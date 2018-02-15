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15.02.2018 19:16  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.30

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 0.30, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки в Ubuntu 16.04, 17.04, 17.10 и 18.04 размещены в PPA-репозитории проекта.

Основные изменения:

  • Первоначальное внедрение тестового набора WCTS (Wayland Conformance Test Suite);
  • Большая порция исправлений, направленных на улучшение поддержки протокола Wayland: добавлена экспериментальная поддержка xdg-shell (v6), устранена серия крахов, реализована передача состояния клавиатуры при смене фокуса, добавлена проверка допустимости соединения Wayland-клиента (SessionAuthorizer::connection_is_allowed), необходимая для работы Wayland-клиентов в Unity8;
  • Обеспечена отправка событий перемещения указателя в окно, над которым находится данный указатель;
  • Для Fedora 27 включена проверка в системе непрерывной интеграции;
  • Добавлена поддержка генератора сборочных файлов Ninja из CMake.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MirServer/m...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.29
  3. OpenNews: Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora
  4. OpenNews: Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mir
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  • 1.2, Аноним, 22:04, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    dig dig, dig it deeper
     
  • 1.3, Аноним, 22:39, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Есть кто ориентируется в концпциях Mir и Wayland по сравнению с Xorg Может кто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:04, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я до сих пор понять не могу зачем нужен гейланд, долженствующий убирать минусы и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Anonymoustus, 23:10, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он и не нужен.

    Но для того, чтобы это понять, нужно перестать быть школотой и начать разрабатывать что-то похожего назначения. Узнав по ходу дела о существовании компьютерного железа, сетей, операционных систем, вычислительных архитектур, парадигм программирования, мудрёных решений для сложных неочевидных проблем и так далее. Дальше некоторая школота внезапно познаёт исконный дзен авторов Иксов и убивает себя об стену, часть уходит в монастырь замаливать грехи, а неизлечимая начинает писать Mir, надеясь, что на втором заходе произойдёт какое-то чудо и б-ж-женька подаст.

     
  • 2.8, Аноним, 23:13, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чувак, этой теме уже лет и лет А точнее минимум 5 лет Зайди почитай Осталось ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 23:39, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зайди почитай.

    куда?

    > Осталось куча статей

    где?

     
     
  • 4.10, Аноним, 23:42, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда-нибудь
    http://vasilisc.com/xorg-wayland-mir
     
     
  • 5.11, Аноним, 23:55, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ладно, попробовал сам почитать что скинул, и понял что ты ничего не поймёшь Wa... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.12, Аноним, 23:59, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А мир - то же самое, только в нем нет слоев Что встретило критику Возможно мир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Anonymoustus, 23:05, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT)

    Востребованность зашкаливает.

     
     
  • 2.13, Аноним, 00:16, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот интересно, это где оно используется? Хотелось бы реальный пример
     
     
  • 3.14, Anonymoustus, 00:28, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне вот интересно, это где оно используется? Хотелось бы реальный пример

    Вопрос очень хороший, годный. И ответ на него поистине прекрасен: нигде не используется.

    А прочитав изложенную вкратце философию его инициаторов*, понимаешь, что это придумали не вполне умные и психически здоровые люди.

    ________
    * https://mir-server.io

     
     
  • 4.15, Володька, 00:41, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Авторитетные заключения мамкиных комментаторов - бесценно))
     
     
  • 5.16, Anonymoustus, 01:19, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Активность: 16 фев 2018 - 16 фев 2018


    Ты специально зарегился ради этого комментария, сынок, чтобы написать папке приятное? Иди спать, завтра в школу.

     
  • 3.17, EHLO, 02:21, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне вот интересно, это где оно используется? Хотелось бы реальный пример

    https://ubports.com/devices/ready-to-use-devices

     

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