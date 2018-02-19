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19.02.2018 20:34  Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE

Некоммерческая организация KDE e.V., курирующая развитие проекта KDE, сообщила о получении пожертвования в размере 200 тысяч долларов (18.7 BTC) от благотворительного фонда Pineapple. Фонд Pineapple был учреждён анонимным биткоиновым миллионером для содействия развитию важных некоммерческих проектов и уже выделил средства 57 организациям, среди которых как Фонд СПО ($1 млн), Electronic Frontier Foundation ($1 млн), Apache Software Foundation ($1 млн), Let's Encrypt ($250 тысяч), OpenStreetMap Foundation ($150 тысяч) и OpenBSD Foundation ($50 тысяч).

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/02/19...)
  2. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  3. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя
  6. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pineapple, kde
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  • 1.1, pavlinux, 20:40, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Не они 3.3 ляма увели? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48098
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:43, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Не они.
     
     
  • 3.44, iPony, 06:00, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А вообще крутая концепция.
    "Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins"
    Я бы этак на месте их задонатил бы этак 1% от этой суммы Jenkins
     
     
  • 4.46, Аноним, 06:19, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем пилить сук, на котором сидят?
     
     
  • 5.48, iPony, 06:50, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как будто это прям как-то радикально поменяло ситуацию.
    Да и в мире итак достаточно прочих CITов по мимо Jenkins. Дырявых IoT устройств, дырявых систем с не залатанным CMSами, развернутых абы как дроплетов с дефолтными несменными паролями, и так далее...
    Невиданное поле для майнинга. Что собственно и происходит :D Monero и вперёд.
     
  • 1.3, Онаним, 20:53, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Хочется верить, что теперь возьмутся всерьёз за полировку того, что есть, а не начнут ломать и переписывать всё опять...
     
     
  • 2.5, Хряк, 21:22, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Хорошо бы А то со времен 3-й версии, kde так и невозможно пользоваться до сих п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Онаним, 22:15, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Я бы сказал наоборот - впервые за 20 лет я пользуюсь KDE без боли особенно от в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, A.Stahl, 22:24, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >Теперь осталось заполировать

    До Qt6 осталось всего ничего.

     
  • 4.35, 0x0, 01:34, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Теперь осталось...

    Совсем немного. Можно даже и с NVidia "помириться" :))

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=KWin-2017-NVIDIA-Lacks-Int

     
  • 1.4, Ананас, 21:12, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Прааааавильно. А то гномы золото из красной шапки майнят.
     
  • 1.6, EHLO, 21:23, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не в коня корм
     
     
  • 2.8, Аноним, 21:34, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    два чаю, эти горе-кодеры нормальных кед не запилят (да и нет у них такой цели)
     
     
  • 3.32, кверти, 01:12, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    это говорит нам анонимное существо, привыкшее только потреблять
     
  • 1.7, Аноним, 21:34, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как мне нравятся комменты вида невозможно пользоваться , глаза кровоточат ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Хряк, 22:44, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    > этот факт (что я пользуюсь), уже говорит

    От скромности не умрешь.

     
     
  • 3.29, Led, 23:53, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    умрёшь не от скромности.
     
  • 1.15, Аноним, 22:17, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пожертвуйте $50 тыс. в Wine Staging
     
     
  • 2.27, Аноним, 23:26, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    wine не нужен.
     
  • 1.18, Отражение луны, 22:27, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Маловато будет. Хватит нанять полтора сотрудника на год.
     
     
  • 2.51, anonimbl, 07:16, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда там будет два программиста, может. Это хорошо.
     
  • 1.19, I love KDE, 22:30, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не верил что такое бывает, но KDE5 в Kubuntu ест меньше, чем последняя редакция KDE4 в той же Kubuntu. И щас бы сосредоточиться на оттачивании KDE-софта, удалении багов в том же софте, какие-то мелкие фичи доработать, продлить поддержку хотя-бы до 6-7 лет. Ведь если так классно работает, то и изменений кардинальных не нужно. Но ведь начнут пилить KDE6, наверняка опять с нуля.
     
     
  • 2.21, Отражение луны, 22:37, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Никто толком не начинал КДЕ5 с нуля Поменяли тему, часть UI перепилили на qml, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Хряк, 22:47, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > UI перепилили на qml, что было крайне обосновано, ибо за счет этого теперь и не лагает.

    Вот оно чего Михалыч! Тайна лаганья раскрыта.

     
     
  • 4.33, кверти, 01:15, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У тебя лагает, потому что что твои копыта ничего дельного сделать не могут. Кеды тут непричем.
     
  • 4.34, Отражение луны, 01:34, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вброс не засчитан, т.к. пятые кеды работают лучше 4х.
     
  • 2.28, Онаним, 23:45, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Или того хуже выкинут ресурсы на какие-нибудь никому не нужные мобильные версии.
     
  • 1.23, Аноним, 22:46, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, сделают настройку мышки в ГУИ, включая ускорение и количество строк про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 23:15, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Пользуюсь кедами уже года 4, всегда это там было
    https://imgur.com/dMKfmfC
     
     
  • 3.31, Аноним, 01:03, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да у меня тоже есть такое окошко, но в моём случае что в нем ни настраивай - нет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Поле, 03:32, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кеды по-разному готовят. Уверен, что проблема не  в конкретном дистрибутиве ?
     
     
  • 5.50, Аноним, 07:15, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Программное обеспечение - это вам не блюдо.
     
  • 1.25, Аноним, 23:08, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Юху Теперь все денежки сольют на KDE Mobile А десктоп завезут новые обои Мин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 02:24, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как что-то плохое Android давно пора подвинуть полноценным Linux-дистром, а не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Аноним, 23:59, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня с кедами две проблемы Первая - экранная клавиатура на Xorg ее просто н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 02:17, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    кеды сами по себе проблема Сваливай в гном, он как раз под планшеты проектирова... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Аноним, 05:38, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    KDE хорошо работает, если ставить тот дистр, которым пользуются разрабы KDE Все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Ilya Indigo, 01:35, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Эти средства бы в LXQt.
     
  • 1.41, Аноним, 05:35, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Знаете что Заметил за собой, что я радуюсь выходу новой версии дистрибутивов А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Аноним, 06:01, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У adobe и так денег хватает, портировать они ничего не будут так же как и не соб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.47, iCat, 06:37, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >...200 тыс фотошопу...

    И что - много народу купит фотошоп?
    Купит, а не стырит?
    Если тырить, то и винду стырят, и фотошоп, и корел с офисом...

     
  • 1.43, iPony, 05:55, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > К чему я веду, лучше бы дали эти 200 тыс фотошопу в обмен чтоб они его наконец портировали

    Adobe? 200 тыс долларов? На порт фотошопа? :D :D :D

     
  • 1.49, Аноним, 07:11, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    50 тыс опёнке и 200 кедам. идиот этот парень.
     

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