26.03.2018 13:37  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.9

>>хватило денег на macOS

> Разве она не бесплатная? Ага. Но установить можно только на железо ябла. И ценообразование у яблов примерно такое:

https://www.apple.com/shop/buy-mac/imac-pro

> 3.2GHz 8-core Intel Xeon W processor

> 32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB

> 1TB SSD storage1

> $4,999.00 Теперь самое яблочное:

[CODE]

Update to:

2.3GHz 18-core Intel Xeon W processor, Turbo Boost up to 4.3GHz

+ $2,400.00 (+150% к оф. цене) 128GB 2666MHz DDR4 ECC memory

+ $2,400.00 (+100%, возможно больше, но тут копать точные данные нужно) 4TB SSD

+ $2,800.00

=====

$12599

[/CODE]

т.е. где-то плюс 120%-200% ко всему сверху, за логотип надкушенного, кислого (хорошее бы съели) яблока – но хипстеры вкушают и не морщатся, нахваливая :)