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13.02.2018 22:28  Корректирующие выпуски KDE Plasma 5.12.1 и Qt 5.10.1

Спустя всего неделю после релиза рабочего стола KDE Plasma 5.12 опубликован корректирующий выпуск 5.12.1, в котором оперативно исправлено около 100 проблем. В том числе устранён крах при попытке поиска в системном конфигураторе, а также крах модуля настройки параметров мыши при использовании Wayland. Решены проблемы с отображением пиктограмм в пикселизированном виде при увеличении масштаба экрана.

Одновременно, можно отметить выход корректирующих обновлений фреймворка Qt 5.10.1 и среды разработки Qt Creator 4.5.1, вобравших в себя результаты работы по устранению ошибок и проблем, выявленных за два месяца с момента выхода Qt 5.10 и Qt Creator 4.5.0. В новом выпуске внесено более 300 исправлений, не связанных с добавлением новых возможностей. Выпуск Qt 5.11 ожидается 31 мая.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/02...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, qt
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  • 1.2, DerRoteBaron, 22:38, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    А память все продолжает утекать?
     
     
  • 2.3, IntelUser, 22:40, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Память не сможет утечь, если после загрузки запустить Chrome.
     
  • 2.16, Аноним, 00:24, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Мамка твоя продолжает течь, когда я дpoчу ее киску.
     
  • 2.17, marks, 01:12, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Память не может не утекать. Если у тебя не утекает память, то ты что-то написал неправильно
     
  • 1.4, Аноним, 23:04, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –10 +/
    Я тут заметил, что лучшее, что есть для линукса, начинается со звонких согласных... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:43, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я тут заметил, что всё из перечисленного кроме гугла происходит от GNU GNOME ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Аноним, 02:04, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я о том же Удивительно, что опеннет заполонили ненавистники всего того, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, крокодил мимо.., 00:10, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    они строили, строили.. и наконец построили.. потом они это пофиксили.. потом пофиксили ещё раз, потому что понравилось.. потом.. потом.. ..
    и всё равно что-то идёт не так.. ибо со всеми этими вашими DE, тулкитами и прочей фигнёй куда-то потеряли KISS и Unix-way.. "за ненадобностью"©, чсбх..
     
  • 1.13, Pinkie, 00:12, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю что там поломали, но несколько дней был сломан sddm и не грузилась панелька в кедах, пропало после того как сегодня апдейты на qt прилетели. Пришлось на lxqt и lightdm кантоваться.
     
     
  • 2.15, Аноним, 00:20, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А мог бы прочитать почтовую рассылку, починить это дело и не страдать, лалка ht... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Pinkie, 00:14, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто kiss и юниксвей это что то хорошее. Если ты любитель простого, то вообще сюда постить ничего не должен был, потому что придумать что то более переусложненное чем современный веб и браузеры невозможно.
     

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