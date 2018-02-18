18.02.2018 07:26  Выпуск LaTeX2HTML 2018

Сформирован новый релиз программы LaTeX2HTML 2018, предназначенной для преобразования исходных документов в формате LaTeX в web-страницы с разметкой HTML. Поддерживается разбиение документа на несколько связанных HTML-файлов с автоматически генерируемыми панелями для навигации, перекрёстными ссылками, оглавлением и сносками. Сложные формулы и таблицы могут экспортироваться в виде изображений, для которых возможно inline-встраивание в HTML без сохранения в отдельных файлах.

Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Для русскоязычного сообщества наиболее интересное изменение в новой версии связано с добавлением поддержки русской локали, включая поддержку кодировок KOI8-R, CP1251 и UTF-8.



