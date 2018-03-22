22.03.2018 19:11  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.77

После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.77, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Для управления Internet услугами по умолчанию задействован модуль Internet+;

Переработана схема IPv6

Улучшена регистрация и контроль PON ZTE, Huawei

Добавлен контроль протокола TR-069

Осуществлён переход на новую модель работы с контактами абонента

Добавлена поддержка API Userside

update.pl: Новый механизм обновления

Cablecat: Кроссы, Отслеживание соединений

Events: HTTP API, Gmail-подобный интерфейс

charts.cgi: Режим RRD, оптимизация работы с БД.

Paysys: Добавлены платежные системы Elsom, City24, Plategka.

Paysys: Добавлена возможность работы с выписками для юридических лиц.

Paysys: Настройка отображения платежных систем в личном кабинете по группам.

Добавлен SMS шлюз для обработки SMS запросов клиентов.

Multidoms получил систему плагинов для расширения функциональности

Новый механизм плагинов для телевидения

Msgs: Добавлена возможность прикреплять подписи при закрытии заявки.

Msgs: Субзадачи

Iptv: Добавлен извлекатель плейлистов для подключения внешних плагинов.

Добавлена возможность прикреплять к абоненту договоры и дополнения к ним с электронными и цифровыми подписями.

Отображение договора в кабинете клиента

Ureports: Интеграция с общей системой рассылки

Telegram-интерфейс для клиентов



