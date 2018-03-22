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21.03.2018 23:57  Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.70

Состоялся релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.70, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В состав включено 9 новых NSE-скриптов для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap, добавлено 728 новых сигнатур для определения сетевых приложений и 331 сигнатуру для определения операционных систем.

Добавлено определение OpenBSD 6.0, FreeBSD 11.0, iOS 11, macOS Sierra, ядра Linux 4.14, Android 7. Число определяемых приложений и сервисов доведено до 11672, а число идентификаторов протоколов до 1224. Представлена новая опция "--resolve-all" для резолвинга и сканирования всех IP-адресов для указанного имени хоста. Продолжена работа над библиотекой Npcap, развиваемой для платформы Windows в качестве замены WinPcap и использующей современный Windows API для организации захвата пакетов.

Новые NSE-скрипты:

  • deluge-rpc-brute - перебор параметров аутентификации для RPC -сервиса BitTorrent-клиента Deluge.
  • hostmap-crtsh - вывод поддоменов, отражённых для заданного запроса в логах Google Certificate Transparency;
  • http-bigip-cookie - декодирование незашифрованных cookie, отправляемых платформой F5 BIG-IP, и определение IP-адреса и сетевого порта для сервера за балансировщиком нагрузки;
  • http-jsonp-detection - определение обработчиков JSONP на заданном web-сервере, которые могут быть использованы для обхода ограничений Same-origin в браузере;
  • http-trane-info - получение информации с контроллеров Trane Tracer и подключенных через них устройств HVAC;
  • nbd-info - использование библиотеки nbd.lua для отправки запросов к NBD (Network Block Devices) для получения информации о протоколе и экспортируемых файлах;
  • rsa-vuln-roca - проверка SSH- и TLS-сервисов при помощи RSA-ключей, сгенерированных в Infineon TPM, уязвимых к атаке ROCA (Return Of Coppersmith Attack, CVE-2017-15361);
  • smb-enum-services - получение списка сервисов, запущенных на удалённом хосте с Windows;
  • tls-alpn - проверка серверов TLS на предмет поддержки ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) и вывод поддерживаемых протоколов.


  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/nmap-annou...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.60
  3. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.50
  4. OpenNews: Представлен инструмент Hone для анализа сетевых пакетов с привязкой к приложениям
  5. OpenNews: Армия США открыла код системы анализа сетевого трафика Dshell
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nmap
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  • 1, Аноним, 00:18, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Отличный сканер сетевой безопасности Гораздо лучше своих аналогов Wireshark и M... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 00:23, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А ты точно в курсе, что такое wireshark и metasploit?
     
  • 3, Мамкин Хакирь, 01:04, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну все, теперь оторвусь по полной...
     

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