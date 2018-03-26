26.03.2018 13:37  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.9

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.9.0. В новом выпуске закрыто 45 отчётов об ошибках. Сообщается, что релиз станет последним в ветке 5.x и при его подготовке основное внимание уделялось устранению ошибок. В том числе внесены исправления, связанные с обработкой sidecar-файлов в формате XMP (Extensible Metadata Platform), устранены проблемы при миграции схем хранения данных для MySQL, исправлены ошибки в коде распознавания лиц и выполнения группировки файлов.

В выпуске digiKam 6.0.0 ожидается появление средств для управления видеофайлами, проведение большого рефакторинга кода и снижение числа внешних зависимостей для упрощения сборки, сопровождения и формирования пакетов.



