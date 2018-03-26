26.03.2018 13:37  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.9

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|Часть нити удалена модератором
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|4.25, Аноним84701, 18:07, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>хватило денег на macOS
> Разве она не бесплатная?
Ага. Но установить можно только на железо ябла. И ценообразование у яблов примерно такое:
https://www.apple.com/shop/buy-mac/imac-pro
> 3.2GHz 8-core Intel Xeon W processor
> 32GB 2666MHz ECC memory, configurable up to 128GB
> 1TB SSD storage1
> $4,999.00
Теперь самое яблочное:
[CODE]
Update to:
2.3GHz 18-core Intel Xeon W processor, Turbo Boost up to 4.3GHz
+ $2,400.00 (+150% к оф. цене)
128GB 2666MHz DDR4 ECC memory
+ $2,400.00 (+100%, возможно больше, но тут копать точные данные нужно)
4TB SSD
+ $2,800.00
=====
$12599
[/CODE]
т.е. где-то плюс 120%-200% ко всему сверху, за логотип надкушенного, кислого (хорошее бы съели) яблока – но хипстеры вкушают и не морщатся, нахваливая :)
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|5.26, Анончик, 18:25, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Но установить можно только на железо ябла.
Это еще с какого перепуга? У яббла что, какое то отдельное железо? Вроде точно такое же уже лет десять как минимум.
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|1.13, Алон, 16:07, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> В выпуске digiKam 6.0.0 ожидается появление средств для управления видеофайлами
Вот это подарок. А то видеоколлекция лежит просто по папочкам разложена, тысячи файликов, все это вручную бегать по ним искать неудобно.
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|1.27, Greiv, 18:43, 26/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Объясните, а зачем плеерам вроде Amarok и фотоменеджерам вроде Digikam - база (mysql и т.д.)? Это для переносимости? Целостности данных? Чтоб импортировать/экспортировать легко и не городить свои велосипеды?
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|2.30, Nemton, 19:39, 26/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В ней хранятся предпросмотры, метаданные и расположение фотографий в коллекции для быстрого поиска по тегам, лицам датам и прочего без ковыряния терабайта фоток каждый раз при любом чихе поиском, что несомненно гораздо дольше. В амарок она нужна за тем же. Работа с коллекцией осуществляется очень быстро без необходимости постоянного доступа к самим файлам. Если носителей много можно так же узнать на каком именно лежат нужные фотки, музыка
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