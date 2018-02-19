19.02.2018 20:34  Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE

|
|
|
|
|
|
|
|3.44, iPony, 06:00, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
А вообще крутая концепция.
"Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins"
Я бы этак на месте их задонатил бы этак 1% от этой суммы Jenkins
|
|
|
|
|
|5.48, iPony, 06:50, 20/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Как будто это прям как-то радикально поменяло ситуацию.
Да и в мире итак достаточно прочих CITов по мимо Jenkins. Дырявых IoT устройств, дырявых систем с не залатанным CMSами, развернутых абы как дроплетов с дефолтными несменными паролями, и так далее...
Невиданное поле для майнинга. Что собственно и происходит :D Monero и вперёд.
|
|1.19, I love KDE, 22:30, 19/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
Не верил что такое бывает, но KDE5 в Kubuntu ест меньше, чем последняя редакция KDE4 в той же Kubuntu. И щас бы сосредоточиться на оттачивании KDE-софта, удалении багов в том же софте, какие-то мелкие фичи доработать, продлить поддержку хотя-бы до 6-7 лет. Ведь если так классно работает, то и изменений кардинальных не нужно. Но ведь начнут пилить KDE6, наверняка опять с нуля.
|
|
|
|
|
|3.24, Хряк, 22:47, 19/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
> UI перепилили на qml, что было крайне обосновано, ибо за счет этого теперь и не лагает.
Вот оно чего Михалыч! Тайна лаганья раскрыта.
|
|1.43, iPony, 05:55, 20/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
> К чему я веду, лучше бы дали эти 200 тыс фотошопу в обмен чтоб они его наконец портировали
Adobe? 200 тыс долларов? На порт фотошопа? :D :D :D
|