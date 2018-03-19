19.03.2018 23:14  Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.28

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Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.28.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).
В новом выпуске:
- Просмотрщик теперь может запускаться в полноэкранном режиме;
- Улучшена поддержка изображений с прозрачным фоном;
- Значительно ускорен код обработки изображений;
- Увеличена производительность импорта изображений в формате RAW;
- В основной набор плагинов добавлен плагин для экспорта в сервис Tumblr;
- Добавлена поддержка сборочной системы meson;
- Удалён плагин для импорта из программы F-Spot;
- Исключены из сборки по умолчанию плагины Racje и Yandex.