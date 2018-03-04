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04.03.2018 10:04  Java EE переименован в Jakarta EE

Некоммерческая организация Eclipse Foundation, которой компания Oracle передала разработку и управление проектом Java EE (Java Platform Enterprise Edition), подвела итоги голосования по смене имени проекта. Смена имени инициирована, так как компания Oracle отказалась передать Eclipse права на использование торговой марки Java. В итого голосования, в котором приняло участие почти 7 тысяч человек, решено переименовать Java EE в Jakarta EE. За Jakarta EE проголосовало 64.4% участников, второй вариант 'Enterprise Profile' набрал 35.6% голосов.

Представители Eclipse рекомендуют использовать имя Jakarta EE вместо имени EE4J, которое изначально использовалось в качестве названия проекта в Eclipse. Право на использование торговой марки Jakarta EE в сторонних продуктах будет предоставляться на основе прохождения специальной программы подтверждения совместимости.

Что касается открытого сервера приложений GlassFish c эталонной реализацией спецификации Java EE/Jakarta EE, который также перешёл в руки Eclipse, то решено именовать его "Eclipse Glassfish". Рабочая группа Java Community Process будет именоваться Eclipse EE.next Working Group, а управляющий разработкой комитет Oracle преобразован в группы Eclipse Enterprise for Java (EE4J) и Project Management Committee (PMC).

  1. Главная ссылка к новости (https://mmilinkov.wordpress.co...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8
  3. OpenNews: Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE
  4. OpenNews: Компания Oracle намерена передать разработку Java EE независимому сообществу
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: java, javaee, jakartaee
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  • 1.2, Аноним, 10:36, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну теперь очевидно, что будующее за спрингом
     
     
  • 2.3, garrick, 10:42, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Надо помнить, что JSP на которой в основном базируется Spring MVC, так же является частью JEE.
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:32, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> Надо помнить, что JSP

    ну https://www.thymeleaf.org/ же

     
  • 2.4, Аноним, 10:43, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    в том-то и ужас
     
  • 2.19, Тот_Самый_Анонимус, 14:25, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Зато споров не будет «Якарта» или «Джакарта». По крайней мере в Рунете.
     
  • 2.20, Аноним, 14:58, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хоть я и джавист со стажем более 10 лет разработки , но спрингом никогда не пол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 15:03, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кто выберет, работодатель?
     
  • 1.5, Аноним, 10:43, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Былинный отказ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, YetAnotherOnanym, 10:45, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    СтОило когда-то душить Гармонию, чтобы теперь отдать жабу Эклипсу?
     
     
  • 2.13, сишечка с пюрешечкой, 12:20, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    конъюнктурка поменялась, держат нос по ветру
     
  • 2.14, Avator, 12:20, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это всё-таки совсем разные вещи. Harmony - это альтернативная версия JVM.
    К тому же она развивалась не под эгидой Eclipse Fonundation и при поддержки IBM, которые теперь просто вместе со всеми пилит основную JVM.
     
  • 1.7, Аноним, 10:50, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нужно было переименовывать в Жабу: Jaba EE
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 10:52, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Учитывая отношение к ресурсам, то и вовсе в Jabba EE.
     
  • 2.9, VimCoder, 10:53, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    EE можно было не указывать, Jaba точно отображает Enterprise Edition :D
     
  • 2.10, Анонистый калий, 10:56, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь Жаба то кормит!
     
  • 1.15, Аноним, 12:25, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Перестановка кроватей в борделе.
     
  • 1.16, Anonymoustus, 12:53, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какая мощная инновация!
     
     
  • 2.18, Аноним, 14:18, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего можно ожидать от лоеров и уборщиц?
     
  • 1.17, Андрей, 14:00, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вполне ожидаемо.
     

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