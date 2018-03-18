18.03.2018 04:20  Выпуск генератора тем оформления Oomox 1.6.0

Замысел понятен, но ваять ради этого целую программу -- полнейший оверкилл. И протухнет непременно, как все подобные проекты.

А вот идея (когда-то заявилась), дарю, может кто захочет заделать --

рисовать темы (вообще макеты) свободно, free-form, в любом векторном приложении (мне виделся в этой роли OO draw),

с тем лишь ограничением, что элементы, которые должны попасть в тему, именуются по набору стандартных (ну там, titlebar active и т.д.). Потом расширение (addon) сбрасывает результат в нужном формате.

Смысл в том, чтобы выезжать максимально на готовых и отработанных возможностях, не переизобретать по сто раз ту же рисовалку. (Мне это больше виделось как средство рисования нестандартных форматов схем с последующей ОБРАБОТКОЙ.)

