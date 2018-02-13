13.02.2018 22:28  Корректирующие выпуски KDE Plasma 5.12.1 и Qt 5.10.1

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|1.12, крокодил мимо.., 00:10, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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они строили, строили.. и наконец построили.. потом они это пофиксили.. потом пофиксили ещё раз, потому что понравилось.. потом.. потом.. ..
и всё равно что-то идёт не так.. ибо со всеми этими вашими DE, тулкитами и прочей фигнёй куда-то потеряли KISS и Unix-way.. "за ненадобностью"©, чсбх..
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|1.13, Pinkie, 00:12, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не знаю что там поломали, но несколько дней был сломан sddm и не грузилась панелька в кедах, пропало после того как сегодня апдейты на qt прилетели. Пришлось на lxqt и lightdm кантоваться.
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|1.14, Pinkie, 00:14, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как будто kiss и юниксвей это что то хорошее. Если ты любитель простого, то вообще сюда постить ничего не должен был, потому что придумать что то более переусложненное чем современный веб и браузеры невозможно.
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