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24.03.2018 12:15  TLS 1.3 получил статус предложенного стандарта

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, утвердил финальный вариант спецификации, определяющей протокол TLS 1.3, в качестве "Предложенного стандарта" (Proposed Standard). Занимающиеся развитием протокола TLS участники рабочей группы (Transport Layer Security Working Group) смогли прийти к консенсусу и проголосовали за стандартизацию 28 черновика спецификации (все проголосовали "За", исключая Warren Kumari из Google, который проголосовал "не возражаю", пояснив, что не является экспертом по обсуждаемому вопросу). Установка защищённых соединений с использованием TLS 1.3 уже поддерживается в Firefox и Chrome, и будет предложена в ветке OpenSSL 1.1.1.

Особенности TLS 1.3:

  • Удаление устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.);
  • Работа только в режиме совершенной прямой секретности (PFS, Perfect Forward Secrecy), при котором компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс. Оставление поддержки только PFS вызвало много споров и стало камнем преткновения в достижении консенсуса, так как ряд производителей указывали на возможное негативное влияние PFS на корпоративные системы, в локальных сетях которых применяется инспектирование проходящего трафика, например, для обеспечения отказоустойчивости, мониторинга, диагностики проблем, фильтрации вредоносного ПО и выявления атак.
  • Сокращение числа шагов при согласованиии соединения и поддержка режима 0-RTT для устранения задержек при возобновлении ранее установленных HTTPS-соединений. При установке HTTPS-соединения выполняются 4 фазы: запрос DNS, TCP Handshake (1 RTT), TLS Handshake (2 RTT на согласование ключей и параметров шифрованного канала) и отправка запроса HTTP (1 RTT). По сравнению с TLS 1.2 в новом стандарте число RTT для TLS Handshake сокращено с 2 до 1, т.е. для установки и возобновления соединения требуется запрос DNS и 3 цикла обмена данными (RTT) вместо 4. 0-RTT позволяет сохранить ранее согласованные параметры TLS и снизить до 2 число RTT при возобновлении ранее установленного соединения;
  • Поддержка потокового шифра ChaCha20 и алгоритма аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанных Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 можно рассматривать, как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальных аппаратных ускорителей;
  • Поддержка защищённых ключей аутентификации Ed25519, которые обладают более высоким уровнем безопасности, чем ECDSA и DSA, и при этом отличаются очень высокой скоростью верификации и создания подписей. Стойкость к взлому для Ed25519 составляет порядка 2^128 (в среднем для атаки на Ed25519 потребуется совершить 2^140 битовых операций), что соответствует стойкости таких алгоритмов, как NIST P-256 и RSA с размером ключа в 375 байт или 128-битному блочному шифру. Ed25519 также не подвержен проблемам с коллизиями в хэшах, не чувствителен к атакам через определение скорости работы кэша (cache-timing attacks) и атакам по сторонним каналам (side-channel attacks);
  • Поддержка обмена ключами на основе алгоритмов x25519 (RFC 7748) и x448 (RFC 8031);
  • Поддержка HKDF (HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.ietf.org/mail-archi...)
  2. OpenNews: Адресация скрытых сервисов Tor переведена в категорию интернет-стандарта
  3. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  4. OpenNews: Дебаты вокруг TLS 1.3 и совершенной прямой секретности
  5. OpenNews: В Firefox 52 планируют по умолчанию включить поддержку TLS 1.3
  6. OpenNews: Опубликован первый черновик стандарта Strict Transport Security для SMTP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tls
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  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name, 12:59, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > все проголосовали "За", исключая Warren Kumari из Google, который проголосовал "не возражаю", пояснив, что не является экспертом в по обсуждаемому вопросу

    Как можно быть в рабочей группе и не являться "экспертом"?

     
     
  • 2.2, lucentcode, 13:09, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >> все проголосовали "За", исключая Warren Kumari из Google, который проголосовал "не возражаю", пояснив, что не является экспертом в по обсуждаемому вопросу
    > Как можно быть в рабочей группе и не являться "экспертом"?

    Да запросто - если это лоббист крупной компании. Его прикрепили к комитету что-бы он транслировал пожелания компании членам комитета, а их фидбек - руководству и более осведомлённым в данном вопросе коллегам. Сам он при этом круто разбирается в DNSSEC, если верить его профилю. Вероятно и в криптографии он всё-таки разбирается, просто TLS не его профиль.


     
  • 2.5, Аноним, 13:42, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Например, можно быть специалистам по сетевым протоколам, но при этом не разбираться в деталях криптографии.
     
  • 1.4, Retrosharer, 13:25, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Совершенная секретность с упреждением Но лучше - совершенная приватность с упре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 13:47, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше калька - кто на русском всё это осваивает - привыкнет, а кто знает на английском (а их, понятно, большинство) - сразу поймёт.
     
  • 2.9, Аноним, 16:01, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Совершенно секретный Retrosharer.
     
  • 2.10, Ordu, 16:29, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но лучше - совершенная приватность с упреждением

    Лучше не надо. Есть слово privacy, которое естественным образом "переводится" как приватность, если переводить secrecy как "приватность", то могут возникнуть трудности с пониманием перевода.

     
  • 2.11, Вареник, 17:07, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Сжечь перед прочтением"
     
  • 1.12, X4asd, 17:22, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > RSA с размером ключа в 375 байт

    чего?

     

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