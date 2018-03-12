12.03.2018 21:04  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.20.0

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.20.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany). Ключевые изменения: Новый API для извлечения и удаления Cookie при помощи WebKitCookieManager;

Новый API для определения, когда форма отправлена через JavaScript;

Ряд улучшений и исправлений в поддержке управления при помощи сенсорных экранов и экранных жестов;

Поддержка семейства шрифтов "system" в CSS;

Улучшена отрисовка сложной компоновки текста;

Добавлен режим экономии потребления энергии;

Подготовлена более полная и соответствующая спецификации реализация API WebDriver.



