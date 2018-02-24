24.02.2018 20:39  Компания Google анонсировала язык программирования Dart 2

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|1.1, A.Stahl, 21:38, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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Сначала они все говорят что указание типа слишком муторно для программиста и прячут типы, а потом возвращаются к нормальной типизации и называют это шагом вперёд.
Я даже знаю что происходит. Знаю по какой причине вызвращают нормальный подход к типам. Просто за это время на Дарте было написано чуть больше пары тысяч строк кода и стало ясно что без явно указанных типов количество глупых ошибок и опечаток растёт в неприличных масштабах.
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|Часть нити удалена модератором
|1.3, Онаним, 21:41, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Вот ведь им неймётся... Когда анонсировали первый Дарт идея казалась отличной - заменить JS чем-то более адекватным, встроив это в браузер. Но в браузер так и не встроили, появился TypeScript и другие интересные транспайлеры (например Elm и ClojureScript), появился wasm, а они опять изобретают велосипед. Чем он будет лучше того же TypeScript из новости не очевидною
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|7.70, Crazy Alex, 09:05, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я тут сто раз писал, и ещё раз повторю - громоздкость энтерпрайзной джавы со всеми её фабриками и прочим - она не для прикола придумана, а для того, чтобы средний/большой софт вообще можно было хоть как-то предсказуемо писать и поддерживать, потому что гениальных кодеров мало. В пыхе она отросла ровно по той же причине. И уж всяко это лучше той печальной мешанины, что была в нём раньше.
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|5.71, Crazy Alex, 09:08, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну да. Но это ж не джаваскрипт, а вопрос был "чем джаваскрипт не угодил". Ну вот примерно тем, что явные косяки языка не исправляются, вместо этого кто как может лепит заплатки сверху. А Dart это, TypeScript или вообще CoffeeScript (не к ночи будь помянут) - не принципиально.
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|4.52, angra, 02:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> В результате один только гайд безопасного кодинга на JS от гугли занимает добрых страницы три. Сишники глядя на это ржут как кони, у них мануал раза в три короче.
Ты наверное не в курсе, но в языке С как и в js слабая типизация, толку от которой практически никакого. Разница между ними в том, что в js типизация неявная динамическая, а в C явная статическая и это ни разу не преимущество C с точки зрения написания кода.
Ну и мануал к С на пару страниц говорит лишь о фиговом качестве мануала. В своё время K&R накатали не самую маленькую книгу, которая действительно была мануалом и даже какое-то время выполняла роль спецификации этого языка.
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|3.59, Kroz, 04:47, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Почему JS неадекватен?
1. Реализация ООП в JS - это полный трындец. Говорить что она (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше ничего не видел.
2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой фиче узнают только после тысяч строк г****кода.
Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им пользоваться.
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|4.67, An, 07:59, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Почему JS неадекватен?
> 1. Реализация ООП в JS - это полный трындец. Говорить что она
> (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше
> ничего не видел.
> 2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой
> фиче узнают только после тысяч строк г****кода.
> Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им
> пользоваться.
1. Она просто другая и менее строгая, чем классическая реализация классов из других языков. Постепенно улучшают.
2. es6 модули парсятся по умолчанию в строгом режиме. Поэтому считайте что пофикшено.
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|1.31, nc, 22:53, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Все правильно, строгая статическая типизация лучше чем нестрогая динамическая. А если кому надо динамику то можно придумать специальный тип "any" или "variant".
С распространением WebAssembly внедрение новых языков будет проще, так что жабоскрипту придется потесниться.
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|1.50, Anonymoustus, 02:16, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Разработчики видят Dart 2 в качестве языка для Web и мобильных систем, оптимизированного для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента.
Совсем уже оборзели.
#НЕНАВИСТЬ!
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|1.62, jOKer, 07:02, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Что бы они не придумали там себе, а выиграет от этого, ИМХО, только js.
Потому что js-ники тянут под себя все что годно (и даже все что не совсем годно, но что бы было). Вон у питона слямзили генераторы и, держу пари, в самом обозримом будущем утянут со-программы (ели это уже не произошло), а чем дарт лучше питона, в этом отношении? Тем что у него версия "2" теперь?
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