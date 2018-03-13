13.03.2018 12:44  В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц

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|2.7, A.Stahl, 13:53, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>не хотят отдавать контент до регистрации в попандере?
Нормальный человек не должен хотеть регистрироваться в попандере. Само название должно вызывать отвращение. Попандер. Иди в попандер. Блин, мерзость-то какая...
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|3.12, Аноно, 14:09, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Нормальный человек не должен хотеть регистрироваться в попандере.
В аналы! :)) Т.е. в попандер.
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|2.16, Разработчик браузера, 14:27, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Можно попробовать незаметно логиниться под логином/паролем с какой-то открытой базы вроде Багминота, таким образом ты всегда будешь "залогинен". Наверное можно будет создать репозиторий таких логинов/паролей или печенек, выдаваемых при логине. Мне кажется это гениальная фича, надо реализовать у себя.
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|1.6, Крутой аноним, 13:52, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Немного странно, а во времена когда еще был mozilla,
opera была крутым браузером, тогда же каждый браузер
заявлял что умеет бороться с popup. И теперь снова с ними борются?
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|2.9, Andrey Mitrofanov, 13:56, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Немного странно, а во времена когда еще был mozilla,
> opera была крутым браузером, тогда же каждый браузер
> заявлял что умеет бороться с popup. И теперь снова с ними борются?
Снаряд -- броня.
Те же, кто борется, завозят снаряды и "плохишам".
Они продают "оружие" обоим сторонам. Бузинес же!111
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