18.02.2018 14:32  Доступен торрент-клиент qBittorrent 4.0.4

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|2.3, commiethebeastie, 15:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Он качает стабильней трансмиссии, не тупит как делюга, не тащит с собой кеды как кторрент и это не мертвый проект.
PS: мюторрентом никогда не пользовался. vuze -> ktorrent -> deluge -> transmission -> qbittorrent
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|3.24, пох, 16:33, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> У него нормальный человеческий интерфейс.
сиcька?
Или, простите, %$! ?
нормальный юниксный интерфейс - у transmission. Жаль что и ее испортили понабижавшие хипста-девелоперы с модными трендами.
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|3.33, Sluggard, 18:08, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У него какую-то фигню сотворили со значками и цветами не так давно — взяли и сделали для всех торрентов одинаковые чёрные стрелки. А были нормальные квадратики со значками (качается/отдаётся/пауза).
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|3.23, Антон, 16:18, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Смени свой Ростелеком на нормального провайдера. 10 лет пользуюсь KTorrent'ом, ничего не глушит. Ни через VPN, ни через голый инетю.
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|2.34, Sluggard, 18:10, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Последовательное скачивание файлов, чтобы можно было сразу начать просмотр видео-ролика это супер-фича
За использование этой «супер-фичи» надо уши отрезать канделябром, особенно на свежих раздачах, когда куча народу сразу наваливается.
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|2.28, Онаним, 17:00, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> В VirusTotal проверили?
Это бинарные пакеты Transmission надо проверять, особенно версии для Mac - как минимум 2 раза через канал автообновления протрояненные версии рассылали.
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|1.25, Crazy Alex, 16:38, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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А кому-нибудь попадались скрипты или ещё что для переезда на qbittorrent с делюги, когда в ней куча активных торрентов, раскиданных по разным каталогам, с настройками и т.п.?
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|2.30, Онаним, 17:03, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> А кому-нибудь попадались скрипты или ещё что для переезда на qbittorrent с
> делюги, когда в ней куча активных торрентов, раскиданных по разным
> каталогам, с настройками и т.п.?
Хороший вопрос. А ещё хочу скрипт чтобы просканировать двухтерабайтный винт со скачанными в разные годы с разных трэкеров файлами, найти по хэшам соответствующие им торренты на основных трэкерах (rutracker, nnm, thepiratebay) и встать на раздачу.
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|3.32, нах, 18:05, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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никак, потому что нет никакого флага "не использовать dht".
Есть флаг private, и означает он, что создавший торрент не хочет, чтобы его нашли и пришили дело копирасты (и это не только dht). Поэтому палить такие торренты в dht - значит, подставлять автора, разработчики все сделали правильно.
(флаг входит в часть торрента, учитываемую контрольной суммой, поэтому избавиться от него не получится, можно только создать свой торрент, с тем же содержимым но другим id)
Судя по количеству очень интересных ip с очень интересным поведением, ломящихся ко мне вот прямо сейчас - подобные опасения вполне обоснованы.
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