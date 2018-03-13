13.03.2018 12:07  Red Hat Enterprise Linux 7.4 сертифицирован, как соответствующий требованиям FIPS 140-2

Компания Red Hat объявила о прохождении повторной сертификации криптографических модулей дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL) на предмет соответствия стандарту безопасности FIPS 140-2. От произведённой в 2016 году сертификации новая отличается обновлением компонентов, расширением охватываемых решений и изменением тестируемых серверов. Получение сертификата FIPS 140-2 является обязательным требованием к продуктам при их использовании в обеспечении защиты конфиденциальных данных государственных учреждений США и Канады. Сертификат подтверждает соблюдение требований к криптографическим модулям и выдаётся Американским институтом стандартов и технологий (NIST) совместно с Канадским Центром безопасности коммуникаций после досконального тестирования компонентов дистрибутива независимой тестовой лабораторией.

Сертификат получен для программно-аппаратных комплексов на основе RHEL 7.4 и серверов Dell PowerEdge R630, как c PAA (Processor Algorithm Accelerators), так и без него. В качестве прошедших аудит и протестированных в независимой лаборатории системных модулей отмечены: crypto API ядра Linux, клиент и сервер OpenSSH, OpenSSL, GnuTLS, Libgcrypt (используется в GnuPG), NSS, IPsec-реализация Libreswan. Кроме основного дистрибутива сертификация также охватывает продукты Red Hat Ceph Storage, CloudForms, Enterprise Linux Atomic Host, Gluster Storage, OpenShift Container Platform, OpenStack Platform, Red Hat Satellite и Red Hat Virtualization.



