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22.03.2018 19:11  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.77

После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.77, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Для управления Internet услугами по умолчанию задействован модуль Internet+;
  • Переработана схема IPv6
  • Улучшена регистрация и контроль PON ZTE, Huawei
  • Добавлен контроль протокола TR-069
  • Осуществлён переход на новую модель работы с контактами абонента
  • Добавлена поддержка API Userside
  • update.pl: Новый механизм обновления
  • Cablecat: Кроссы, Отслеживание соединений
  • Events: HTTP API, Gmail-подобный интерфейс
  • charts.cgi: Режим RRD, оптимизация работы с БД.
  • Paysys: Добавлены платежные системы Elsom, City24, Plategka.
  • Paysys: Добавлена возможность работы с выписками для юридических лиц.
  • Paysys: Настройка отображения платежных систем в личном кабинете по группам.
  • Добавлен SMS шлюз для обработки SMS запросов клиентов.
  • Multidoms получил систему плагинов для расширения функциональности
  • Новый механизм плагинов для телевидения
  • Msgs: Добавлена возможность прикреплять подписи при закрытии заявки.
  • Msgs: Субзадачи
  • Iptv: Добавлен извлекатель плейлистов для подключения внешних плагинов.
  • Добавлена возможность прикреплять к абоненту договоры и дополнения к ним с электронными и цифровыми подписями.
  • Отображение договора в кабинете клиента
  • Ureports: Интеграция с общей системой рассылки
  • Telegram-интерфейс для клиентов


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/%d1%80%d0...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.76
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: abills, billing
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