13.02.2018 22:28  Корректирующие выпуски KDE Plasma 5.12.1 и Qt 5.10.1

Спустя всего неделю после релиза рабочего стола KDE Plasma 5.12 опубликован корректирующий выпуск 5.12.1, в котором оперативно исправлено около 100 проблем. В том числе устранён крах при попытке поиска в системном конфигураторе, а также крах модуля настройки параметров мыши при использовании Wayland. Решены проблемы с отображением пиктограмм в пикселизированном виде при увеличении масштаба экрана.

Одновременно, можно отметить выход корректирующих обновлений фреймворка Qt 5.10.1 и среды разработки Qt Creator 4.5.1, вобравших в себя результаты работы по устранению ошибок и проблем, выявленных за два месяца с момента выхода Qt 5.10 и Qt Creator 4.5.0. В новом выпуске внесено более 300 исправлений, не связанных с добавлением новых возможностей. Выпуск Qt 5.11 ожидается 31 мая.



