22.03.2018 19:11  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.77

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После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.77, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Для управления Internet услугами по умолчанию задействован модуль Internet+;
- Переработана схема IPv6
- Улучшена регистрация и контроль PON ZTE, Huawei
- Добавлен контроль протокола TR-069
- Осуществлён переход на новую модель работы с контактами абонента
- Добавлена поддержка API Userside
- update.pl: Новый механизм обновления
- Cablecat: Кроссы, Отслеживание соединений
- Events: HTTP API, Gmail-подобный интерфейс
- charts.cgi: Режим RRD, оптимизация работы с БД.
- Paysys: Добавлены платежные системы Elsom, City24, Plategka.
- Paysys: Добавлена возможность работы с выписками для юридических лиц.
- Paysys: Настройка отображения платежных систем в личном кабинете по группам.
- Добавлен SMS шлюз для обработки SMS запросов клиентов.
- Multidoms получил систему плагинов для расширения функциональности
- Новый механизм плагинов для телевидения
- Msgs: Добавлена возможность прикреплять подписи при закрытии заявки.
- Msgs: Субзадачи
- Iptv: Добавлен извлекатель плейлистов для подключения внешних плагинов.
- Добавлена возможность прикреплять к абоненту договоры и дополнения к ним с электронными и цифровыми подписями.
- Отображение договора в кабинете клиента
- Ureports: Интеграция с общей системой рассылки
- Telegram-интерфейс для клиентов