The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.02.2018 20:39  Компания Google анонсировала язык программирования Dart 2

Анонсирован язык программирования Dart 2, который пока находится на стадии формирования экспериментальных выпусков. Dart 2 является не столько новой значительной веткой, сколько общим переосмыслением целей и задач проекта. Разработчики видят Dart 2 в качестве языка для Web и мобильных систем, оптимизированного для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента.

Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart кардинальным изменением подхода к типизации. Если в Dart 1.x определение типов было необязательным и разработчик мог удалить все аннотации типов без влияния на поведение приложения, то в Dart 2 применена строгая статическая типизация, но при этом типы могут выводиться автоматически и аннотации типов по прежнему не являются обязательными. Например, при указании "var i = 1" в Dart 2 для переменной "i" будет выведен тип int, в то время как в Dart 1 в этому случае была бы использована динамическая типизация (тип dynamic).

В Dart 2 поддержка режима "checked", при котором выполняются ограниченные проверки типов, будет прекращена, его место займёт режим "strong", обеспечивающий строгую проверку всех типов. Для упрощения подготовки к переходу на Dart 2 в Dart 1.x также добавлен режим "strong", при выборе которого поведение по использованию типов приближено к Dart 2. Строгая типизация позволяет обеспечить быструю компиляцию в JavaScript при помощи компилятора dartdevc без необходимости применения специальных виртуальных машин. Вместо Dartium, сборки браузера Chromium с Dart VM, для тестирования приложений отныне предлагается использовать компиляцию в JavaScript и любые штатные браузеры.

Из изменений Dart 2 также можно отметить проведение чистки синтаксиса и переработку многих инструментов, которые теперь нацелены на предоставление удобных и эффективных возможностей для web-разработки и создания мобильных приложений. Вместо применения отдельного языка разметки для компоновки элементов интерфейса в Dart 2 представлена возможность определять виджеты для интерфейса без обязательного использования ключевых слов new и const. Например: 


// В Dart 1.x:
Widget build(BuildContext context) {
  return new Container(
    height: 56.0,
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0),
    decoration: new BoxDecoration(color: Colors.blue[500]),
    child: new Row(
      ...
    ),
  );
}

// В Dart 2:
Widget build(BuildContext context) =>
  Container(
    height: 56.0,
    padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0),
    decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue[500]),
    child: Row(
      ...
    ),
);

Для создания мобильных приложений предлагается использовать фреймворк Flutter, на основе которого также построена пользовательская оболочка развиваемой в Google новой микроядерной операционной системы Fuchsia. Для разработки для Web реализован набор специфичных библиотек, таких как dart:html, а также web-фреймворк Angular. Также продвигается возможность создавать однородные системы, использующие единую общую кодовую базу, при разработке приложений для Android, iOS и Web. Например, в мобильных приложениях и Web-интерфейсах AdWords Express и AppTree совместно используется от 50% до 70% общего кода.

Особенности языка Dart:

  • Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.
  • Обеспечение быстрого запуска и высокой производительности для всех современных web-браузеров и различных типов окружений, от портативных устройств до мощных серверов;
  • Возможность определения классов и интерфейсов, позволяющих использовать инкапсуляцию и повторно использовать существующие методы и данные;
  • Указание типов позволяет упростить отладку и выявление ошибок, делает код более ясным и читаемым, упрощает его доработку и анализ сторонними разработчиками.
  • Среди поддерживаемых типов: различные виды хэшей, массивов и списков, очереди, числовые и строковые типы, типы для определения даты и времени, регулярные выражения (RegExp). Возможно создание своих типов;
  • Для организации параллельного выполнения предлагается использовать классы с атрибутом isolate, код которых выполняется полностью в изолированном пространстве в отдельной области памяти, взаимодействуя с основным процессом через отправку сообщений;
  • Поддержка использования библиотек, упрощающих поддержку и отладку больших web-проектов. Сторонние реализации функций могут подключаться в виде разделяемых библиотек. Приложения можно разбить на части и поручить разработку каждой из частей отдельной команде программистов;
  • Набор готовых инструментов для поддержки разработки на языке Dart, включая реализацию средств динамической разработки и отладки с исправлением кода на лету ("edit-and-continue");
  • Для упрощения разработки на языке Dart поставляется SDK, пакетный менеджер pub, статический анализатор кода dart_analyzer, набор библиотек, интегрированная среда разработки DartPad и плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDEA, WebStorm, Emacs, Sublime Text 2 и Vim;
  • Дополнительные пакеты с библиотеками и утилитами распространяются через репозиторий pub, который насчитывает 3138 пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.dartlang.org/2018...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 1.23
  3. OpenNews: Google развивает средства создания высокопроизводительных Android-приложений на языке Dart
  4. OpenNews: Google отказался от включения Dart в состав браузера Chrome
  5. OpenNews: В долгосрочной перспективе Google рассматривает язык Dart как замену JavaScript
  6. OpenNews: Компания Google представила новый язык web-программирования Dart
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dart, web, mobile, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 21:38, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Сначала они все говорят что указание типа слишком муторно для программиста и прячут типы, а потом возвращаются к нормальной типизации и называют это шагом вперёд.
    Я даже знаю что происходит. Знаю по какой причине вызвращают нормальный подход к типам. Просто за это время на Дарте было написано чуть больше  пары тысяч строк кода и стало ясно что без явно указанных типов количество глупых ошибок и опечаток растёт в неприличных масштабах.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.12, pavlinux, 21:59, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Сходил, а там тоже ты. Сказал: "- Занято."  
     
  • 2.5, Онаним, 21:45, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Во-первых выведение типа - это не просто возврат к статической типизации, а то ж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 22:09, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Прототипная парадигма программирования также известная как костылинг n велосип... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним, 22:31, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очевидно же что прототипам нужны шаблоны.
     
  • 3.35, Erion, 23:44, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Dart никогда не было прототипной парадигмы
     
  • 2.26, Аноним, 22:26, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Все гораздо проще с некоторого времени Google начал становиться синонимом выраж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Аноним, 02:04, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    MS с виндофоном не догонят, без шансов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Аноним, 04:34, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самсунг, хуавей перегонят, без шансов.
     
  • 2.29, Crazy Alex, 22:48, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вообще-то на том же JS без явных типов были написаны тонны кода Но сложность ве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.75, Аноним, 10:26, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На нем не то что тонны, а мегатонны всякой муйни  всякими макаками понаписано.
     
  • 2.46, Аноним, 01:56, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    потом они офигевают от количества багов в проектах сложнее hello world и прих... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Anonymoustus, 02:23, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наиболее удачным решением проблемы я считаю автоматический отстрел гов… программиста сразу после первой компиляции. Молодым даёшь дорогу!
     
  • 1.3, Онаним, 21:41, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Вот ведь им неймётся... Когда анонсировали первый Дарт идея казалась отличной - заменить JS чем-то более адекватным, встроив это в браузер. Но в браузер так и не встроили, появился TypeScript и другие интересные транспайлеры (например Elm и ClojureScript), появился wasm, а они опять изобретают велосипед. Чем он будет лучше того же TypeScript из новости не очевидною
     
     
  • 2.4, pavlinux, 21:43, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вангую через 5 лет будет Dart64 0 3282 169 Меньше 25 - нет доверия к продукту... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Ан, 21:50, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Почему JS неадекватен Этот штамп тянется за ним и тянется Но в чем его неадекв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 21:52, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    npm leftpad, null/undefined, 0.1 + 0.2 = 3.000000000000004
     
     
  • 4.11, Аноним, 21:58, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Смешит некомпетентность python 0 1 0 2 0 30000000000000004 Clojure 1 8 0 user ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, pavlinux, 22:01, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Дописывать лишние нули в мантису это по IEEE code finit fld 0 1 fld 0 2 fadd... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Аноним, 01:22, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    CODE cat float c gcc float c a out include stdio h int main void ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.43, Аноним, 01:39, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    CODE прогресс такой прогресс - X is 1 rdiv 10 2 rdiv 10, format X is ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Ан, 21:59, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    npm leftpad не относится к стандарту языка Только typeof null object ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 22:12, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всё становится популярнее А вот отсутствие строгой типизации позволяет стрелять... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, pavlinux, 22:13, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Стухель, не позорься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.28, Ан, 22:40, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    За что минусы Лучше бы конкретику написали что не устроило Не форум, а позорищ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.45, Аноним, 01:50, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стахель с павлином воюють С аксакала станется и ручками минусовать, а вот павли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.76, Аноним, 10:29, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кармодрочер хуже ЛГБТ-активиста. Лови минус.
     
  • 5.32, Crazy Alex, 22:55, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На пхп в своё время ругались не меньше Но, в отличие от, в своё время плюнул и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, Аноним, 04:37, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Делать Java у из PHP - Фу таким быть PS ни разу не помазано PHP шниной ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.70, Crazy Alex, 09:05, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тут сто раз писал, и ещё раз повторю - громоздкость энтерпрайзной джавы со всеми её фабриками и прочим - она не для прикола придумана, а для того, чтобы средний/большой софт вообще можно было хоть как-то предсказуемо писать и поддерживать, потому что гениальных кодеров мало. В пыхе она отросла ровно по той же причине. И уж всяко это лучше той печальной мешанины, что была в нём раньше.
     
  • 4.68, Аноним, 08:53, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чувак видимо не знает что десятичные дроби нельзя представить точно в двоичном п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Crazy Alex, 22:50, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот типизация точнее, её отсутствие , собственно Из совсем извращённого, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Аноним, 08:56, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    TypeScript. А еще в нем есть private и protected у классов в отличии от js
     
     
  • 5.71, Crazy Alex, 09:08, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да. Но это ж не джаваскрипт, а вопрос был "чем джаваскрипт не угодил". Ну вот примерно тем, что явные косяки языка не исправляются, вместо этого кто как может лепит заплатки сверху. А Dart это, TypeScript или вообще CoffeeScript (не к ночи будь помянут) - не принципиально.
     
  • 3.47, Аноним, 01:59, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На нем невозможно сделать сколь-нибудь крупный долговременный проект без кучи ба... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, angra, 02:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В результате один только гайд безопасного кодинга на JS от гугли занимает  добрых страницы три. Сишники глядя на это ржут как кони, у  них мануал раза в три короче.

    Ты наверное не в курсе, но в языке С как и в js слабая типизация, толку от которой практически никакого. Разница между ними в том, что в js типизация неявная динамическая, а в C явная статическая и это ни разу не преимущество C с точки зрения написания кода.
    Ну и мануал к С на пару страниц говорит лишь о фиговом качестве мануала. В своё время K&R накатали не самую маленькую книгу, которая действительно была мануалом и даже какое-то время выполняла роль спецификации этого языка.


     
  • 4.54, Аноним, 04:17, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это те сишники из 5-б, которые ни о SEI CERT C ни о MISRA не слышали, ведь хелов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.60, Аноним, 05:42, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да дално В крупных проэктах и без этого ошибок хватает А что до сишников пус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Kroz, 04:47, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему JS неадекватен?

    1. Реализация ООП в JS - это полный трындец. Говорить что она (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше ничего не видел.
    2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой фиче узнают только после тысяч строк г****кода.

    Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им пользоваться.

     
     
  • 4.67, An, 07:59, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Почему JS неадекватен?
    > 1. Реализация ООП в JS - это полный трындец. Говорить что она
    > (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше
    > ничего не видел.
    > 2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой
    > фиче узнают только после тысяч строк г****кода.
    > Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им
    > пользоваться.

    1. Она просто другая и менее строгая, чем классическая реализация классов из других языков. Постепенно улучшают.
    2. es6 модули парсятся по умолчанию в строгом режиме. Поэтому считайте что пофикшено.

     
  • 4.72, Crazy Alex, 09:09, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум - скопы ещё
     
  • 2.53, KonstantinB, 02:47, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое забавное тут то, что второй Dart намного больше похож на Typescript.
     
  • 1.15, Аноним, 22:06, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как человек, который зарабатывает тем, что пишет код на дарте, скажу, что язык с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Онаним, 01:36, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Допускаю, что не плох, но было бы интересно узнать чем он лучше других языков, за что можно его предпочесть другим.
     
  • 1.31, nc, 22:53, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все правильно, строгая статическая типизация лучше чем нестрогая динамическая. А если кому надо динамику то можно придумать специальный тип "any" или "variant".
    С распространением WebAssembly внедрение новых языков будет проще, так что жабоскрипту придется потесниться.
     
  • 1.33, Аноним, 23:30, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гoвно какое-то. Остаюсь на Питоне.
     
  • 1.36, Аноним, 00:19, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поигрались и хватит, копрорация добра снова знает как лучше Белкам колесе остаё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, EHLO, 01:23, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ждём go2

    Гоуту

     
  • 2.42, Онаним, 01:38, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, кстати, да: лучше бы встроили бы Go в браузер и не морочили бы голову...


     
     
  • 3.48, Аноним, 02:02, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда уж сразу webassembly Чтобы не плодить языковый фашизм ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 00:22, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отказать Сейчас 2018г и, активно развивающийся TS, покрывает 98 потребностей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 01:07, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно. Есть же haxe уже.
     
  • 1.44, Дуплик, 01:48, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Выглядит интересно. Надеюсь, убьёт QML и прочие Qt-поделки.
     
     
  • 2.58, Аноним, 04:40, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что курят эти люди?
     
  • 1.50, Anonymoustus, 02:16, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разработчики видят Dart 2 в качестве языка для Web и мобильных систем, оптимизированного для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента.

    Совсем уже оборзели.

    #НЕНАВИСТЬ!

     
     
  • 2.57, Аноним, 04:38, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Дизасм 2 0 во все поля камин сун P ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Anonymoustus, 07:35, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они в преступном сгойворе со Штеудом.
     
  • 1.62, jOKer, 07:02, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что бы они не придумали там себе, а выиграет от этого, ИМХО, только js.

    Потому что js-ники тянут под себя все что годно (и даже все что не совсем годно, но что бы было). Вон у питона слямзили генераторы и, держу пари, в самом обозримом будущем утянут со-программы (ели это уже не произошло), а чем дарт лучше питона, в этом отношении? Тем что у него версия "2" теперь?

     
     
  • 2.73, Crazy Alex, 09:11, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока дело идёт к тому, что через год в браузеры таки приедут биндинги DOM и прочего к wasm. Вот тогда и поглядим, сколько JS протянет.
     
  • 1.64, Anonymoustus, 07:34, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я заметил, что на Опеннете все срaчи с течением времени усыхают и оскудевают ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, Аноним, 10:10, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один гвоздь в гроб typescript.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor