13.03.2018 12:44  В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц

Разработчики Firefox рассматривают возможность реализации средств для блокирования навязчивых всплывающих блоков, интегрированных в web-страницы. Речь ведётся о выводимых поверх содержимого раздражающих блоков, стилизованных под диалоговые окна, таких как всевозможные предложения подписаться на рассылки, принять участие в акции, ответить на опрос, заполнить анкету, отправить вопрос консультанту, начать чат с персоналом (ботом) и т.п.

Разработчики намерены предусмотреть опцию для автоматического блокирования подобных блоков, по аналогии с тем как сейчас можно блокировать автоматическое открытие отдельных окон. Так как блокировать придётся блоки, обычно создаваемые при помощи элементов div внутри HTML-страницы, имеется риск возникновения ложных блокировок, поэтому перед началом внедрения предлагается накопить данные об особенностях реализации надоедливых блоков. Для накопления сведений о блоках реализовано специальное дополнение к Firefox. Существующие дополнения, такие как Behind The Overlay, полностью не решают проблему, так как предоставляют лишь инструмент для быстрого закрытия всплывающих вставок.

Дополнительно можно отметить решение о прекращении в Firefox 62 поддержки API для доступа к сенсорам освещения и приближения (devicelight, deviceproximity и userproximity). Пока остаются доступны, но намечены на удаление или ограничение доступа в будущем, API для определения движения и ориентации в пространстве. Данные API могут применяться для получения персональной информации о пользователе, обхода ограничений same-origin и как один из факторов для идентификации браузера.

Также утверждён график прекращение доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в связи с ранее выявленными нарушениями и злоупотреблениями. В мае 2018 года в Firefox 60 соединения с TLS-сертификатами Symantec, выпущенными до 1 июня 2016 года, начнут помечаться небезопасными. В октбяре в Firefox 63 доверие к корневому сертификату Symantec будет полностью прекращено.



