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13.03.2018 12:44  В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц

Разработчики Firefox рассматривают возможность реализации средств для блокирования навязчивых всплывающих блоков, интегрированных в web-страницы. Речь ведётся о выводимых поверх содержимого раздражающих блоков, стилизованных под диалоговые окна, таких как всевозможные предложения подписаться на рассылки, принять участие в акции, ответить на опрос, заполнить анкету, отправить вопрос консультанту, начать чат с персоналом (ботом) и т.п.

Разработчики намерены предусмотреть опцию для автоматического блокирования подобных блоков, по аналогии с тем как сейчас можно блокировать автоматическое открытие отдельных окон. Так как блокировать придётся блоки, обычно создаваемые при помощи элементов div внутри HTML-страницы, имеется риск возникновения ложных блокировок, поэтому перед началом внедрения предлагается накопить данные об особенностях реализации надоедливых блоков. Для накопления сведений о блоках реализовано специальное дополнение к Firefox. Существующие дополнения, такие как Behind The Overlay, полностью не решают проблему, так как предоставляют лишь инструмент для быстрого закрытия всплывающих вставок.

Дополнительно можно отметить решение о прекращении в Firefox 62 поддержки API для доступа к сенсорам освещения и приближения (devicelight, deviceproximity и userproximity). Пока остаются доступны, но намечены на удаление или ограничение доступа в будущем, API для определения движения и ориентации в пространстве. Данные API могут применяться для получения персональной информации о пользователе, обхода ограничений same-origin и как один из факторов для идентификации браузера.

Также утверждён график прекращение доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в связи с ранее выявленными нарушениями и злоупотреблениями. В мае 2018 года в Firefox 60 соединения с TLS-сертификатами Symantec, выпущенными до 1 июня 2016 года, начнут помечаться небезопасными. В октбяре в Firefox 63 доверие к корневому сертификату Symantec будет полностью прекращено.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/03...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, popup, block, adblock
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  • 1.1, Аноним, 13:27, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Годно и нужно!
     
  • 1.2, vz, 13:29, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    aliexpress при открытии
     
     
  • 2.4, Пикачу, 13:43, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    На алике хром теперь дефолтно блочит. Так круто стало.
     
  • 1.3, Аноним, 13:36, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    а как будет с сайтами типа пинтреста, которые не хотят отдавать контент до регис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 13:53, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >не хотят отдавать контент до регистрации в попандере?

    Нормальный человек не должен хотеть регистрироваться в попандере. Само название должно вызывать отвращение. Попандер. Иди в попандер. Блин, мерзость-то какая...

     
     
  • 3.12, Аноно, 14:09, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Нормальный человек не должен хотеть регистрироваться в попандере.

    В аналы! :)) Т.е. в попандер.

     
  • 2.16, Разработчик браузера, 14:27, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно попробовать незаметно логиниться под логином/паролем с какой-то открытой базы вроде Багминота, таким образом ты всегда будешь "залогинен". Наверное можно будет создать репозиторий таких логинов/паролей или печенек, выдаваемых при логине. Мне кажется это гениальная фича, надо реализовать у себя.
     
  • 1.5, Аноним, 13:44, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Пф.... Придумали JS, теперь закручиваем гайки....
     
  • 1.6, Крутой аноним, 13:52, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Немного странно, а во времена когда еще был mozilla,
    opera была крутым браузером, тогда же каждый браузер
    заявлял что умеет бороться с popup. И теперь снова с ними борются?
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 13:56, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Немного странно, а во времена когда еще был mozilla,
    > opera была крутым браузером, тогда же каждый браузер
    > заявлял что умеет бороться с popup. И теперь снова с ними борются?

    Снаряд -- броня.

    Те же, кто борется, завозят снаряды и "плохишам".

    Они продают "оружие" обоим сторонам.  Бузинес же!111

     
     
  • 3.17, Аноним, 14:34, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зато сколько новых рабочих мест для айтишников :)
     
  • 2.10, Никонор Бонифатич, 14:02, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    блокируют всплывающие страницы, теперь будут бороться со "всплывающими элементами страниц".
     
  • 2.14, Аноним, 14:13, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вы путаете всплывающие ОКНА которые суть отдельное окно с всплывающими БЛОКАМИ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Нанобот, 13:54, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    лучше б боролись с причиной - с недоразработчиками, которые такие сайты клепают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 14:08, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну давай, грозно потруси кулачками, сердито потопчи ножками. Авось заказчики таких сайтов умрут от смеха.
     
  • 2.13, Аноним, 14:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а девочек-кассирш на заправках - тоже в расход ну а чо они так дорого бенз тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, чебурнет.рф, 15:11, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    *показались чьи-то седоватые усы из под плинтуса
     
  • 1.15, Аноним, 14:22, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    когда push-уведомления начнут блокировать?
     
     
  • 2.18, Аноним, 14:44, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В 59 версии релиз сегодня, но на FTP уже есть установщик в настройках можно вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 14:44, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо за заботу, Мозилла, но uBO и правильные подписки с этим и сами достаточн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 14:48, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понятно очередной анальный зонд под прикрытием благих целей Захотелось вороват... весь текст скрыт [показать]
     

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