15.02.2018 19:16  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.30

Он и не нужен. Но для того, чтобы это понять, нужно перестать быть школотой и начать разрабатывать что-то похожего назначения. Узнав по ходу дела о существовании компьютерного железа, сетей, операционных систем, вычислительных архитектур, парадигм программирования, мудрёных решений для сложных неочевидных проблем и так далее. Дальше некоторая школота внезапно познаёт исконный дзен авторов Иксов и убивает себя об стену, часть уходит в монастырь замаливать грехи, а неизлечимая начинает писать Mir, надеясь, что на втором заходе произойдёт какое-то чудо и б-ж-женька подаст.

