19.03.2018 23:14  Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.28

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.28.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин). В новом выпуске: Просмотрщик теперь может запускаться в полноэкранном режиме;

Улучшена поддержка изображений с прозрачным фоном;

Значительно ускорен код обработки изображений;

Увеличена производительность импорта изображений в формате RAW;

В основной набор плагинов добавлен плагин для экспорта в сервис Tumblr;

Добавлена поддержка сборочной системы meson;

Удалён плагин для импорта из программы F-Spot;

Исключены из сборки по умолчанию плагины Racje и Yandex.



