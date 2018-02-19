19.02.2018 20:34  Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE

Не верил что такое бывает, но KDE5 в Kubuntu ест меньше, чем последняя редакция KDE4 в той же Kubuntu. И щас бы сосредоточиться на оттачивании KDE-софта, удалении багов в том же софте, какие-то мелкие фичи доработать, продлить поддержку хотя-бы до 6-7 лет. Ведь если так классно работает, то и изменений кардинальных не нужно. Но ведь начнут пилить KDE6, наверняка опять с нуля.

