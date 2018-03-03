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03.03.2018 19:04  Опубликованы Linux From Scratch 8.2 и Beyond Linux From Scratch 8.2

Доступны новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.2 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 900 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.2 произведено обновление 34 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.15.3, обновлены glibc 2.27, binutils 2.30, GCC 7.3.0, Bash 4.4.18, Coreutils-8.29, Eudev-3.2.5, Gawk-4.2.0, GDBM-1.14.1, Gzip-1.9, Perl-5.26.1, Tar-1.30 и Util-Linux-2.31.1. В основной состав LFS перенесены пакеты со сборочной системой Meson и задействованным в ней инструментарием Ninja, а также пакеты с Python 3.6.4, Libffi 3.2.1 и OpenSSL 1.1.0g. В Beyond Linux From Scratch 8.3 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 813 обновлений программ, среди которых GNOME 3.26, LXQt 0.12, KDE Applications 17.12, LibreOffice 6.0.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.1 и Beyond Linux From Scratch 8.1
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  5. OpenNews: Доступны Linux From Scratch 7.10 и Beyond Linux From Scratch 7.10
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.9 и Beyond Linux From Scratch 7.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxfromscratch, lfs
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  • 1.1, Аноним, 19:10, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Самый образовательный проект по тематике Линуксе по доступности, подробности, и новизне.
     
  • 1.2, Аноним, 19:20, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Лучшая RPG всех времен
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:24, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ждём летсплеи на порнхабе.
     
  • 1.4, Anonymoustus, 21:29, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > с системным менеджером systemd

    О, не пропал втуне мой скорбный труд: опеннетовские ньюсрайтеры уже не зовут эту гадость системой инициализации. :)

     
     
  • 2.5, Аноним, 23:47, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это не гадость
     
     
  • 3.9, Аноним, 00:19, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лёня, ты?
     
  • 1.6, XorgX, 23:56, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И сюда проникла эта гадость, боюсь очень скоро наступит день когда из словосочетания "Linux OS", слово "Linux" можно будет смело вычеркивать и писать SystemD вот тогда и наступит Линуксокапец...
     
     
  • 2.7, saahriktu, 23:59, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так версия без systemd тоже есть. В отличие от большинства дистрибутивов с systemd.
     
  • 1.8, saahriktu, 00:01, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив для десктопа и не только.
     
  • 1.10, Глаза слезятся, 00:44, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перешел с Gentoo на LFS. Давно хотел true кастомизируемый дистрибутив Linux.
     

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