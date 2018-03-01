01.03.2018 09:03  Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2016 года

Фонд свободного ПО представил второй ежегодный отчёт, в котором обобщил информацию о мероприятиях и финансовых показателях за 2016 финансовый год (с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016).

За отчётный период Фонд СПО заработал 1,365 млн долларов, что на 169 тысяч больше чем в 2015 финансовом году. Из данных средств $1,211 млн составили пожертвования от частных лиц и компаний (Alibaba, Google, HP, IBM, Linux Foundation и т.п.), $104 тысячи получены в качестве оплаты тех или иных работ и $39 тысяч получены в результате инвестиций.

Потрачено было 1,308 млн долларов (в 2015 году - $1,230 млн), из которых 1,101 млн долларов ушли на различные программы, такие как проведение конференций, 102 тысячи долларов было потрачено на финансирование разработок и 105 тысяч долларов на управленческие и административные нужды. Активы фонда составляют 1,380 млн долларов.