22.02.2018 19:08  Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12.2

Доступен релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17.12.2, который построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS) и редакция для контейнеров Calculate Container Scratch (CCS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель. Основные изменения: Переход на профиль Gentoo 17.0 с пересборкой и обновлением всех бинарных пакетов в репозитории и в загрузочных образах;

Включены доступные на данный момент патчи для защиты от атак Meltdown и Spectre;

Добавлено восстановление file capabilities для контейнеров lxc ;

Удалён параметр IO Scheduler;

Решены проблемы со сбросом прав на файлы grub.d, настройкой и сохранением имён сетевых устройств, установкой пароля на редактирование записи в GRUB, настройкой сети внутри контейнера и изменении атрибутов файла при выполнении шаблонов;

Устранены предупреждения и ошибки при запуске ядра системы;

Налажена поддержка файла подкачки. Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы): CLD (KDE, i686 - 1.9 G, x86_64 - 2.1 G): KDE Frameworks 5.43, KDE Plasma 5.11.5, KDE Applications 17.08.3, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1

CLDC (Cinnamon, i686 - 1.8 G, x86_64 - 1.9 G): Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Evolution 3.24.6, GIMP 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1

CLDM (MATE, i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G): MATE 1.18, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.16.0, GIMP 2.8.22, Clementine 1.3.1

CLDX (Xfce, i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G): Xfce 4.12, LibreOffice 5.4.5.1, Firefox 57.0.1, Claws Mail 3.16.0, GIMP 2.8.22, Clementine 1.3.1

CDS (Directory Server, i686 - 764 M, x86_64 - 814 M): OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.15, Postfix 3.2.4, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.2_p1

CLS (Linux Scratch, i686 - 827 M, x86_64 - 947 M): Xorg-server 1.19.5, ядро Linux 4.14.19

CSS (Scratch Server, i686 - 549 M, x86_64 - 599 M): ядро Linux 4.14.19, Calculate Utilities 3.5.8.10



