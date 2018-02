24.02.2018 20:39  Компания Google анонсировала язык программирования Dart 2

Анонсирован язык программирования Dart 2, который пока находится на стадии формирования экспериментальных выпусков. Dart 2 является не столько новой значительной веткой, сколько общим переосмыслением целей и задач проекта. Разработчики видят Dart 2 в качестве языка для Web и мобильных систем, оптимизированного для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента. Dart 2 отличается от изначального варианта языка Dart кардинальным изменением подхода к типизации. Если в Dart 1.x определение типов было необязательным и разработчик мог удалить все аннотации типов без влияния на поведение приложения, то в Dart 2 применена строгая статическая типизация, но при этом типы могут выводиться автоматически и аннотации типов по прежнему не являются обязательными. Например, при указании "var i = 1" в Dart 2 для переменной "i" будет выведен тип int, в то время как в Dart 1 в этому случае была бы использована динамическая типизация (тип dynamic). В Dart 2 поддержка режима "checked", при котором выполняются ограниченные проверки типов, будет прекращена, его место займёт режим "strong", обеспечивающий строгую проверку всех типов. Для упрощения подготовки к переходу на Dart 2 в Dart 1.x также добавлен режим "strong", при выборе которого поведение по использованию типов приближено к Dart 2. Строгая типизация позволяет обеспечить быструю компиляцию в JavaScript при помощи компилятора dartdevc без необходимости применения специальных виртуальных машин. Вместо Dartium, сборки браузера Chromium с Dart VM, для тестирования приложений отныне предлагается использовать компиляцию в JavaScript и любые штатные браузеры. Из изменений Dart 2 также можно отметить проведение чистки синтаксиса и переработку многих инструментов, которые теперь нацелены на предоставление удобных и эффективных возможностей для web-разработки и создания мобильных приложений. Вместо применения отдельного языка разметки для компоновки элементов интерфейса в Dart 2 представлена возможность определять виджеты для интерфейса без обязательного использования ключевых слов new и const. Например: // В Dart 1.x: Widget build(BuildContext context) { return new Container( height: 56.0, padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0), decoration: new BoxDecoration(color: Colors.blue[500]), child: new Row( ... ), ); } // В Dart 2: Widget build(BuildContext context) => Container( height: 56.0, padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8.0), decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue[500]), child: Row( ... ), ); Для создания мобильных приложений предлагается использовать фреймворк Flutter, на основе которого также построена пользовательская оболочка развиваемой в Google новой микроядерной операционной системы Fuchsia. Для разработки для Web реализован набор специфичных библиотек, таких как dart:html, а также web-фреймворк Angular. Также продвигается возможность создавать однородные системы, использующие единую общую кодовую базу, при разработке приложений для Android, iOS и Web. Например, в мобильных приложениях и Web-интерфейсах AdWords Express и AppTree совместно используется от 50% до 70% общего кода. Особенности языка Dart: Привычный и простой для изучения синтаксис, естественный для программистов на JavaScript, Си и Java.

Обеспечение быстрого запуска и высокой производительности для всех современных web-браузеров и различных типов окружений, от портативных устройств до мощных серверов;

Возможность определения классов и интерфейсов, позволяющих использовать инкапсуляцию и повторно использовать существующие методы и данные;

Указание типов позволяет упростить отладку и выявление ошибок, делает код более ясным и читаемым, упрощает его доработку и анализ сторонними разработчиками.

Среди поддерживаемых типов: различные виды хэшей, массивов и списков, очереди, числовые и строковые типы, типы для определения даты и времени, регулярные выражения (RegExp). Возможно создание своих типов;

Для организации параллельного выполнения предлагается использовать классы с атрибутом isolate, код которых выполняется полностью в изолированном пространстве в отдельной области памяти, взаимодействуя с основным процессом через отправку сообщений;

Поддержка использования библиотек, упрощающих поддержку и отладку больших web-проектов. Сторонние реализации функций могут подключаться в виде разделяемых библиотек. Приложения можно разбить на части и поручить разработку каждой из частей отдельной команде программистов;

Набор готовых инструментов для поддержки разработки на языке Dart, включая реализацию средств динамической разработки и отладки с исправлением кода на лету ("edit-and-continue");

Для упрощения разработки на языке Dart поставляется SDK, пакетный менеджер pub, статический анализатор кода dart_analyzer, набор библиотек, интегрированная среда разработки DartPad и плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDEA, WebStorm, Emacs, Sublime Text 2 и Vim;

Дополнительные пакеты с библиотеками и утилитами распространяются через репозиторий pub, который насчитывает 3138 пакетов.