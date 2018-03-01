01.03.2018 10:28  23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico

Компания DigiCert сегодня отзовёт более 23 тысяч SSL-сертификатов, полученных пользователями через реселлера Trustico, который предоставляет услуги по получению SSL-сертификатов, выступая посредником между клиентом и удостоверяющим центром.

В начале февраля компания Trustico обратилась к DigiCert с запросом об отзыве около 50 тысяч SSL-сертификатов (все сертификаты DigiCert, которые были выданы через Trustico). В качестве причины было заявлено о компрометации сертификатов, но компания Trustico отказалась пояснить детали инцидента. В середине февраля Trustico разорвала контракт c DigiCert и объявила о партнёрстве с удостоверяющим центром Comodo.

После требований предоставить доказательство компрометации, 27 февраля компания Trustico отправила DigiCert по электронной почте закрытые ключи для 23 тысяч сертификатов. Наличие закрытых ключей для клиентских сертификатов у третьего лица является существенным нарушением правил, которые предписывают удостоверяющим центрам сразу удалять закрытые ключи после их передачи клиенту.

Отправленное сообщение не оставило DigiCert выбора и было принято решение по оперативному отзыву всех 23 тысяч сертификатов, закрытые ключи для которых были предоставлены в письме. Остальные 27 тысяч сертификатов, для которых не были предоставлены доказательства, пока остаются действующими.

Компания DigiCert напрямую направила уведомление о скорой блокировке обладателям проблемных сертификатов, что вызвало недовольство со стороны Trustico, так как данная рассылка была выполнена без какого-то совместного согласования и в обход посредника, взаимодействующего с клиентом. Trustico со своей стороны также выполнила рассылку в которой заявила о готовности бесплатно предоставить новые сертификаты от другого удостоверяющего центра.

Под вопросом остаётся то, как закрытые ключи оказались в руках Trustico. Данная компания отказалась раскрывать информацию об утечке, поэтому остаются лишь предположения. Заявлено только то, что запрос на отзыв 50 тысяч сертификатов обусловлен проблемами с некорректной организацией работы инфраструктуры удостоверяющего центра Symantec, который недавно перешёл в руки DigiCert.

Данное объяснение было поставлено под сомнение, так как в подобной ситуации было бы логичным организовать плавный перевод клиентов на новые сертификаты, а не инициировать их экстренный отзыв. Кроме того, так и не раскрыта информации о том, каким образом закрытые ключи попали в руки Trustico. Наиболее вероятной выглядит гипотеза о том, что сертификаты не были удалены с сервера Trustico из-за недоработки online-сервиса для заказа сертификатов. В пользу данного предположения указывает то, что все скомпрометированные сертификаты были сгенерированы при помощи web-сервиса.

Ожидается, что инцидент послужит толчком к пересмотру взаимодействия удостоверяющих центров с реселлерами, ужесточению правил доставки сертификатов и выработке методов, которые исключат доступ реселлера к выдаваемым клиентам закрытым ключам.



