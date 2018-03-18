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18.03.2018 04:20  Выпуск генератора тем оформления Oomox 1.6.0

Доступен новый выпуск программы Oomox, предназначенной для дизайна цветовых тем. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Arch Linux, Manjaro, CentOS, Fedora, Mageia, Slackware и Ubuntu.

В данный момент реализованы следующиe плагины:

  • Тема Oomox (основана на Numix) - GTK+2, GTK+3, Cinnamon, Metacity, Openbox, Qt5ct, Unity, Xfwm;
  • Тема Materia (ранее известна как Flat-Plat) - GTK+2, GTK+3, GNOME Shell, Metacity, Unity, Xfwm;
  • Пиктограммы Gnome-Colors;
  • Пиктограммы Archdroid;
  • Экспорт темы для .Xresources;
  • Экспорт темы для Spotify;
  • Также возможен экспорт GTK+2 темы с увеличенными элементами для дисплеев высокого разрешения (HiDPI).

Изменение в новой версии:

  • Плагин для импорта цветов из картинок;
  • Плагин для импорта тем в формате *.YML от проекта Base16;
  • Несколько новых палитр.

Обновления самой темы оформления Oomox:

  • Полностью новая тема для Cinnamon;
  • Добавлена возможность конфигурации чекбоксов и радиокнопок;
  • Заголовок окна и панель инструментов затеняется у неактивного окна в GNOME и других DE, поддерживающих GTK+3 свойство ":backdrop";
  • Улучшена поддержка файлового менеджера Nemo; Исправления:
  • GTK3-виджет Actionbar;
  • Server-Side Decorations в GNOME.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/actionless/...)
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: oomox, gtk, gnome, theme, color
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  • 1.1, Ю.Т., 10:19, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Замысел понятен, но ваять ради этого целую программу -- полнейший оверкилл. И протухнет непременно, как все подобные проекты.
    А вот идея (когда-то заявилась), дарю, может кто захочет заделать --
    рисовать темы (вообще макеты) свободно, free-form, в любом векторном приложении (мне виделся в этой роли OO draw),
    с тем лишь ограничением, что элементы, которые должны попасть в тему, именуются по набору стандартных (ну там, titlebar active и т.д.). Потом расширение (addon) сбрасывает результат в нужном формате.
    Смысл в том, чтобы выезжать максимально на готовых и отработанных возможностях, не переизобретать по сто раз ту же рисовалку. (Мне это больше виделось как средство рисования нестандартных форматов схем с последующей ОБРАБОТКОЙ.)
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:59, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    подумал я тут над твоей идеей и пришел к выводу, что создать профессиональную те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:20, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    единственный из числа активно сопровождаемых конкурент дефолтной теме GTK - эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:32, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Arc уже очень давно активно не сопровождается, автор исчез Впрочем, форк https ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, поледанныхотсутств, 10:44, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перешёл недавно с Arc на Canta, более весеннее настроение.
     
  • 2.11, Аноним, 12:04, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Numix очень хорош еще Использую его В Arc мне не совсем нравятся некоторые нюа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:53, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Работает до новой версии gtk+3
     
  • 1.9, Аноним, 11:57, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не знаю, когда-то бы я такой программе обрадовался, был период, когда я очень ув... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:04, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, это признак того, что ты позврослел Впрочем, я все равно нет-нет, а и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, edv, 13:19, 18/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рекомендую обратить внимание на Arrongin
    https://www.opendesktop.org/p/1215199/

    Кстати, поделитесь, пожалуйста, какие на сегодняшний день есть способы унификации внешнего вида GTK- и Qt-приложений? Кроме как искать одинаковые и отдельно применять для Qt и отдельно для GTK.
    Вроде Qt умел как-то к единому виду приводить?

     
     
  • 2.15, Аноним, 13:47, 18/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Я использую adwaita и qtct в нем вроде есть adwaita а может надо отдельно ста... весь текст скрыт [показать]
     

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