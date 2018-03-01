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01.03.2018 20:44  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.1

Подготовлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.1, в который внесены исправления, накопившиеся за почти месяц с момента релиза 3.0.0. В том числе:

  • Улучшена поддержка устройств Chromecast, аппаратного ускорения декодирования и адаптивного потокового вещания.
  • В avcodec включена поддержка Cineform HD.
  • Устранены крахи при выводе через Direct3D11.
  • Устранено потенциальное переполнение стека в декодировщике FAAD.
  • Увеличена скорость смены позиции в медиаконтейнере MKV;
  • Устранены крахи, проявляющиеся при обработке контента в форматах MKV, MP4 и AVI.
  • В интерфейсе на базе Qt улучшено масштабирование на экранах HiDPI.
  • В версии для Android добавлена поддержка аппаратного декодирования MPEG2 через API MediaCodec.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  3. OpenNews: Уязвимости в VLC, PowerDNS, Jenkins, Xen, Ruby, Asterisk, GraphicsMagick и Apache Synapse
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 2.2.8
  5. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 2.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: videolan, vlc
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  • 1.1, A.Stahl, 20:52, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну вот и молодцы Скоро станут просто хорошим плеером Я уже слышу зубовный скр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, SMP, 21:04, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    MPV давно не нужен, ведь есть SMPlayer
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 21:11, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А зубы? Зубы-то у SMp-йщиков скрежещут? Если да, то всё ок.
     
  • 3.11, paulus, 21:40, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >ведь есть SMPlayer

    Он без mplayer или mpv пустой фантик...

     
  • 2.6, vlc, 21:18, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    такое может говорить только тот кто ни разу его не использовал
    я как активный пользователь vlc хочу разработчикам оторвать шарики
    баг на баге, мемори лики, итд
    и хрен им что докажешь
    если патч не можешь предоставить, сразу закрывают обсуждение, ага все же программистами родились что бы патчи штамповать
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 21:20, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    А вот и MPV-шники подтянулись Вас легко узнать по специфическому звуку, который... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, asd, 22:18, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Оный звук может возникать ввиду прямого негодования по вполне конкретным вещям. И означает ровно то, что и должен - крайнюю степень негодования по поводу банальных, но кривейше сделанных вещей.
     
  • 3.21, Аноним, 23:16, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как можно найти лик, не будучи программистом Откуда ты знаешь, лик это, или о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Anonymoustus, 23:42, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Элементарно, Ватсон: когда винда орёт о том, что у неё заканчивается виртуальная память, или когда лапчатое начинает отстреливать процессы, или когда любимый макбук начинает фризиться. Для наблюдения всего этого юзеру не надо становиться программистом.
     
     
  • 5.25, Аноним, 01:02, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не обязательно результат утечки Но такие, как ты, этого не понимают, и плод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Anonymoustus, 01:22, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это не обязательно результат утечки. Но такие, как ты, этого не понимают,
    > и плодят бестолковые багрепорты, из которых непонятно, в чём заключается проблема,
    > как её воспроизвести, и существует ли она вообще. Разумеется, их закрывают.
    > Во всех проектах, на только videolan.

    Я не пишу никакие багрепорты. Видишь, как ты спалился, аноним. Хотел показать себя умненьким вагнователем, а показал не очень умненьким анонимом. Ну давай, поучи ещё дядю чему-то. :)

     
  • 2.17, asd, 22:16, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    А, кстати, да... А зачем? Просветите? ну кроме странных, мало кому нужных плюшек, весьма сомнительных.
     
  • 1.5, Аноним, 21:12, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    давно он стал самостоятельным и не требует добавки mplayer mpv ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 21:28, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Это же местный мем Давно не было видно, я уже даже думал, с чуваком случилось ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 21:38, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    типа
    зачем нужен unix если есть linux?
     
     
  • 4.13, Аноним, 21:45, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет, именно про SMPlayer и mpv mplayer А про линукс-юникс - это уже искренне не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, paulus, 21:42, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Для андрюхи vlc — лучший плеер, а вот на ПК нет... Уж лучше mpv/mplayer использовать. imho

    >В интерфейсе на базе Qt улучшено

    Типа gui gtk есть? :)

     
  • 1.23, Аноним, 23:37, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мало того, что в этом гoвне не починили аппаратное ускорение на ведре при паузе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Ne01eX, 01:03, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Баг-репорт отписал?
     

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