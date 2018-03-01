01.03.2018 20:44  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.1

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|2.6, vlc, 21:18, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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такое может говорить только тот кто ни разу его не использовал
я как активный пользователь vlc хочу разработчикам оторвать шарики
баг на баге, мемори лики, итд
и хрен им что докажешь
если патч не можешь предоставить, сразу закрывают обсуждение, ага все же программистами родились что бы патчи штамповать
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|4.18, asd, 22:18, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Оный звук может возникать ввиду прямого негодования по вполне конкретным вещям. И означает ровно то, что и должен - крайнюю степень негодования по поводу банальных, но кривейше сделанных вещей.
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|4.24, Anonymoustus, 23:42, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Элементарно, Ватсон: когда винда орёт о том, что у неё заканчивается виртуальная память, или когда лапчатое начинает отстреливать процессы, или когда любимый макбук начинает фризиться. Для наблюдения всего этого юзеру не надо становиться программистом.
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|6.27, Anonymoustus, 01:22, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это не обязательно результат утечки. Но такие, как ты, этого не понимают,
> и плодят бестолковые багрепорты, из которых непонятно, в чём заключается проблема,
> как её воспроизвести, и существует ли она вообще. Разумеется, их закрывают.
> Во всех проектах, на только videolan.
Я не пишу никакие багрепорты. Видишь, как ты спалился, аноним. Хотел показать себя умненьким вагнователем, а показал не очень умненьким анонимом. Ну давай, поучи ещё дядю чему-то. :)
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|1.12, paulus, 21:42, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Для андрюхи vlc — лучший плеер, а вот на ПК нет... Уж лучше mpv/mplayer использовать. imho
>В интерфейсе на базе Qt улучшено
Типа gui gtk есть? :)
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