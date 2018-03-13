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13.03.2018 12:07  Red Hat Enterprise Linux 7.4 сертифицирован, как соответствующий требованиям FIPS 140-2

Компания Red Hat объявила о прохождении повторной сертификации криптографических модулей дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL) на предмет соответствия стандарту безопасности FIPS 140-2. От произведённой в 2016 году сертификации новая отличается обновлением компонентов, расширением охватываемых решений и изменением тестируемых серверов. Получение сертификата FIPS 140-2 является обязательным требованием к продуктам при их использовании в обеспечении защиты конфиденциальных данных государственных учреждений США и Канады. Сертификат подтверждает соблюдение требований к криптографическим модулям и выдаётся Американским институтом стандартов и технологий (NIST) совместно с Канадским Центром безопасности коммуникаций после досконального тестирования компонентов дистрибутива независимой тестовой лабораторией.

Сертификат получен для программно-аппаратных комплексов на основе RHEL 7.4 и серверов Dell PowerEdge R630, как c PAA (Processor Algorithm Accelerators), так и без него. В качестве прошедших аудит и протестированных в независимой лаборатории системных модулей отмечены: crypto API ядра Linux, клиент и сервер OpenSSH, OpenSSL, GnuTLS, Libgcrypt (используется в GnuPG), NSS, IPsec-реализация Libreswan. Кроме основного дистрибутива сертификация также охватывает продукты Red Hat Ceph Storage, CloudForms, Enterprise Linux Atomic Host, Gluster Storage, OpenShift Container Platform, OpenStack Platform, Red Hat Satellite и Red Hat Virtualization.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu 16.04 подготовлены модули, имеющие сертификат безопасности FIPS 140-2
  3. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux 7 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
  4. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) получил сертификат безопасности FIPS 140-2
  5. OpenNews: OpenSSL 1.0 получил сертификат безопасности FIPS 140-2
  6. OpenNews: OpenSSL сертифицирован для использования в правительственных структурах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rhel, fips
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  • 1.1, DerRoteBaron, 13:04, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И эта сертификация, так же, как и ФСТЭК лишает возможности присылать заплатки безопасности без потери сертификации, или нет?
     
     
  • 2.2, boyarsh, 13:23, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Вообще-то ФСТЭК уже год как ТРЕБУЕТ устанавливать обновления по безопасности немедленно, а сертифицировать их уже потом.
     
     
  • 3.3, нежданчик, 14:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    а можно ссылку?
     
  • 3.4, noize, 14:14, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    можно поподробнее про это? линк какой-нибудь
     
  • 3.5, ryoken, 15:21, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Вообще-то ФСТЭК уже год как ТРЕБУЕТ устанавливать обновления по безопасности немедленно,
    > а сертифицировать их уже потом.

    Однако BREAKING NEWS...
    А где почитать?

     
  • 1.6, Anonymoustus, 15:46, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если кто не в курсе про Копейкось 7 для i386:

    http://mirror.centos.org/altarch/7/isos/i386/

    [CODE]
    CentOS-7-i386-DVD-1708.iso              05-Oct-2017 15:59   4.1G
    CentOS-7-i386-Everything-1708.iso       05-Oct-2017 15:59   6.7G
    CentOS-7-i386-LiveGNOME-1708.iso        05-Oct-2017 18:17   1.2G
    CentOS-7-i386-LiveKDE-1708.iso          05-Oct-2017 17:32   1.7G
    CentOS-7-i386-Minimal-1708.iso          05-Oct-2017 16:04   760M
    CentOS-7-i386-NetInstall-1708.iso       04-Oct-2017 12:45   394M
    sha256sum.txt                           05-Oct-2017 18:22   586
    [/CODE]


    Там ещё есть и другие «альтернативные» сборки:

    http://mirror.centos.org/altarch/

     

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