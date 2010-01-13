20.03.2018 19:28  Выпуск nginx 1.13.10

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.10, в котором реализованы следующие изменения: Добавлен модуль ngx_http_grpc_module с реализацией прокси для протокола gRPC. Подробнее см. опубликованный несколько дней назад анонс;

В реализацию SSI-директивы "include" добавлена возможность использования параметра "set" для сохранения в переменную содержимого произвольных ответов. Максимальный размер ответа ограничивается значением директивы "subrequest_output_buffer_size";

При наличии в системе в nginx теперь используется вызов clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC), который позволяет избежать некорректного срабатывания таймаутов при изменении времени в системе;

В директиву "log_format" добавлен параметр "escape=none" для отключения экранирования символов при записи в лог;

В модуле ngx_stream_ssl_preread_module реализована переменная $ssl_preread_alpn_protocols;

Устранена проблема с распределением памяти при обработке директивы "geo";

Исправлена ошибка, из-за которой при использовании переменных в директиве "auth_basic_user_file" в лог мог попадать символ с нулевым кодом (\0).



