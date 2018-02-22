22.02.2018 19:08  Выпуск дистрибутива Calculate Linux 17.12.2

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|3.3, Barssn, 21:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Есть. Наличие её в реестре отечественного по. Помоему единственная бесплатная. Если не ошибаюсь закон об импортозамещении обязывает го предприятия перейти на "отечественное ПО".
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|4.5, anonymous, 21:59, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Есть. Наличие её в реестре отечественного по. Помоему единственная бесплатная. Если не
> ошибаюсь закон об импортозамещении обязывает го предприятия перейти на "отечественное
> ПО".
Там где действует закон об импортозамещении, интернета скорее всего нет. Ну и LTS у них что-то в упор не наблюдается.
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