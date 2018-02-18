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18.02.2018 14:32  Доступен торрент-клиент qBittorrent 4.0.4

Представлена новая версия торрент-клиента qBittorrent 4.0.4, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. Кроме исправления нескольких десятков ошибок в новом выпуске в контекстное меню добавлена опция для принудительной переотправки анонса. В интерфейсе для создания Torrent-ов максимальный размер элемента увеличен до 32 Мб и добавлено поле с источником данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  3. OpenNews: Релиз qBittorrent 4.0.0
  4. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  5. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  6. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента KTorrent 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qbittorrent, bittorrent
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  • 1.1, Аноним, 14:44, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –18 +/
    Я-то думал, чего его так любят А это, оказывается, вчерашние вантузятники держа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:54, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Всё до безобразия просто Всем проще и легче использовать то, что хоть немного им... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним84701, 16:11, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Всем плевать, что и как внутри

    Но почему-то дополнительный майнер лайткоинов, даже "бесплатно и без СМС", целой куче народа не понравился:
    https://forum.utorrent.com/topic/95041-warning-epicscale-riskware-installed-wi

     
     
  • 4.26, Аноним, 16:47, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда приходит понимание, что твой софт вот прямо сейчас запущен в числе неск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, commiethebeastie, 15:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Он качает стабильней трансмиссии, не тупит как делюга, не тащит с собой кеды как кторрент и это не мертвый проект.

    PS: мюторрентом никогда не пользовался. vuze -> ktorrent -> deluge -> transmission -> qbittorrent

     
     
  • 3.21, Аноним, 16:15, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На импорте просто импорте - не верификации 2000 торрентов течёт памятью и зави... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, nc, 15:20, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У него нормальный человеческий интерфейс.
     
     
  • 3.5, iPony, 15:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ни разу не пользовался, но скриншоты на оф сайте очень страшные.
     
  • 3.9, kravich, 15:34, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно
     
  • 3.24, пох, 16:33, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У него нормальный человеческий интерфейс.

    сиcька?
    Или, простите, %$! ?

    нормальный юниксный интерфейс - у transmission. Жаль что и ее испортили понабижавшие хипста-девелоперы с модными трендами.

     
  • 3.33, Sluggard, 18:08, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У него какую-то фигню сотворили со значками и цветами не так давно — взяли и сделали для всех торрентов одинаковые чёрные стрелки. А были нормальные квадратики со значками (качается/отдаётся/пауза).
     
  • 2.14, Аноним, 16:00, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Думать ты вряд ли умеешь, так что не льсти себе Однако qbittorrent качает тогда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Антон, 16:18, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Смени свой Ростелеком на нормального провайдера. 10 лет пользуюсь KTorrent'ом, ничего не глушит. Ни через VPN, ни через голый инетю.
     
  • 2.27, Онаним, 16:58, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    qBittorent гораздо лучше, чем μTorrent.
     
  • 2.40, Аноним, 18:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я стал им пользоваться только из-за возможности последовательной закачки Очень ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 15:23, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    404 -- "проприетарщина не найдена"
     
  • 1.7, Аноним, 15:24, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хех, у меня до сих пор 3.1.10.
     
     
  • 2.22, Аноним, 16:15, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Понял, держи нас в курсе.
     
  • 1.8, waylandbeliver, 15:29, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Последовательное скачивание файлов, чтобы можно было сразу начать просмотр видео... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, xconf, 15:47, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Такая "безальтернативная", что в KTorrent года 3 как минимум использую.
     
  • 2.34, Sluggard, 18:10, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Последовательное скачивание файлов, чтобы можно было сразу начать просмотр видео-ролика это супер-фича

    За использование этой «супер-фичи» надо уши отрезать канделябром, особенно на свежих раздачах, когда куча народу сразу наваливается.

     
  • 1.11, Аноним, 15:47, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хороший клиент А для тех, кому не надо большое количество настроек есть Torrent... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, xconf, 15:48, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    После KTorrent смотрю на любые торрент-качалки как на гoвно.
     
     
  • 2.15, Аноним, 16:02, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Снизу вверх, то есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, xconf, 16:12, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    То есть как на тебя.
     
  • 2.35, Sluggard, 18:11, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > После KTorrent смотрю на любые торрент-качалки как на гoвно.

    Почему? Я вот юзаю qBittorrent в KDE, и всё хорошо.

     
  • 1.13, Аноним, 15:55, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дайте appimage плиз
     
     
  • 2.19, Аноним, 16:13, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Качай из репозитория и не выпендривайся.
     
  • 1.16, Аноним, 16:05, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В VirusTotal проверили?
     
     
  • 2.20, Аноним, 16:14, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, ни одного трояна, можешь скачивать.
     
  • 2.28, Онаним, 17:00, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > В VirusTotal проверили?

    Это бинарные пакеты Transmission надо проверять, особенно версии для Mac - как минимум 2 раза через канал автообновления протрояненные версии рассылали.

     
     
  • 3.36, Аноним, 18:17, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А эта дрянь питон требует, иди и проверяй что там eval нету или чего еще ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Crazy Alex, 16:38, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кому-нибудь попадались скрипты или ещё что для переезда на qbittorrent с делюги, когда  в ней куча активных торрентов, раскиданных по разным каталогам, с настройками и т.п.?
     
     
  • 2.30, Онаним, 17:03, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А кому-нибудь попадались скрипты или ещё что для переезда на qbittorrent с
    > делюги, когда  в ней куча активных торрентов, раскиданных по разным
    > каталогам, с настройками и т.п.?

    Хороший вопрос. А ещё хочу скрипт чтобы просканировать двухтерабайтный винт со скачанными в разные годы с разных трэкеров файлами, найти по хэшам соответствующие им торренты на основных трэкерах (rutracker, nnm, thepiratebay) и встать на раздачу.

     
     
  • 3.37, Аноним, 18:19, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не получится Хэш зависит от выбранного размера части и метаданных торента Можн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 17:03, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если в торренте стоит флаг не использовать DHT для поиска источников, данный кли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Онаним, 17:04, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Замечал что-то такое. Как это отключить?
     
     
  • 3.32, нах, 18:05, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    никак, потому что нет никакого флага "не использовать dht".
    Есть флаг private, и означает он, что создавший торрент не хочет, чтобы его нашли и пришили дело копирасты (и это не только dht). Поэтому палить такие торренты в dht - значит, подставлять автора, разработчики все сделали правильно.

    (флаг входит в часть торрента, учитываемую контрольной суммой, поэтому избавиться от него не получится, можно только создать свой торрент, с тем же содержимым но другим id)

    Судя по количеству очень интересных ip с очень интересным поведением, ломящихся ко мне вот прямо сейчас - подобные опасения вполне обоснованы.

     
     
  • 4.39, Аноним, 18:21, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты хотел более-менее популярную раздачу и чтобы тебя никто не спалил Экий ты на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, Аноним, 18:21, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отпатч проверку в сорце Но поскольку остальные клиенты этого не сделают, найдет... весь текст скрыт [показать]
     

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