15.02.2018 19:16  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.30

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|3.7, Anonymoustus, 23:10, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Он и не нужен.
Но для того, чтобы это понять, нужно перестать быть школотой и начать разрабатывать что-то похожего назначения. Узнав по ходу дела о существовании компьютерного железа, сетей, операционных систем, вычислительных архитектур, парадигм программирования, мудрёных решений для сложных неочевидных проблем и так далее. Дальше некоторая школота внезапно познаёт исконный дзен авторов Иксов и убивает себя об стену, часть уходит в монастырь замаливать грехи, а неизлечимая начинает писать Mir, надеясь, что на втором заходе произойдёт какое-то чудо и б-ж-женька подаст.
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|3.14, Anonymoustus, 00:28, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мне вот интересно, это где оно используется? Хотелось бы реальный пример
Вопрос очень хороший, годный. И ответ на него поистине прекрасен: нигде не используется.
А прочитав изложенную вкратце философию его инициаторов*, понимаешь, что это придумали не вполне умные и психически здоровые люди.
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* https://mir-server.io
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