01.03.2018 20:44  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.1

> Это не обязательно результат утечки. Но такие, как ты, этого не понимают,

> и плодят бестолковые багрепорты, из которых непонятно, в чём заключается проблема,

> как её воспроизвести, и существует ли она вообще. Разумеется, их закрывают.

> Во всех проектах, на только videolan. Я не пишу никакие багрепорты. Видишь, как ты спалился, аноним. Хотел показать себя умненьким вагнователем, а показал не очень умненьким анонимом. Ну давай, поучи ещё дядю чему-то. :)

