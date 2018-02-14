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14.02.2018 18:15  Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2018

Компания Google сообщила о выборе проектов для участия в инициативе Google Summer of Code 2018. Из подавших заявки открытых проектов для участия в программе одобрено 212, из которых 19% проектов не принимали участие в GSoC в предыдущие годы.

До 27 марта у студентов есть время выбрать себе задание по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. До 23 апреля представители открытых проектов выберут студентов, которые займутся выполнением работ. C 14 мая по 6 августа отводится время на написание кода. 22 августа будут представлены общие результаты мероприятия. За успешно выполненную работу студент получит от $2400 до $6600 в зависимости от паритета покупательной способности в стране участника (Беларусь и Украина - $2400, Казахстан - $3000, Россия и Литва - $3600, Эстония и Латвия - $4200), Вознаграждение наставнику из открытого проекта составляет $500.

Среди участвующих в Summer of Code 2018 проектов можно выделить: Apache, ArduPilot, Blender, Debian, Django, Drupal, Eclipse, Fedora, FFmpeg, FreeBSD, FreeType, Gentoo, Git, GNOME, GCC, GNU, GNU Radio, Haiku, Haskell, Inkscape, Joomla!, Jenkins, KDE, Kodi, LibreOffice, libvirt, LLVM, MariaDB, Mozilla, Qt, NetBSD, NeoVim, Netfilter, openSUSE, phpMyAdmin, phpBB, Plone, PostgreSQL, Python, QEMU, R, ReactOS, Rspamd, Ruby, Ruby on Rails, Strace, Wine, WikiMedia, VLC, X.Org. В этом году в число проектов, одобренных для участия в программе Summer of Code, не вошли CoreBoot, DragonFly BSD, Minix3, Mono, nmap, oVirt, ownCloud, Mercurial, OpenBSD, Plan9, Perl, PulseAudio, Illumos, Qubes OS, Samba, Tor, Xen, Wayland, WordPress, wxWidgets.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2017
  3. OpenNews: Анонсированы мероприятия "Google Summer of Code 2017" и "Google Code-in 2016"
  4. OpenNews: Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2016
  5. OpenNews: Анонсированы мероприятия "Google Summer of Code 2015" и "Google Code-in 2014"
  6. OpenNews: Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2014
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gsoc
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  • 1.1, Аноним, 18:47, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Кстати, ElementaryOS Bountysource переводит средства напрямую разработчикам, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 19:38, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что там Kopete делает? Он же умер давно!
     
     
  • 2.3, Аноним, 19:43, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это ты умер, причем ментально, а копыта процветает
     
  • 1.4, Аноним, 20:33, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гайка каждый год участвует, а воз и ныне там. Про Ректалось вообще молчу.
     
     
  • 2.5, Sunderland93, 20:52, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты явно не читаешь их git. Там очень много крутых изменений с выхода 4 альфы
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:17, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его можно уже установить на комп без проблем? Я молчу о запуске программ.
     
  • 1.6, SubGun, 21:29, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какие там критерии отбора, что одобрили топовые joomla, phpmyadmin, phpbb, но оставили за бортом всякий шлак, типа samba, xen, perl и др.? *sarcasm*
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:05, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы этот шлак добавили вместо жумлы, пхпдырааминь, пхпфидонет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 21:59, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит людей из компании за дискриминацию выгонять можно, а сама компания этим ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 22:53, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Replicant вроде тоже участвует.
     

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