13.02.2018 23:54  Значительное снижение производительности MyISAM при включении защиты от Meltdown

Разработчики СУБД MariaDB предупредили о существенном снижении производительности хранилища MyISAM при использовании ядра Linux с патчами KPTI, блокирующими уязвимость Meltdown. Замедление операций сканирования строк в MyISAM после применения патчей KPTI составляет около 40%, а при отсутствии поддержки PCID может достигать 90%. Для избавления от подобного эффекта требуется полный редизайн MyISAM.

В качестве обходного пути для избавления от потери производительности рекомендуется перейти на использование хранилищ InnoDB или ARIA, попутно убедившись, что выставлен достаточно большой размер кэша обработки записей (Buffer Pool для InnoDB и Page Cache для ARIA). При размере кэша в 128M (по умолчанию для ARIA) потеря производительности не выходит за пределы 1%.

Также можно отметить корректирующий выпуск MariaDB 10.2.13, в котором хранилище InnoDB обновлено до выпуска 5.7.21 (перенесено из MySQL 5.7.21) и исправлено более 100 ошибок, в том числе устранено 6 уязвимостей, которые могли быть использованы для инициирования удалённого отказа в обслуживании. Началось формирование готовых пакетов c MariaDB для Fedora 27.



