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03.03.2018 20:05  Выпуск мультимедийного плеера QMPlay2 18.03.02

Состоялся релиз мультимедийного проигрывателя QMPlay2 18.03.02 (Qt Media Player 2), написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm) . Программа также включает встроенный интерфейс для навигации по YouTube (используется youtube-dl) и Prostopleer, и может воспроизводить потоковый контент через http, https, rtsp, rtmp и mms. Поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID (для NVIDIA), DXVA2 (Windows Vista+), VDPAU/VA-API (X11, Linux/BSD) и VideoToolBox (macOS). Код распространяется под лицензией LGPLv3

В новом выпуске при выводе через OpenGL2 обеспечена возможность перемещения и масштабирования видео, добавлена опция для быстрой нерекурсивной синхронизации с группой списков воспроизвделения, добавлена опция для автоматического восстановления основного окна при загрузке нового видеофайла, обеспечена возможность корректной загрузки live-потоков YouTube M3U8, реализована функция конвертации мультимедийного файла после загрузки, обеспечена сортировка результатов поиска в YouTube.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zaps166/QMP...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4
  3. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийного фреймворка GStreamer 1.12
  5. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
  6. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.1
Автор новости: DiabloPC
Тип: Программы
Ключевые слова: qmplay2
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  • 1.1, Anonymoustus, 21:23, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    GUI с нарушением всех мыслимых гайдлайнов, но лайк поставить однозначно есть за что — вот за это:

    > написанного с использованием библиотеки Qt и способного воспроизводить все форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в FFmpeg и libmodplug, в том числе трековые форматы J2B (Jazz Jackrabbit 2) и SFX (Amiga), чиптюны и музыку Rayman2 (.apm).

    Ну и остальные плюшки приятны.

     
     
  • 2.13, Аноним, 00:15, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Не настолько уж они нарушены На скрине в новости какое-то мясо вываленное наруж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, rvotb, 21:43, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –11 +/
    > написанного с использованием библиотеки Qt

    Qt? Не нужно.

     
     
  • 2.3, Онаним, 22:00, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Qt не нужно гномерам. KDE-шникам не нужно GTK. Очевидно же. Каждому своё.
     
     
  • 3.6, Аноним, 22:16, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще без разницы на чём написано, главное чтобы не лагало, не жрало как не в с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, Аноним, 01:48, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тру-qt-шникам не нужны kde-шники
     
  • 1.4, Онаним, 22:03, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигенный. IMHO вообще первый плеер в котором есть какой-то смысл при живых VLC/mpv и DeadBeef/foobar2000,
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:29, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и в чем же смысл? просвятите
     
     
  • 3.12, A.Stahl, 23:49, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >просвятите

    Чур тебя, свят-свят!

     
  • 1.5, Онаним, 22:08, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давно хотел нормальное нативное приложение для YouTube чтобы не мучить браузер... Вот и оно! Спасибо! А где он кэширует видосы с трубы, как настроит параметры этого процесса и как сохранить файл отдельно? Что-то с ходу не нашёл...
     
     
  • 2.11, турин, 23:39, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    помань ютаб-дл и как его конфиг править..
     
     
  • 3.14, Онаним, 01:10, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я и так во всю им пользуюсь вручную через командную строку, думал в плеере свои настройки. Ok, спасибо, углублюсь в эту сторону тогда...
     
  • 1.7, ползкрокодил, 22:24, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Prostopleer же подох давно, чего поминать его всуе?

    Морда к ютубу — годно, давно хотел запилить для мамы, но опоздал, как всегда.

    По названию и ориентации на трекерщину — так понимаю, это клон XMPlay. Причём значительно превзошедший его. Любопытно.

     
     
  • 2.10, ползкрокодил, 23:23, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В общем, потыкал — там вместо простоплеера datmusic.xyz теперь.
     
  • 2.15, Онаним, 01:14, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Морда к ютубу — годно, давно хотел запилить для мамы, но опоздал,
    > как всегда.

    Не опоздал, а получил готовое - мысленно пошли людям добра и пользуйся на здоровье :-) А вообще альтернативная реализация лишней не будет и эта не идеальна - списка видосов, рекомендуемых на закуску к текущему я не нашёл, например, а это очень важная-нужная фича.

     
  • 1.9, Аноним, 23:01, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не работает с несколькими дисплеями. Fail.
     
     
  • 2.16, Онаним, 01:24, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не работает с несколькими дисплеями. Fail.

    Это как это не работает? Всё работает. Можно даже разные элементы плеера открепит и растащить по разным моникам.

     

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