03.03.2018 20:05  Выпуск мультимедийного плеера QMPlay2 18.03.02

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|1.1, Anonymoustus, 21:23, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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GUI с нарушением всех мыслимых гайдлайнов, но лайк поставить однозначно есть за что — вот за это:
> написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm).
Ну и остальные плюшки приятны.
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|1.5, Онаним, 22:08, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Давно хотел нормальное нативное приложение для YouTube чтобы не мучить браузер... Вот и оно! Спасибо! А где он кэширует видосы с трубы, как настроит параметры этого процесса и как сохранить файл отдельно? Что-то с ходу не нашёл...
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|1.7, ползкрокодил, 22:24, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Prostopleer же подох давно, чего поминать его всуе?
Морда к ютубу — годно, давно хотел запилить для мамы, но опоздал, как всегда.
По названию и ориентации на трекерщину — так понимаю, это клон XMPlay. Причём значительно превзошедший его. Любопытно.
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|2.15, Онаним, 01:14, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Морда к ютубу — годно, давно хотел запилить для мамы, но опоздал,
> как всегда.
Не опоздал, а получил готовое - мысленно пошли людям добра и пользуйся на здоровье :-) А вообще альтернативная реализация лишней не будет и эта не идеальна - списка видосов, рекомендуемых на закуску к текущему я не нашёл, например, а это очень важная-нужная фича.
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|2.16, Онаним, 01:24, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не работает с несколькими дисплеями. Fail.
Это как это не работает? Всё работает. Можно даже разные элементы плеера открепит и растащить по разным моникам.
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