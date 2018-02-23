23.02.2018 10:59  Прекращена разработка коммуникационной платформы Apache Wave

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|2.10, Джон Ленин, 12:30, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ага, вспомни ещё 2005 год, где Васян делал нескучный сайт на "народе", с исторями типа "Чужой vs моя кошка". Всё было лампово и збс, мы даже там ИНФОРМАЦИЮ пытались постить "с разбором полётов", писали сами свои CMS, старательно полировали вёрстку и свято верили, что AJAX ускорит интернет, всё станет проще и люди будут вежливыми...
...фиг-там. Люди ещё больше срaчeй развели. Из-за доступа всего в Сети все перестали меняться дисками и журналами, да и вообще, полностью общаться разучились.
Короче пропала вся ламповость, и "раньше трава была зеленее", да.
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|3.11, Джон Ленин, 12:37, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> жаббер же
Жаббер рулет! Но вообще-то надо пользоваться ПОЧТОЙ -- с самого начала была, и никогда не умрёт, так и знай!
Придёт время и все хипстограмы, скупы, воцэппы и вайберы зaкoпaют вместе с их пользователями. (Грядёт армагедон, и я пророк его!!111)
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|6.29, Crazy Alex, 19:28, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А куда деваться - согласование работы GUI примерно так и выглядит, если ты не знал. Только по нынешним временам всё лежит в своей софтине и собирается в страницу в confluence. Хором было бы куда удобнее.
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|2.21, нах, 14:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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толковый не возьмется - эта штука малопригодна без приличного количества пользователей (так чтоб в кого из знакомых ты не ткнул, у него был бы там акаунт), пользователи в мертвый чятик с неясным интерфейсом и странным назначением не идут - получаем замкнутый круг.
к тому же, для хипстеров оный был недостаточно ванилен, а для остальных черезчур хипстерским.
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