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12.03.2018 21:04  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.20.0

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.20.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Новый API для извлечения и удаления Cookie при помощи WebKitCookieManager;
  • Новый API для определения, когда форма отправлена через JavaScript;
  • Ряд улучшений и исправлений в поддержке управления при помощи сенсорных экранов и экранных жестов;
  • Поддержка семейства шрифтов "system" в CSS;
  • Улучшена отрисовка сложной компоновки текста;
  • Добавлен режим экономии потребления энергии;
  • Подготовлена более полная и соответствующая спецификации реализация API WebDriver.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18
  3. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.16
  4. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.14 с полноценной поддержкой Wayland
  5. OpenNews: В WebKitGTK+ выявлены несвободные файлы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webkitgtk, webkit
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  • 1, Аноним, 21:20, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    отличный проект Впрочем, как и любые другие проекты, начинающиеся с буквы G Go... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, modos189, 21:26, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Gwenview
     
  • 3, Аноним, 21:27, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, W это просто другая G.
     
  • 4, Kuromi, 21:46, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мидори? Мидори настолько живой браузер, что уже ужеудалили из репозиториев Убунту (еще в 17.10).
    А жаль, было неплохо для "запустил, посмотрел, закрыл".
     

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