25.02.2018 08:27  Музей компьютерной истории наградил Гвидо ван Россума

Объявлены лауреаты премии Fellow Awards 2018, ежегодно присуждаемой Музеем компьютерной истории за значительный вклад в развитие вычислительной техники и информационных технологий. В этом коду обладателем премии и почётным членом музея стал Гвидо ван Россум (Guido van Rossum). Премия присуждена за создание и развитие языка программирования Python и поддержку связанного с ним сообщества.

Кроме Гвидо ван Россума, в этом году премию также получили Дов Фроман (Dov Frohman-Bentchkowsky) за изобретение EPROM и Стефани Шёрли (Stephanie Shirley) за содействие росту IT-индустрии Великобритании и отстаивание прав женщин в компьютерной отрасли.

Из кругов, связанных с открытым ПО, премией Fellow Awards в 2008 году был отмечен только Линус Торвальдс. Среди обладателей премии также Деннис Ритчи, Кен Томпсон, Стив Возняк, Дональд Кнут, Гордон Мур, Тим Бернерс-Ли, Никлаус Вирт, Бьёрн Страуструп. Премия присуждается после рассмотрения номинаций комитетом, в который входят видные деятели IT, историки компьютерной техники и ранее награждённые премией участники.



