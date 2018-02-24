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23.02.2018 23:34  Доступен пакетный менеджер Nix 2.0

Увидел свет релиз пакетного менеджера Nix 2.0, применяемого в дистрибутиве NixOS. При использовании Nix пакеты оформляются в виде срезов, содержащих необходимые для работы приложений компоненты, которые устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Код проекта поставляется под лицензией LGPLv2.1.

Nix позволяет выполнять атомарные обновления пакетов, даёт возможность откатывать изменения и одновременно устанавливать несколько версий одной программы. Несколько пользователей могут совместно использовать общее хранилище установленных пакетов и устанавливать программы без необходимости получения прав root.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в каталоге установленных пакетов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3d4q25649f394359bh52d5vf7a0f3-firefox-58.0.0/, где хэш "f3d4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей.

Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs насчитывает около 6500 пакетов, собранных для платформ GNU/Linux (i686, x86_64, ARM aarch64) и macOS (x86_64-darwin).

В новом выпуске отмечается достаточно много изменений, нарушающих обратную совместимость. Например, прекращена поддержка загрузки на основе манифеста (удалены команды nix-pull, nix-generate-patches, bsdiff и bspatch), копирования из других хранилищ (применялось в инсталляторе NixOS для копирования путей с установочного носителя). Проведена работа по исключению из зависимостей Perl (удалена команда nix-push, вместо которой следует использовать nix copy). Прекращена поддержка системы проверки цифровых подписей на основе OpenSSL и кэширования информации о сбоях в процессе сборки.

Из новшеств можно отметить новую команду nix, которая пришла на смену командам nix-* и предоставляет более понятный и простой в использовании синтаксис. Например, доступны подкоманды:

  • "nix build" вместо nix-build
  • "nix run" вместо "nix-shell -p"
  • "nix search" вместо "nix-env -qa"
  • "nix copy" вместо "nix-copy-closure" и "nix-push"
  • "nix optimise-store" вместо "nix-store --optimise"
  • "nix repl" вместо nix-repl
  • "nix verify" вместо "nix-store --verify" и "nix-store --verify-path"
  • "nix add-to-store" вместо "nix-store --add"
  • "nix eval" вместо "nix-instantiate --eval"
  • "nix why-depends"
  • "nix path-info" вместо "nix-store -q"
  • "nix dump-path" вместо "nix-store --dump"
  • "nix edit"
  • "nix upgrade-nix"
  • "nix ls-store" и "nix ls-nar"
  • "nix cat-store" и "nix cat-nar"
  • "nix show-derivation"
  • "nix sign-paths"
  • "nix copy-sigs"
  • "nix show-config"

Существенно расширены методы доступа к хранилищам, среди поддерживаемых типов хранилищ: LocalStore (локальный путь), RemoteStore (daemon), BinaryCacheStore, HttpBinaryCacheStore (http://, https://), LocalBinaryCacheStore (file://), S3BinaryCacheStore (s3:// Amazon S3), LegacySSHStore (ssh://), SSHStore (ssh-ng://). Добавлена поддержка протокола HTTP/2 и алгоритма сжатия Brotli. Обеспечено сохранение цифровых подписей для путей в локальном хранилище и автоматическое подписывание новых локальных сборок (для проверки следует использовать команду "nix verify"). Добавлены компоненты для обеспечения повторяемых сборок.

  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/news.html...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.14 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 17.09, использующий пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Представлена новая ОС Clive, основанная на идеях Plan 9 и Nix
  5. OpenNews: Проект GNU начал развитие нового пакетного менеджера Guix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nix, package
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  • 1.3, анонимус, 01:54, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А сами пакеты то есть? Или менеджер есть, а управлять особо нечем?
     
     
  • 2.14, Аноним, 08:50, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Чукча не читатель ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 01:58, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вот чего в линуксе всегда не хватало - так это пакетных менеджеров.
     
     
  • 2.6, axredneck, 02:05, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Таких, как nix, не хватало, да.
     
  • 2.8, Аноним, 02:37, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    вот чего в опеннете всегда не хватало - так это экспертов, рассуждающих о том, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 04:48, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше Guix?
     
     
  • 2.11, Ю.Т., 07:38, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это оно и есть. Пакеты лежат (почти) со всеми зависимостями в собственных каталогах. О том же когда-то Бернстейн со своим /package. И примерно в том же духе собирается комплект бинарей опенофиса или файрфокса.

    Особо имеет смысл, если практическая работа ориентирована на несколько приложений (тем более особой сборки), или если желательна работа с несколькими версиями приложения.

     
  • 2.15, Аноним, 08:56, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Guix использует nix.
     
  • 1.12, waylandbeliver, 08:13, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будущее линукса.
    Надеюсь габен очухается и потихоньку слезет на никс.
     
     
  • 2.13, nexfwall, 08:36, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты не путай.

    Будущее линукса - Fedora Atomic Workstation.

    https://youtu.be/7c3GdfhWzcc

     
     
  • 3.16, Аноним, 09:24, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет. Fedora Atomic Workstation - просто proof-of-concept, который сдохнет
     
  • 3.17, Аноним, 09:26, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по описанию, это то будущее, где ОС еще более беспощадна к ресурсам компьют... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 09:39, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так это получается portage не на питоне с поддержкой бинарников который не требу... весь текст скрыт [показать]
     

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