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 15:31, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как открыть папку, которая находится не в /home/user, не понятно.
     
     
  • 2.12, Аноним, 15:46, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользователям это не нужно.
     
     
  • 3.14, Аноним, 16:16, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тоесть, чтобы пользоватся данной прогой и ей подобными, надо все фотографии скин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 16:21, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Добавьте её в список коллекций, в окне настроек И, да, Digikam умеет, в том чис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Алон, 16:07, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > В выпуске digiKam 6.0.0 ожидается появление средств для управления видеофайлами

    Вот это подарок. А то видеоколлекция лежит просто по папочкам разложена, тысячи файликов, все это вручную бегать по ним искать неудобно.

     
  • 1.27, Greiv, 18:43, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Объясните, а зачем плеерам вроде Amarok и фотоменеджерам вроде Digikam - база (mysql и т.д.)? Это для переносимости? Целостности данных? Чтоб импортировать/экспортировать легко и не городить свои велосипеды?
     
     
  • 2.28, Анончик, 19:08, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю как насчет digikam - а в амароке mysql разве не опционален?
     
  • 2.30, Nemton, 19:39, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В ней хранятся предпросмотры, метаданные и расположение фотографий в коллекции для быстрого поиска по тегам, лицам датам и прочего без ковыряния терабайта фоток каждый раз при любом чихе поиском, что несомненно гораздо дольше. В амарок она нужна за тем же. Работа с коллекцией осуществляется очень быстро без необходимости постоянного доступа к самим файлам. Если носителей много можно так же узнать на каком именно лежат нужные фотки, музыка
     

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