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01.03.2018 09:03  Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2016 года

Фонд свободного ПО представил второй ежегодный отчёт, в котором обобщил информацию о мероприятиях и финансовых показателях за 2016 финансовый год (с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016).

За отчётный период Фонд СПО заработал 1,365 млн долларов, что на 169 тысяч больше чем в 2015 финансовом году. Из данных средств $1,211 млн составили пожертвования от частных лиц и компаний (Alibaba, Google, HP, IBM, Linux Foundation и т.п.), $104 тысячи получены в качестве оплаты тех или иных работ и $39 тысяч получены в результате инвестиций.

Потрачено было 1,308 млн долларов (в 2015 году - $1,230 млн), из которых 1,101 млн долларов ушли на различные программы, такие как проведение конференций, 102 тысячи долларов было потрачено на финансирование разработок и 105 тысяч долларов на управленческие и административные нужды. Активы фонда составляют 1,380 млн долларов.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: В 2015 финансовом году бюджет Фонда СПО составил 1.2 млн долларов
  3. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  5. OpenNews: Фонд СПО сообщил об утечке данных пользователей из-за забытой резервной копии
  6. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, report
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  • 1.1, Аноним, 09:14, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Переводить "foundation" как "фонд" некорректно.
     
     
  • 2.3, Anonymoustus, 09:19, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Переводить "foundation" как "фонд" некорректно.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_(United_States_law)

     
  • 2.6, Аноним, 09:23, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Оригинал Free Software Foundation Правильный перевод Софтверная Фундация 171... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, A.Stahl, 09:17, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Обожаю инфографику -- удивительный способ сделать простые вещи сложными для понимания.
    Лучше бы написали что там были за конференции, на которые ушли почти все деньги.
     
     
  • 2.4, Anonymoustus, 09:20, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Обожаю инфографику -- удивительный способ сделать простые вещи сложными для понимания.
    > Лучше бы написали что там были за конференции, на которые ушли почти
    > все деньги.

    Наивный человек… Если будет понятно, на что ушли деньги, то им придётся закрываться и готовить кучу документов для ответов на сопутствующие вопросы. Это же оупенСОС!

     
  • 1.5, Anonymoustus, 09:22, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Из неопоздавших родиться только мне это напомнило софью власьевну? :)
     
  • 1.7, rmrm, 09:38, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > 102 тысячи долларов было потрачено на финансирование разработок

    Забавный перевод. Вообще-то "fundraising" это сбор пожертвований.
    И эффективность так себе, собрали 1365тр, из них 105 на зарплату своим же работникам, 102 на собственно сбор. Итого непроизводительные расходы аж 15%.

     
     
  • 2.8, Аноним, 10:06, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё правильно написано, fundraising в статье расходов - это пожертвования от F... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, commiethebeastie, 10:12, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> 102 тысячи долларов было потрачено на финансирование разработок
    > Забавный перевод. Вообще-то "fundraising" это сбор пожертвований.
    > И эффективность так себе, собрали 1365тр, из них 105 на зарплату своим
    > же работникам, 102 на собственно сбор. Итого непроизводительные расходы аж 15%.

    А какие непроизводственные расходы должны быть на разработке ПО? Mersedes S500?

     
     
  • 3.11, iPony, 10:57, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну костюмы антилоп и прочее
     
  • 1.12, XoRe, 11:19, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одному мне показалось странным видеть отчет за 2016 год в 2018 году?
     
     
  • 2.13, Посмотрим сколько на таких, 12:02, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ты тоже так думаешь: ставь ставь лайк, делай ретвит!
     
  • 2.14, Аноним, 12:04, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стабильность
     

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