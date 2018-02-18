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18.02.2018 07:26  Выпуск LaTeX2HTML 2018

Сформирован новый релиз программы LaTeX2HTML 2018, предназначенной для преобразования исходных документов в формате LaTeX в web-страницы с разметкой HTML. Поддерживается разбиение документа на несколько связанных HTML-файлов с автоматически генерируемыми панелями для навигации, перекрёстными ссылками, оглавлением и сносками. Сложные формулы и таблицы могут экспортироваться в виде изображений, для которых возможно inline-встраивание в HTML без сохранения в отдельных файлах.

Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Для русскоязычного сообщества наиболее интересное изменение в новой версии связано с добавлением поддержки русской локали, включая поддержку кодировок KOI8-R, CP1251 и UTF-8.

  1. Главная ссылка к новости (http://mirror.macomnet.net/pub...)
  2. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017
  3. OpenNews: Завершена публикация каталога пакетов LaTeX
  4. OpenNews: Опубликован исходный текст книги "Компьютерная типография LaTeX"
  5. OpenNews: Релиз визуального редактора LaTeX-документов LyX 2.0.0
  6. OpenNews: Релиз Texmaker 3.0, графической оболочки для редактирования LaTeX-документов
Автор новости: Evgueni
Тип: Программы
Ключевые слова: latex2html, latex
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  • 1.1, A.Stahl, 09:19, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    >KOI8-R, CP1251

    Разбудите когда КОИ7-H1 начнут поддерживать, а то половинчатое решение какое-то, одному Саахрикту и интересное. Не всем, знаете ли, нужно аж 8 бит тратить на букву. В алфавите не так уж много букв.

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:09, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Особенно CP1251 не нужно и даже вредно А то вантузоиды непременно и дальше буду... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 10:24, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Горе проигравшим. Терпите или самовыпилитесь.
     
  • 3.7, нах, 13:24, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Особенно CP1251 не нужно и даже вредно.

    кои ненужно и вредно, выкидыш советской уродливой индустрии, не умевшей ничего, кроме воровать и портить. utf8 нужно, но тоже вредно, изобретателя надо было удавить, пока он был маленький.

    а этот "пережиток прошлого" включает в себя символы вроде типографских кавычек, long dash, и полный русский алфавит - поэтому там, где не хочется трахаться с кодировкой, превращающейся в билиберду из-за выпадения единственного бита, или переделывать весь софт на работу с полноценным 16 или 32bit unicode (и прощай совместимость с консольными программами без ненужной перекодировки), поживет еще лет 100.


     
     
  • 4.16, nobody, 18:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > или переделывать весь софт на работу с полноценным 16 или 32bit unicode

    UTF-16 кодирует меньший диапазон Unicode, чем UTF-8 (b UTF-32). Нах он кому сдался кроме виндузоидов и жабистов? UTF-32 занимает больше места, имеет проблемы с endiannes, не имея никаких преимуществ перед UTF-8. http://utf8everywhere.org/

     
  • 2.5, Nicknnn, 11:22, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И куда девать ещё один бит? Расходовать на паритет при передаче по асинхронным каналам? Хорошее начинание, но явно излишнее в задачах, решаемых LaTeX
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 13:36, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лишний бит? Ну я не стал бы без внимательного размышления утверждать, что 6 бит хватило бы на буквы-цифры и другие необходимые литеры.
     
     
  • 4.9, Nicknnn, 14:04, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Лишний бит? Ну я не стал бы без внимательного размышления утверждать, что
    > 6 бит хватило бы на буквы-цифры и другие необходимые литеры.

    Ну как же, кои7 это семибитная кодировка. Однако не припоминаю современных архитектур с минимальным размером слова меньше 8 бит. Значит единственное  оправдание таких кодировок, это передача символов по разным всяким синхронным/асинхронным последовательным интерфейсам, где это может быть оправданно.

    Причём тут 6 бит, и, тем более, зачем кои7 в LaTeX

     
     
  • 5.10, A.Stahl, 14:43, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А какая связь между кодировкой и размером слова?
     
     
  • 6.11, Аноним, 16:31, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Слово, традиционно, - 2 байта А он говорит про 1 байт в понимании 8 бит Если В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.12, A.Stahl, 16:48, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И? Какое отношение всё это имеет к кодировке?
     
     
  • 8.13, Аноним, 17:42, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Человек опечатался просто, очевидно же, не слово, а байт имелся в виду.
     
     
  • 9.14, A.Stahl, 17:51, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ничего не меняет. Эти рассуждения всё равно не имеют никакого отношения к кодировкам.
     
  • 2.15, IRASoldier, 18:01, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >когда КОИ7-H1 начнут поддерживать

    Не нужно, переходите на Юникод. Зоопарк национальных кодировок на помойку.

     
  • 1.3, Аноним, 10:20, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно формулы только в растровое представление конвертирует или может во что-то ма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Антонина, 11:49, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >UTF-8

    Ну наконец-то! Я джва года ждал, серьёзно.

     

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