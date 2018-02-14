The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.02.2018 23:54  Значительное снижение производительности MyISAM при включении защиты от Meltdown

Разработчики СУБД MariaDB предупредили о существенном снижении производительности хранилища MyISAM при использовании ядра Linux с патчами KPTI, блокирующими уязвимость Meltdown. Замедление операций сканирования строк в MyISAM после применения патчей KPTI составляет около 40%, а при отсутствии поддержки PCID может достигать 90%. Для избавления от подобного эффекта требуется полный редизайн MyISAM.

В качестве обходного пути для избавления от потери производительности рекомендуется перейти на использование хранилищ InnoDB или ARIA, попутно убедившись, что выставлен достаточно большой размер кэша обработки записей (Buffer Pool для InnoDB и Page Cache для ARIA). При размере кэша в 128M (по умолчанию для ARIA) потеря производительности не выходит за пределы 1%.

Также можно отметить корректирующий выпуск MariaDB 10.2.13, в котором хранилище InnoDB обновлено до выпуска 5.7.21 (перенесено из MySQL 5.7.21) и исправлено более 100 ошибок, в том числе устранено 6 уязвимостей, которые могли быть использованы для инициирования удалённого отказа в обслуживании. Началось формирование готовых пакетов c MariaDB для Fedora 27.

  1. Главная ссылка к новости (https://mariadb.org/myisam-tab...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15
  3. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  4. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: meltdown, mysql, myisam, mariadb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 00:19, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Прочитал MyISLAM, подpoчил на коран.
     
     
  • 2.4, Анончик999, 00:45, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Иди на Рунетки свои любимые дрoчи.
     
  • 2.7, Аноним, 01:11, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Прочитал как MyDSLAM, подумал, что брат анан работает в античном телекоме, хотел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Ivan_83, 00:29, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    MariaDB голосует за AMD.
     
     
  • 2.3, th3m3, 00:44, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    У AMD, тоже самое.
     
     
  • 3.6, Ivan_83, 01:04, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С чего бы!?
    На АМД эти патчи даже не включаются.
     
  • 1.5, Anoninus, 00:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проще окончательно похоронить, чем делать "полный редизайн MyISAM"...
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторым надо читать быстрее, чем писать.
     
  • 1.9, Аноним, 01:42, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MyISAM RIP, по ходу.
     
  • 1.10, all_glory_to_the_hypnotoad, 02:00, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для избавления от подобного эффекта требуется полный редизайн MyISAM.

    Наконец таки появится повод совсем выкинуть это гогно.

     
  • 1.11, pavlinux, 02:50, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не г0вношк0лота пехапешная есть тут?  

    Postgress кто тестировали подробно и графиками?

     
     
  • 2.12, AMDGPUi915, 03:01, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.postgresql.org/message-id/20180102222354.qikjmf7dvnjgbkxe@ala
     
  • 2.14, нешколота, 03:08, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Не г0вношк0лота пехапешная есть тут?

    Есть. С презрением смотрит на клекотание павлина.

     
     
  • 3.16, AMDGPUi915, 03:10, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть. С презрением смотрит на клекотание павлина.

    Анонимы смотрят на пэхапешников с отвращением...

     
  • 2.15, AMDGPUi915, 03:08, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С графиками

    https://databricks.com/blog/2018/01/13/meltdown-and-spectre-performance-impact

    http://www.dataarchitect.cloud/victor-yegorov-postgresql-performance-meltdown

     
  • 1.13, KonstantinB, 03:07, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полный редизайн MyISAM требуется примерно с его появления.

    И в MariaDB он уже сделан - это и есть упомянутый ARIA Engine.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor