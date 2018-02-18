18.02.2018 14:32  Доступен торрент-клиент qBittorrent 4.0.4

никак, потому что нет никакого флага "не использовать dht".

Есть флаг private, и означает он, что создавший торрент не хочет, чтобы его нашли и пришили дело копирасты (и это не только dht). Поэтому палить такие торренты в dht - значит, подставлять автора, разработчики все сделали правильно. (флаг входит в часть торрента, учитываемую контрольной суммой, поэтому избавиться от него не получится, можно только создать свой торрент, с тем же содержимым но другим id) Судя по количеству очень интересных ip с очень интересным поведением, ломящихся ко мне вот прямо сейчас - подобные опасения вполне обоснованы.