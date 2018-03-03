03.03.2018 19:04  Опубликованы Linux From Scratch 8.2 и Beyond Linux From Scratch 8.2

Доступны новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.2 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.2 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 900 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.2 произведено обновление 34 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.15.3, обновлены glibc 2.27, binutils 2.30, GCC 7.3.0, Bash 4.4.18, Coreutils-8.29, Eudev-3.2.5, Gawk-4.2.0, GDBM-1.14.1, Gzip-1.9, Perl-5.26.1, Tar-1.30 и Util-Linux-2.31.1. В основной состав LFS перенесены пакеты со сборочной системой Meson и задействованным в ней инструментарием Ninja, а также пакеты с Python 3.6.4, Libffi 3.2.1 и OpenSSL 1.1.0g. В Beyond Linux From Scratch 8.3 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 813 обновлений программ, среди которых GNOME 3.26, LXQt 0.12, KDE Applications 17.12, LibreOffice 6.0.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг: