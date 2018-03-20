20.03.2018 10:44  Выпуск операционной системы Chrome OS 65

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 65, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 65. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 65 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 65: Добавлена возможность настройки функции речевого воспроизведения текста в выделенном блоке (select-to-speak). Можно выбрать голос, темп речи и величину пауз между словами. Для голосового чтения достаточно нажать и удерживать клавишу Search, после чего выделить блок для чтения;

Поиск через интерфейс запуска программ (Launcher) теперь охватывает и локальные файлы;

Добавлена возможность использования коротких видео в качестве картинки для профиля;

В настройки для предприятий добавлена возможность согласования входа на устройство с входом в профиль в браузере;

В режиме интернет-киоска добавлен режим смешанного вывода на внешние дисплеи, который сочетает в себе возможности режимов расширенного вывода и зеркалирования содержимого;

Добавлена возможность автоматической повторной регистрации для управляемых (managed) устройств;

В системе единого входа (SAML SSO) появилась поддержка сертификатов, привязанных к устройству;

В ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений) обеспечена поддержка изменения размера теней и эффект притягивания при перетаскивании элементов мышью;

Для запускаемых в Chrome OS Android-приложений реализована поддержка MIDI API;

Для планшетных ПК расширены настройки экрана;

В файловом менеджере добавлена поддержка распаковки из zip-архивов файлов, размещённых в облачном хранилище Google Drive;

Добавлена опция для более точного определения часового пояса;

Для устройств с процессорами Intel, на которых используется ядро Linux 3.14, портированы патчи KPTI для защиты от уязвимости Meltdown. Для всех устройств на базе CPU Intel добавлена поддержка метода Retpoline для защиты от второго варианта уязвимости Spectre. Подготовлен сводный отчёт о состоянии защиты от Meltdown и Spectre во всех поддерживаемых устройствах.



