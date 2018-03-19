The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

19.03.2018 23:14  Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.28

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.28.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).

В новом выпуске:

  • Просмотрщик теперь может запускаться в полноэкранном режиме;
  • Улучшена поддержка изображений с прозрачным фоном;
  • Значительно ускорен код обработки изображений;
  • Увеличена производительность импорта изображений в формате RAW;
  • В основной набор плагинов добавлен плагин для экспорта в сервис Tumblr;
  • Добавлена поддержка сборочной системы meson;
  • Удалён плагин для импорта из программы F-Spot;
  • Исключены из сборки по умолчанию плагины Racje и Yandex.


  1. Главная ссылка к новости (http://jensge.org/2018/03/18/o...)
  2. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.27
  3. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26
  4. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.25
  5. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.24
  6. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.23.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotwell, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, prokoudine, 23:33, 19/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Удалён плагин для импорта из сервиса F-Spot;

    Вот и выросло поколение, которое не помнит предыдущий главный гномовский каталогизатор фоточек :)

     
     
  • 2.2, A.Stahl, 23:39, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Скорее новому поколению наcрать. Новому поколению нужна скорость, удобство и т.п. Характеристики "прошлый", "главный" и "гномовский" не представляют из себя конкурентного преимущества:)
     
  • 2.3, Аноним, 23:45, 19/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А разве это не правило выпиливать из Гнома всё что плохо лежит Но ты не волнуй... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 00:13, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вменяемые люди эту поделку на C сразу заменяли чем-нибудь адекватным, как и Ban... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 00:09, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Блин, как-то мне грустно стало Когда-то он был по умолчанию в самых популярных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, AlexBKost, 00:41, 20/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним, на Kubuntu 18.04 Shotwell 0.28 находится уже сегодня, а о каких самых популярных дистрах линукса сожалеешь ты?
     
  • 1.8, Аноним, 01:02, 20/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То чувство когда не зря писал разработчикам Я о плагине от ФСБ ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor