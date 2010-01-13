The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

20.03.2018 19:28  Выпуск nginx 1.13.10

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.10, в котором реализованы следующие изменения:

  • Добавлен модуль ngx_http_grpc_module с реализацией прокси для протокола gRPC. Подробнее см. опубликованный несколько дней назад анонс;
  • В реализацию SSI-директивы "include" добавлена возможность использования параметра "set" для сохранения в переменную содержимого произвольных ответов. Максимальный размер ответа ограничивается значением директивы "subrequest_output_buffer_size";
  • При наличии в системе в nginx теперь используется вызов clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC), который позволяет избежать некорректного срабатывания таймаутов при изменении времени в системе;
  • В директиву "log_format" добавлен параметр "escape=none" для отключения экранирования символов при записи в лог;
  • В модуле ngx_stream_ssl_preread_module реализована переменная $ssl_preread_alpn_protocols;
  • Устранена проблема с распределением памяти при обработке директивы "geo";
  • Исправлена ошибка, из-за которой при использовании переменных в директиве "auth_basic_user_file" в лог мог попадать символ с нулевым кодом (\0).


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: В nginx реализована поддержка gRPC
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.5 с поддержкой Perl
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 19:34, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Открываю Главные новости - а там nginx с gRPC Открываю Мини-новости - а там... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Диалапщик, 20:05, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Открываю "Опеннет без www" и не парюсь вообще.
     
  • 3, Аноним, 20:13, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ээээй.. и я хочу в раздел "важное" или там тоже nginx ??
     
  • 4, Аноним, 20:36, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а присобачьте уж тогда в 1.13.11 отправку лога напрямую в еластиксёрч?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor