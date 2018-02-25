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25.02.2018 08:27  Музей компьютерной истории наградил Гвидо ван Россума

Объявлены лауреаты премии Fellow Awards 2018, ежегодно присуждаемой Музеем компьютерной истории за значительный вклад в развитие вычислительной техники и информационных технологий. В этом коду обладателем премии и почётным членом музея стал Гвидо ван Россум (Guido van Rossum). Премия присуждена за создание и развитие языка программирования Python и поддержку связанного с ним сообщества.

Кроме Гвидо ван Россума, в этом году премию также получили Дов Фроман (Dov Frohman-Bentchkowsky) за изобретение EPROM и Стефани Шёрли (Stephanie Shirley) за содействие росту IT-индустрии Великобритании и отстаивание прав женщин в компьютерной отрасли.

Из кругов, связанных с открытым ПО, премией Fellow Awards в 2008 году был отмечен только Линус Торвальдс. Среди обладателей премии также Деннис Ритчи, Кен Томпсон, Стив Возняк, Дональд Кнут, Гордон Мур, Тим Бернерс-Ли, Никлаус Вирт, Бьёрн Страуструп. Премия присуждается после рассмотрения номинаций комитетом, в который входят видные деятели IT, историки компьютерной техники и ранее награждённые премией участники.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.computerhistory.org...)
  2. OpenNews: Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты операционной системы CP/M
  4. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  5. OpenNews: Компания Adobe передала в музей компьютерной техники исходные тексты Photoshop 1.0
  6. OpenNews: Линус Торвальдс стал лауреатом премии Fellow Awards 2008
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: python, history
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  • 1.1, Аноним, 09:53, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А гвидобейсик теперь отправится в музей?
     
     
  • 2.3, kai3341, 10:10, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Haters gonna hate
     
     
  • 3.4, Аноним, 10:16, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    shkolnicks gonna school
     
     
  • 4.8, Аноним, 10:25, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >shkolnicks

    как самокритично, однако

     
     
  • 5.9, Аноним, 10:31, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    говоришь на меня переводишь на себя азаза мам сматри я тралю лалак каторые нелюб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, пох, 10:06, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и конечно же не могли обойтись без награждения вагиноа..нгличанки, за выдающийся вклад в трясение сиcьками. В ряду Страуструпа и Ритчи отличненько смотрится.

    о времена, о нравы :-(

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:23, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ведь не менее важно чем EPROM!
     
  • 1.5, Аноним, 10:19, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    какой гомофашист мог придумать эту номинацию в мире победившего равноправия Или... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:24, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока нет награжденных за отстаивание прав мужчин в компьютерной отрасли глупо го... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 10:32, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все таки нашли кандидатку, для разбавления старпёров в "доме муз"
     

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