27.02.2018 09:37  Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2

Состоялся релиз фреймворка G'MIC 2.2, предоставляющего универсальный язык сценариев для обработки изображений и несколько интерфейсов для преобразования, фильтрации и визуализации графического контента. G'MIC предоставляет 950 готовых алгоритмов и функций для обработки изображений, поддерживает многопоточночность и может использовать OpenMP для ускорения вычислений за счёт распараллеливания нагрузки на несколько ядер CPU. Поддерживается обработка различных типов изображений, в том числе с произвольным числом цветовых каналов, объёмных изображений и векторных 3D-объектов. Код проекта распространяется под свободной лицензией CeCILL, совместимой с GPL. G'MIC доступен в виде инструмента командной строки gmic (в стиле ImageMagic), многопоточных C++-библиотек libgmic и CImg, плагина gmic_gimp с реализацией более 480 фильтров для редактора GIMP, web-приложения G'MIC Online для манипуляции с графикой из web-браузера и графического интерфейса ZArt для обработки видеофайлов или видеопотоков с web-камер в режиме реального времени. Кроме того, возможности G'MIC используются в таких открытых проектах, как пакет постобработки видео EDK, система нелинейного видеомонтажа Flowblade, графический редактор Krita, система обработки фотографий PhotoFlow и система наложения видеоэффектов Veejay. Основные новшества: На базе появившегося в прошлом выпуске полностью переписанного плагина G’MIC-Qt подготовлено новое дополнение для графического редактора Krita, приближенное по своим возможностям к плагину для GIMP и построенное на аналогичной кодовой базе;

Библиотека libgmic, лежащая в основе G’MIC, теперь также доступна под лицензией CeCILL-C, которую можно рассматривать как аналог LGPL, допускающий связывание с проприетарными системами;

В фильтр раскрашивания иллюстраций добавлен режим автоматической корректировки грубой раскраски, устраняющий выходы за границы и приводящий изображение к чистовому виду;

Добавлен фильтр с реализацией эквалайзера для цветовых пространств HSI, HSL и HSV, который можно использовать для раскрашивания рисунков в оттенках серого или для изменения оттенка и насыщенности цветов с определенной яркостью.

Добавлен фильтр для симуляции угловых деформаций;

Добавлены два новых фильтра (Details/Magic details и Details/Equalize local histograms) для повышения детализации фотографий, в процессе работы которых сведено к минимуму появление артефактов (например, ореола вокруг контуров);

Реализована серия новых фильтров деформации: "Deformations/Spherize" для деформации через наложение на 3D-сферу или эллипсоид, "Deformations/Square to circle" для прямой и обратной проекции из прямоугольника на диск, "Degradations/Streak" для замены помеченной области (окрашенной похожим цветом) на одну или несколько копий содержимого близлежащих областей (автоматизированный вариант инструмента клонирования из GIMP);

Несколько новых фильтров для создания художественных абстракций, таких как мозаичные композиции (Contours/Super-pixels), перерисовка с использованием по разному раскрашенных линий (Artistic/Linify), перерисовка цветными эллипсами для приведения к виду рисованной грубыми мазками картины (Artistic/Quadtree);

Добавлен фильтр "Arrays & tiles/Drawn montage" для создания коллажей из нескольких фотографий. Макет для коллажа оформляется в виде цветных прямоугольников и эллипсов, которые служат маской для вывода прикреплённых к ним частей фотографий;

Добавлен фильтр "Rendering/Gear" для генерации изображений в форме шестерёнок с возможностью настройки цвета, размера, числа и вида зубьев;

Добавлен фильтр "Patterns / Satin" для создания атласных текстур;

Добавлен фильтр "Degradations/JPEG artifacts" для симуляции артефактов, возникающих при различных уровнях сжатия JPEG;

Проведена работа по улучшению пользовательского интерфейса и реструктуризации кода плагина G’MIC-Qt, добавлена возможность определения таймаута для предпросмотра результатов применение ресурсоёмких фильтров, улучшены инструменты для настройки входных и выходных параметров, упрощены выбор масштаба и раскрытие окна предпросмотра;

Увеличена производительность и снижено потребление памяти при разборе синтаксиса внутреннего скриптового языка G’MIC, проведена оптмизиация вычисления математических выражений;

Улучшена поддержка raw-видео в формате yuv, в дополнение к 4:2:0 добавлена поддержка режимов 4:2:2 и 4:4:4;

Полностью изменено оформление web-сервиса G’MIC Online, позволяющего применять некоторые фильтры G’MIC через открытие страницы в web-браузере.



