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27.02.2018 09:37  Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2

Состоялся релиз фреймворка G'MIC 2.2, предоставляющего универсальный язык сценариев для обработки изображений и несколько интерфейсов для преобразования, фильтрации и визуализации графического контента. G'MIC предоставляет 950 готовых алгоритмов и функций для обработки изображений, поддерживает многопоточночность и может использовать OpenMP для ускорения вычислений за счёт распараллеливания нагрузки на несколько ядер CPU. Поддерживается обработка различных типов изображений, в том числе с произвольным числом цветовых каналов, объёмных изображений и векторных 3D-объектов. Код проекта распространяется под свободной лицензией CeCILL, совместимой с GPL.

G'MIC доступен в виде инструмента командной строки gmic (в стиле ImageMagic), многопоточных C++-библиотек libgmic и CImg, плагина gmic_gimp с реализацией более 480 фильтров для редактора GIMP, web-приложения G'MIC Online для манипуляции с графикой из web-браузера и графического интерфейса ZArt для обработки видеофайлов или видеопотоков с web-камер в режиме реального времени. Кроме того, возможности G'MIC используются в таких открытых проектах, как пакет постобработки видео EDK, система нелинейного видеомонтажа Flowblade, графический редактор Krita, система обработки фотографий PhotoFlow и система наложения видеоэффектов Veejay.

Основные новшества:

  • На базе появившегося в прошлом выпуске полностью переписанного плагина G’MIC-Qt подготовлено новое дополнение для графического редактора Krita, приближенное по своим возможностям к плагину для GIMP и построенное на аналогичной кодовой базе;
  • Библиотека libgmic, лежащая в основе G’MIC, теперь также доступна под лицензией CeCILL-C, которую можно рассматривать как аналог LGPL, допускающий связывание с проприетарными системами;
  • В фильтр раскрашивания иллюстраций добавлен режим автоматической корректировки грубой раскраски, устраняющий выходы за границы и приводящий изображение к чистовому виду;
  • Добавлен фильтр с реализацией эквалайзера для цветовых пространств HSI, HSL и HSV, который можно использовать для раскрашивания рисунков в оттенках серого или для изменения оттенка и насыщенности цветов с определенной яркостью.
  • Добавлен фильтр для симуляции угловых деформаций;
  • Добавлены два новых фильтра (Details/Magic details и Details/Equalize local histograms) для повышения детализации фотографий, в процессе работы которых сведено к минимуму появление артефактов (например, ореола вокруг контуров);
  • Реализована серия новых фильтров деформации: "Deformations/Spherize" для деформации через наложение на 3D-сферу или эллипсоид, "Deformations/Square to circle" для прямой и обратной проекции из прямоугольника на диск, "Degradations/Streak" для замены помеченной области (окрашенной похожим цветом) на одну или несколько копий содержимого близлежащих областей (автоматизированный вариант инструмента клонирования из GIMP);
  • Несколько новых фильтров для создания художественных абстракций, таких как мозаичные композиции (Contours/Super-pixels), перерисовка с использованием по разному раскрашенных линий (Artistic/Linify), перерисовка цветными эллипсами для приведения к виду рисованной грубыми мазками картины (Artistic/Quadtree);
  • Добавлен фильтр "Arrays & tiles/Drawn montage" для создания коллажей из нескольких фотографий. Макет для коллажа оформляется в виде цветных прямоугольников и эллипсов, которые служат маской для вывода прикреплённых к ним частей фотографий;
  • Добавлен фильтр "Rendering/Gear" для генерации изображений в форме шестерёнок с возможностью настройки цвета, размера, числа и вида зубьев;
  • Добавлен фильтр "Patterns / Satin" для создания атласных текстур;
  • Добавлен фильтр "Degradations/JPEG artifacts" для симуляции артефактов, возникающих при различных уровнях сжатия JPEG;
  • Проведена работа по улучшению пользовательского интерфейса и реструктуризации кода плагина G’MIC-Qt, добавлена возможность определения таймаута для предпросмотра результатов применение ресурсоёмких фильтров, улучшены инструменты для настройки входных и выходных параметров, упрощены выбор масштаба и раскрытие окна предпросмотра;
  • Увеличена производительность и снижено потребление памяти при разборе синтаксиса внутреннего скриптового языка G’MIC, проведена оптмизиация вычисления математических выражений;
  • Улучшена поддержка raw-видео в формате yuv, в дополнение к 4:2:0 добавлена поддержка режимов 4:2:2 и 4:4:4;
  • Полностью изменено оформление web-сервиса G’MIC Online, позволяющего применять некоторые фильтры G’MIC через открытие страницы в web-браузере.


  1. Главная ссылка к новости (https://pixls.us/blog/2018/02/...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 3.3
  3. OpenNews: Выпуск фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.0
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой системы композитинга Natron 1.0.0
  5. OpenNews: Представлен FLIF, новый формат сжатия изображений без потерь
  6. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gmic, image, filter
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  • 1.1, Аноним, 10:21, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Чем это лучше GIMP?
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:33, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Чем хвост кошки лучше её самой?
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 11:23, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Да всем: хвост не жрёт, не срёт, не орёт. Хвост вообще всем лучше целой кошки.
     
  • 2.3, Аноним, 10:35, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это дополнение к гимпу, оформлено как плагин к нему.
     
  • 1.5, Аноним, 11:11, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Графика на линуксе развивается) 👍
     
  • 1.6, Ne01eX, 11:12, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > URL: https://pixls.us/blog/2018/02/g-mic-2-2/
    > Новость: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48153

    Сейчас ковыряюсь в исходниках g'mic. По умолчанию G'MIC предоставляет интерфейс для плагинов, написанный на GTK+ и являющийся родным для GIMP. Интерфейс же на QT представляет собой отдельный форк. Но, в тоже время по признанию авторов, форк на QT предоставляет больше возможностей.

    Оба жёстко завязаны на OpenCV. Версия для QT написана без использования QML, но требует QT не ниже 5.2.0 (в том числе модуль Networks, при этом также требует curl :-\). Работа с PNG почему-то организована через libpng...

    GTK+ версия выглядит более здравой, не смотря на ограниченность в функционале. Вроде можно попытаться спаси проект, совсем отвязав от OpenCV. Насколько я понял эта работа или уже ведётся, или велась раньше. Так-то по хорошему, надо на родной для GIMP'а gegl завязывать, но кто сейчас слушает кого-то, кроме себя... :-\ Всем быстро-код подавай... :-\

     
  • 1.8, Аноним, 11:38, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что основан на GIMP... Идею плагина поддержу!
     

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