04.03.2018 10:04  Java EE переименован в Jakarta EE

Некоммерческая организация Eclipse Foundation, которой компания Oracle передала разработку и управление проектом Java EE (Java Platform Enterprise Edition), подвела итоги голосования по смене имени проекта. Смена имени инициирована, так как компания Oracle отказалась передать Eclipse права на использование торговой марки Java. В итого голосования, в котором приняло участие почти 7 тысяч человек, решено переименовать Java EE в Jakarta EE. За Jakarta EE проголосовало 64.4% участников, второй вариант 'Enterprise Profile' набрал 35.6% голосов.

Представители Eclipse рекомендуют использовать имя Jakarta EE вместо имени EE4J, которое изначально использовалось в качестве названия проекта в Eclipse. Право на использование торговой марки Jakarta EE в сторонних продуктах будет предоставляться на основе прохождения специальной программы подтверждения совместимости.

Что касается открытого сервера приложений GlassFish c эталонной реализацией спецификации Java EE/Jakarta EE, который также перешёл в руки Eclipse, то решено именовать его "Eclipse Glassfish". Рабочая группа Java Community Process будет именоваться Eclipse EE.next Working Group, а управляющий разработкой комитет Oracle преобразован в группы Eclipse Enterprise for Java (EE4J) и Project Management Committee (PMC).



