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23.02.2018 10:59  Прекращена разработка коммуникационной платформы Apache Wave

Apache Wave удалён из инкубатора Apache, в котором проект находился с 2010 года, но не получил должного внимания со стороны сообщества и не достиг состояния, пригодного для выделения в самостоятельный проект. В своё время компания Google прекратила развитие сервиса Google Wave и передала наработки под покровительство фонда Apache, так как он не набрал ожидаемой популярности и оказался слишком непривычен для своего времени.

Напомним, что в рамках проекта Google Wave была создана инновационная система для интерактивного (rich-media) общения пользователей и организации групповой работы в реальном режиме времени, сочетающая в себе элементы, присущие таким системам, как email, мгновенный обмен сообщениями, чат и обмен фотографиями, совмещенные с мощными средствами совместной работы над документами (редактированием в wiki-стиле, версионным контролем изменений совместные правки) и атрибутами социальной сети.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Код Google Wave принят в инкубатор Apache
  3. OpenNews: Apache Software Foundation рассматривает возможность продолжения развития Google Wave
  4. OpenNews: Компания Google откроет код для развертывания инфраструктуры Wave
  5. OpenNews: Компания Google открыла первую порцию исходных текстов системы Wave
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apache, wave, google
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  • 1.1, A.Stahl, 11:07, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Ого! Наконец-то новость не о создании нового инстант-мессенджера, а о его смерти.
    Ну и лента ему перфокартами.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:09, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > а о его смерти.

    долгой нудной

     
  • 2.22, Аноним, 16:42, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ждём теперь смерти Телеграма.
     
     
  • 3.25, Аноним, 17:46, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Не хочу расстраивать, но ждать придётся значительно дольше Иные ждали смерть IC... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним, 18:22, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аська никогда не умрёт Ну вы сравнили очередной ненужный мессенджер с культовым... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 11:09, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спасибо wave В свое время наглядно показало, что с этим web 2 0 дела я иметь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, r, 11:15, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    че за ересь
     
  • 2.8, Аноним, 12:07, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Совсем шарахнулся?
     
  • 2.10, Джон Ленин, 12:30, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ага, вспомни ещё 2005 год, где Васян делал нескучный сайт на "народе", с исторями типа "Чужой vs моя кошка". Всё было лампово и збс, мы даже там ИНФОРМАЦИЮ пытались постить "с разбором полётов", писали сами свои CMS, старательно полировали вёрстку и свято верили, что AJAX ускорит интернет, всё станет проще и люди будут вежливыми...

    ...фиг-там. Люди ещё больше срaчeй развели. Из-за доступа всего в Сети все перестали меняться дисками и журналами, да и вообще, полностью общаться разучились.

    Короче пропала вся ламповость, и "раньше трава была зеленее", да.

     
  • 1.6, Зератул, 11:46, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Нужно построить еще один зиккурат!
     
  • 1.7, Аноним, 11:57, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А эти ваши слаки и хипчаты не тоже самое?
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:14, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    жаббер же
     
     
  • 3.11, Джон Ленин, 12:37, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > жаббер же

    Жаббер рулет! Но вообще-то надо пользоваться ПОЧТОЙ -- с самого начала была, и никогда не умрёт, так и знай!

    Придёт время и все хипстограмы, скупы, воцэппы и вайберы зaкoпaют вместе с их пользователями. (Грядёт армагедон, и я пророк его!!111)

     
     
  • 4.15, Crazy Alex, 13:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Совместное редактирование документа, содержащего видео и интерактивный контент по почте? Угу, уже побежали
     
     
  • 5.24, имя, 16:49, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и часто ты таким занимаешься? а мама знает?
     
     
  • 6.29, Crazy Alex, 19:28, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А куда деваться - согласование работы GUI примерно так и выглядит, если ты не знал. Только по нынешним временам всё лежит в своей софтине и собирается в страницу в confluence. Хором было бы куда удобнее.
     
  • 4.17, Аноним, 13:57, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Почта это тот странный атавизм, где ты никогда не знаешь, дойдёт ли что-либо куд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, YetAnotherOnanym, 18:29, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие-то у Вас странные представления об электронной почте...
     
     
  • 6.30, Аноним, 21:09, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В одном он прав Почта не имеет гарантии доставки Из-за этого возникают интерес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.23, имя, 16:48, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    жаббер странный (в плане архитектуры)
     
  • 2.12, Аноним, 13:11, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты слаку не трожь!
     
     
  • 3.14, Crazy Alex, 13:40, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Закрытую проприетарную хрень? С чего бы?
     
     
  • 4.16, Аноним, 13:49, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С каких пор Slackware стала закрытой?
     
     
  • 5.19, Аноним, 14:18, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Слак - это не только ценная ось, но 3-4гб сожранной оперативы одноименным недоча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Crazy Alex, 13:39, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жаль. Оно было странноватым, но крайне интересным. Ещё б не такое медленное...
     
  • 1.18, Аноним, 14:02, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может кто толковый возьмется допиливать
     
     
  • 2.20, A.Stahl, 14:26, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почти 10 лет проект нафиг никому не был нужен, а тут вдруг кому-то понадобится? Не...
     
  • 2.21, нах, 14:41, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    толковый не возьмется - эта штука малопригодна без приличного количества пользователей (так чтоб в кого из знакомых ты не ткнул, у него был бы там акаунт), пользователи в мертвый чятик с неясным интерфейсом и странным назначением не идут - получаем замкнутый круг.

    к тому же, для хипстеров оный был недостаточно ванилен, а для остальных черезчур хипстерским.

     
  • 1.26, Аноним, 17:49, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дейстиветльно был проект, опередивший своё время Жаль, что не взлетел Идеи был... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним, 21:16, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не попадалось что-нибудь подобное для корпоративной работы Со временем, и увели... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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