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12.03.2018 22:43  Выпуск среды управления данными Kexi 3.1

С небольшим отставанием от офисного пакета Calligra 3.1 состоялся релиз среды для визуального управления данными Kexi 3.1, построенной с использованием технологий KDE Frameworks 5 и Qt 5. Kexi является открытым аналогом таких проприетарных систем как MS Access, FileMaker, Oracle Forms и позволяет быстро создавать формы ввода, обработки и редактирования данных, формировать запросы и генерировать отчёты.

Основные новшества:

  • Возобновлена поставка инсталлятора с предварительным вариантом Kexi для платформы Windows. Для упрощения миграции с проприетарного на свободное ПО поставляется компонент для миграции с Microsoft Access, позволяющий организовать редактирование БД из Kexi и MS Access;
  • Большое внимание уделено повышению стабильности и обратной совместимости. Устранено более 200 ошибок. Улучшена интеграция с различными окружениями рабочего стола;
  • В диалоге импорта таблиц (Import Table Assistant) добавлена возможность выбора кодировки символов для исходной БД. Добавлена поддержка групп свойств (Property groups) и возможность задания собственных размеров страниц отчета;
  • Представлен первый официальный релиз набора KEXI Frameworks, в который выделены компоненты Kexi, ориентированные на включение в набор KDE Frameworks 5 для обособленного использования в приложениях на C++ и Qt.
    • В библиотеку KDb, предназначенную для соединения с разными СУБД и работы с базами данных, добавлены новые функции для отладки SQL-выражений и улучшена система кэширования схем БД.
    • В библиотеке KProperty, которая предоставляет инструменты для редактирования свойств и виджет с редактором полей, улучшена поддержка единиц измерения и реализована визуальная группировка свойств.
    • В библиотеке KReport, включающей средства для формирования отчётов в различных форматах (позиционируется как аналог систем отчётов SAP Crystal Reports, FileMaker и MS Access), появилась возможность установки произвольных размеров страниц.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/03/12...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.1, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Среда управления данными Kexi портирована на KDE Frameworks 5 и Qt 5
  5. OpenNews: Выпуск среды управления данными Kexi 3.0
  6. OpenNews: Опубликована статистика по использованию среды Kexi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kexi
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  • 1, Аноним, 23:11, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    К ораклу или постгре можно подключиться?
     
     
  • 2, 123452345345, 23:22, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Оно же на Qt (да).
     
  • 5, jrk, 02:24, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > К ораклу или постгре можно подключиться?

    Nope, MySQL and PostgreSQL. QtSQL is not used.

     
  • 3, Онаним, 01:51, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Она пытается быть дефолтным приложением для открывания SQLite-файлов в KDE-среде, но таки не может их открыть, пишет "Could not read database property kexidb_major_ver. Error opening database cursor". В общем всё-равно пришлось ставить DB Browser for SQLite. Но это касается предыдущей версии, эту обновку пока не пробовал.
     
     
  • 4, jrk, 02:24, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    It's not an SQLite or MySQL manager. See Q2.4, A2.4 http://kexi-project.org/wiki/wikiview/index.php@KexiFAQ.html
     

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