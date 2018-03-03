03.03.2018 20:05  Выпуск мультимедийного плеера QMPlay2 18.03.02

Состоялся релиз мультимедийного проигрывателя QMPlay2 18.03.02 (Qt Media Player 2), написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm) . Программа также включает встроенный интерфейс для навигации по YouTube (используется youtube-dl) и Prostopleer, и может воспроизводить потоковый контент через http, https, rtsp, rtmp и mms. Поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID (для NVIDIA), DXVA2 (Windows Vista+), VDPAU/VA-API (X11, Linux/BSD) и VideoToolBox (macOS). Код распространяется под лицензией LGPLv3

В новом выпуске при выводе через OpenGL2 обеспечена возможность перемещения и масштабирования видео, добавлена опция для быстрой нерекурсивной синхронизации с группой списков воспроизвделения, добавлена опция для автоматического восстановления основного окна при загрузке нового видеофайла, обеспечена возможность корректной загрузки live-потоков YouTube M3U8, реализована функция конвертации мультимедийного файла после загрузки, обеспечена сортировка результатов поиска в YouTube.



