23.02.2018 10:59  Прекращена разработка коммуникационной платформы Apache Wave

Apache Wave удалён из инкубатора Apache, в котором проект находился с 2010 года, но не получил должного внимания со стороны сообщества и не достиг состояния, пригодного для выделения в самостоятельный проект. В своё время компания Google прекратила развитие сервиса Google Wave и передала наработки под покровительство фонда Apache, так как он не набрал ожидаемой популярности и оказался слишком непривычен для своего времени.

Напомним, что в рамках проекта Google Wave была создана инновационная система для интерактивного (rich-media) общения пользователей и организации групповой работы в реальном режиме времени, сочетающая в себе элементы, присущие таким системам, как email, мгновенный обмен сообщениями, чат и обмен фотографиями, совмещенные с мощными средствами совместной работы над документами (редактированием в wiki-стиле, версионным контролем изменений совместные правки) и атрибутами социальной сети.