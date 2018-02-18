18.02.2018 07:26  Выпуск LaTeX2HTML 2018

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|1.1, A.Stahl, 09:19, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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>KOI8-R, CP1251
Разбудите когда КОИ7-H1 начнут поддерживать, а то половинчатое решение какое-то, одному Саахрикту и интересное. Не всем, знаете ли, нужно аж 8 бит тратить на букву. В алфавите не так уж много букв.
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|3.7, нах, 13:24, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Особенно CP1251 не нужно и даже вредно.
кои ненужно и вредно, выкидыш советской уродливой индустрии, не умевшей ничего, кроме воровать и портить. utf8 нужно, но тоже вредно, изобретателя надо было удавить, пока он был маленький.
а этот "пережиток прошлого" включает в себя символы вроде типографских кавычек, long dash, и полный русский алфавит - поэтому там, где не хочется трахаться с кодировкой, превращающейся в билиберду из-за выпадения единственного бита, или переделывать весь софт на работу с полноценным 16 или 32bit unicode (и прощай совместимость с консольными программами без ненужной перекодировки), поживет еще лет 100.
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|4.16, nobody, 18:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> или переделывать весь софт на работу с полноценным 16 или 32bit unicode
UTF-16 кодирует меньший диапазон Unicode, чем UTF-8 (b UTF-32). Нах он кому сдался кроме виндузоидов и жабистов? UTF-32 занимает больше места, имеет проблемы с endiannes, не имея никаких преимуществ перед UTF-8. http://utf8everywhere.org/
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|2.5, Nicknnn, 11:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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И куда девать ещё один бит? Расходовать на паритет при передаче по асинхронным каналам? Хорошее начинание, но явно излишнее в задачах, решаемых LaTeX
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|3.8, A.Stahl, 13:36, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Лишний бит? Ну я не стал бы без внимательного размышления утверждать, что 6 бит хватило бы на буквы-цифры и другие необходимые литеры.
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|4.9, Nicknnn, 14:04, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Лишний бит? Ну я не стал бы без внимательного размышления утверждать, что
> 6 бит хватило бы на буквы-цифры и другие необходимые литеры.
Ну как же, кои7 это семибитная кодировка. Однако не припоминаю современных архитектур с минимальным размером слова меньше 8 бит. Значит единственное оправдание таких кодировок, это передача символов по разным всяким синхронным/асинхронным последовательным интерфейсам, где это может быть оправданно.
Причём тут 6 бит, и, тем более, зачем кои7 в LaTeX
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