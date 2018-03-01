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01.03.2018 10:28  23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico

Компания DigiCert сегодня отзовёт более 23 тысяч SSL-сертификатов, полученных пользователями через реселлера Trustico, который предоставляет услуги по получению SSL-сертификатов, выступая посредником между клиентом и удостоверяющим центром.

В начале февраля компания Trustico обратилась к DigiCert с запросом об отзыве около 50 тысяч SSL-сертификатов (все сертификаты DigiCert, которые были выданы через Trustico). В качестве причины было заявлено о компрометации сертификатов, но компания Trustico отказалась пояснить детали инцидента. В середине февраля Trustico разорвала контракт c DigiCert и объявила о партнёрстве с удостоверяющим центром Comodo.

После требований предоставить доказательство компрометации, 27 февраля компания Trustico отправила DigiCert по электронной почте закрытые ключи для 23 тысяч сертификатов. Наличие закрытых ключей для клиентских сертификатов у третьего лица является существенным нарушением правил, которые предписывают удостоверяющим центрам сразу удалять закрытые ключи после их передачи клиенту.

Отправленное сообщение не оставило DigiCert выбора и было принято решение по оперативному отзыву всех 23 тысяч сертификатов, закрытые ключи для которых были предоставлены в письме. Остальные 27 тысяч сертификатов, для которых не были предоставлены доказательства, пока остаются действующими.

Компания DigiCert напрямую направила уведомление о скорой блокировке обладателям проблемных сертификатов, что вызвало недовольство со стороны Trustico, так как данная рассылка была выполнена без какого-то совместного согласования и в обход посредника, взаимодействующего с клиентом. Trustico со своей стороны также выполнила рассылку в которой заявила о готовности бесплатно предоставить новые сертификаты от другого удостоверяющего центра.

Под вопросом остаётся то, как закрытые ключи оказались в руках Trustico. Данная компания отказалась раскрывать информацию об утечке, поэтому остаются лишь предположения. Заявлено только то, что запрос на отзыв 50 тысяч сертификатов обусловлен проблемами с некорректной организацией работы инфраструктуры удостоверяющего центра Symantec, который недавно перешёл в руки DigiCert.

Данное объяснение было поставлено под сомнение, так как в подобной ситуации было бы логичным организовать плавный перевод клиентов на новые сертификаты, а не инициировать их экстренный отзыв. Кроме того, так и не раскрыта информации о том, каким образом закрытые ключи попали в руки Trustico. Наиболее вероятной выглядит гипотеза о том, что сертификаты не были удалены с сервера Trustico из-за недоработки online-сервиса для заказа сертификатов. В пользу данного предположения указывает то, что все скомпрометированные сертификаты были сгенерированы при помощи web-сервиса.

Ожидается, что инцидент послужит толчком к пересмотру взаимодействия удостоверяющих центров с реселлерами, ужесточению правил доставки сертификатов и выработке методов, которые исключат доступ реселлера к выдаваемым клиентам закрытым ключам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Symantec продаёт удостоверяющий центр компании DigiCert
  3. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
  4. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  5. OpenNews: Показательные критические уязвимости в продуктах Symantec и Norton
  6. OpenNews: Уязвимость в Symantec Antivirus, позволяющая получить полный контроль над системой
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cert, ca, ssl, crypt
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  • 1.1, Аноним, 11:01, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А инфа то какая-нибудь может утекать о деятельности сайта, непосредственно выдав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:27, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    software_reporter_tool exe от Google, исправно передает все что необходимо, тому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, XoRe, 11:26, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Умиляет, как в 2018(!) году реселлеры(!) платных(!) ssl сертификатов надувают щеки и ерепенятся.
     
     
  • 2.4, XoRe, 11:28, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Матерь божья! Они продают сертификаты comodo по 79$! Такого дорогого воздуха ещё поискать.
     
  • 2.5, Аноним, 11:29, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может рыльце в пушку А тут канделябр https www opennet ru opennews art shtml... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:35, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    23 тысячи ССБЗ, которые отдают ключи сервису от васяна... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:45, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    такой принцип везде ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 11:51, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А разве не у себя на локалхосте генерируешь ключ серт, а в CA отправляешь только... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, 7936957974957965956959962, 12:06, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так делают только продвинутые пользователи.
     
  • 2.12, noname.htm, 12:07, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отправляется CSR, да, а закрытый ключ остаётся у тебя. Но для некоторых это слишком сложно и рынок, разумеется, предлагает решение, когда закрытый ключ и серт генерится и сразу подписывается прямо у провайдера услуги. Таким образом, в пару кликов вы получаете готовые к использованию файлики.
     

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