12.03.2018 21:04  Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.20.0

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Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.20.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).
Ключевые изменения:
- Новый API для извлечения и удаления Cookie при помощи WebKitCookieManager;
- Новый API для определения, когда форма отправлена через JavaScript;
- Ряд улучшений и исправлений в поддержке управления при помощи сенсорных экранов и экранных жестов;
- Поддержка семейства шрифтов "system" в CSS;
- Улучшена отрисовка сложной компоновки текста;
- Добавлен режим экономии потребления энергии;
- Подготовлена более полная и соответствующая спецификации реализация API WebDriver.