14.02.2018 18:15  Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2018

Компания Google сообщила о выборе проектов для участия в инициативе Google Summer of Code 2018. Из подавших заявки открытых проектов для участия в программе одобрено 212, из которых 19% проектов не принимали участие в GSoC в предыдущие годы.

До 27 марта у студентов есть время выбрать себе задание по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. До 23 апреля представители открытых проектов выберут студентов, которые займутся выполнением работ. C 14 мая по 6 августа отводится время на написание кода. 22 августа будут представлены общие результаты мероприятия. За успешно выполненную работу студент получит от $2400 до $6600 в зависимости от паритета покупательной способности в стране участника (Беларусь и Украина - $2400, Казахстан - $3000, Россия и Литва - $3600, Эстония и Латвия - $4200), Вознаграждение наставнику из открытого проекта составляет $500.

Среди участвующих в Summer of Code 2018 проектов можно выделить: Apache, ArduPilot, Blender, Debian, Django, Drupal, Eclipse, Fedora, FFmpeg, FreeBSD, FreeType, Gentoo, Git, GNOME, GCC, GNU, GNU Radio, Haiku, Haskell, Inkscape, Joomla!, Jenkins, KDE, Kodi, LibreOffice, libvirt, LLVM, MariaDB, Mozilla, Qt, NetBSD, NeoVim, Netfilter, openSUSE, phpMyAdmin, phpBB, Plone, PostgreSQL, Python, QEMU, R, ReactOS, Rspamd, Ruby, Ruby on Rails, Strace, Wine, WikiMedia, VLC, X.Org. В этом году в число проектов, одобренных для участия в программе Summer of Code, не вошли CoreBoot, DragonFly BSD, Minix3, Mono, nmap, oVirt, ownCloud, Mercurial, OpenBSD, Plan9, Perl, PulseAudio, Illumos, Qubes OS, Samba, Tor, Xen, Wayland, WordPress, wxWidgets.



