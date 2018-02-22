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22.02.2018 19:08  Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12.2

Доступен релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17.12.2, который построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS) и редакция для контейнеров Calculate Container Scratch (CCS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Основные изменения:

  • Переход на профиль Gentoo 17.0 с пересборкой и обновлением всех бинарных пакетов в репозитории и в загрузочных образах;
  • Включены доступные на данный момент патчи для защиты от атак Meltdown и Spectre;
  • Добавлено восстановление file capabilities для контейнеров lxc ;
  • Удалён параметр IO Scheduler;
  • Решены проблемы со сбросом прав на файлы grub.d, настройкой и сохранением имён сетевых устройств, установкой пароля на редактирование записи в GRUB, настройкой сети внутри контейнера и изменении атрибутов файла при выполнении шаблонов;
  • Устранены предупреждения и ошибки при запуске ядра системы;
  • Налажена поддержка файла подкачки.

Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы):

  • CLD (KDE, i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.1 G): KDE Frameworks 5.43, KDE Plasma 5.11.5, KDE Applications 17.08.3, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1
  • CLDC (Cinnamon, i686 - 1.8 G, x86_64 - 1.9 G): Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Evolution 3.24.6, GIMP 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1
  • CLDM (MATE, i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G): MATE 1.18, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.16.0, GIMP 2.8.22, Clementine 1.3.1
  • CLDX (Xfce, i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G): Xfce 4.12, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.16.0, GIMP 2.8.22, Clementine 1.3.1
  • CDS (Directory Server, i686 - 764 M, x86_64 - 814 M): OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.15, Postfix 3.2.4, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.2_p1
  • CLS (Linux Scratch, i686 - 827 M, x86_64 - 947 M): Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.14.19
  • CSS (Scratch Server, i686 - 549 M, x86_64 - 599 M): ядро Linux 4.14.19, Calculate Utilities 3.5.8.10


  1. Главная ссылка к новости (https://www.calculate-linux.or...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12
  3. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17.6
  4. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon
  5. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 17
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Calculate Linux 15.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, Аноним, 21:27, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Если бы они работали через portage с бинарными пакетами вместо своего пакетного ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Anoninus, 21:30, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пожалуй соглашусь - нету глобальных преимуществ ради которых стоило б предпочесть кальку вместо генты.
     
     
  • 3.3, Barssn, 21:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Есть. Наличие её в реестре отечественного по. Помоему единственная бесплатная. Если не ошибаюсь закон об импортозамещении обязывает го предприятия перейти на "отечественное ПО".
     
     
  • 4.5, anonymous, 21:59, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Есть. Наличие её в реестре отечественного по. Помоему единственная бесплатная. Если не
    > ошибаюсь закон об импортозамещении обязывает го предприятия перейти на "отечественное
    > ПО".

    Там где действует закон об импортозамещении, интернета скорее всего нет. Ну и LTS у них что-то в упор не наблюдается.

     
     
  • 5.10, Michael Shigorin, 23:13, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Там где действует закон об импортозамещении, интернета скорее всего нет.

    Это не так; впрочем, соответствующие ФЗ касаются _закупок_, что и правильно.

     
     
  • 6.12, anonymous, 23:46, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это не так

    В твоём мирке всё не так.

     
     
  • 7.18, Michael Shigorin, 01:29, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>Это не так
    > В твоём мирке всё не так.

    Матчасть учите.

     
  • 5.13, YetAnotherOnanym, 00:13, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    О, гляди - ушибленный кровавым режимом в треде...
     
  • 3.7, Wolf, 22:32, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для новичка, кальку куда легче установить.
     
     
  • 4.8, Аноним, 22:37, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Единственная проблема с gentoo - ядро Грязный хак - берешь конфиг ядра у sabayo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, dimqua, 03:17, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в "кальке" уже собрано со своим конфигом. И, если уж пользоваться готовыми конфигами, то не все ли равно?
     
  • 2.4, anonymous, 21:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Откуда ты там свой пакетный менеджер откопал?
     
  • 1.6, Андрюшка, 22:10, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как выйду на пенсию сразу Calculate поставлю...
     
  • 1.9, Аноним, 22:54, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Простой установщик Опциональные бинарные пакеты, если нет времени прямо сейч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 00:23, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если в ней нет systemг то почему об этом ни слова в тексте новости?
     
     
  • 3.17, Аноним, 01:03, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если ты не нигра, почему у тебя об этом ни слова в паспорте?
     
  • 2.16, Аноним, 01:01, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    PCLOS? Devuan? Void?
     
  • 2.23, Аноним, 08:31, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это с каких пор Полгода назад бинарные пакеты были с пульсой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Michael Shigorin, 23:14, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Традиционные поздравления коллегам А у меня сегодня получился первый работающ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 00:39, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже Дебиан уже лоток привода высовывает после установки при перезагрузке ).
     
  • 1.19, Аноним, 02:12, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне одному кажется, что все дистростроители делают одну и ту же работу?
     
  • 1.21, iCat, 06:31, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо. Используем этот дистрибутив на всех наших филиалах.
     
     
  • 2.22, Аноним, 07:38, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всех филиалах чего? Жопаторга?
     

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